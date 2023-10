Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 16.10.23 | Überblick

Scholz reist zu Westbalkan-Gipfel nach Albanien

TIRANA: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Montag zu einem Westbalkan-Gipfel nach Albanien. In der Hauptstadt Tirana kommt er mit den Staats- und Regierungschefs von Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien zusammen, um mit ihnen über die Annäherung ihrer Staaten an die Europäische Union zu beraten. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird teilnehmen. Thema der Beratungen dürften auch die jüngsten Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo sein.

Pistorius besucht künftigen Standort der Arrow-Abwehrraketen

BERLIN: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht am Montag den als Standort für das neue Luftverteidigungssystem Arrow vorgesehenen Fliegerhorst Holzdorf. Auf dem Militärgelände, das auf der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt liegt, will er auch die Ministerpräsidenten beider Bundesländer, Dietmar Woidke (SPD) und Reiner Haseloff (CDU), treffen. Deutschland will das Luftverteidigungssystem Arrow aus Israel beschaffen, um anfliegende Raketen in großer Höhe unschädlich machen zu können.

Öffentliche Befragung der Chefs der Nachrichtendienste im Bundestag

BERLIN: Das Spitzenpersonal der deutschen Nachrichtendienste steht an diesem Montag im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages öffentlich Rede und Antwort. Normalerweise tagt das Gremium, das die Arbeit der Geheimdienste kontrollieren soll, hinter verschlossenen Türen. Der Inhalt seiner Sitzungen ist, abgesehen von einer öffentlichen Anhörung pro Jahr, geheim. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, wird angesichts der jüngsten Eskalation der Gewalt in Nahost von den Abgeordneten sicher nach möglichen Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland gefragt werden.

Nato beginnt Verteidigungsübung mit Atomwaffen

BRÜSSEL: Die Nato beginnt an diesem Montag ihre jährlichen Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen. An der Übung «Steadfast Noon» sind in den kommenden eineinhalb Wochen etwa 60 Flugzeuge beteiligt - darunter moderne Kampfjets, aber auch Überwachungs- und Tankflugzeuge sowie Langstreckenbomber vom Typ B-52. Schauplatz der Manöver ist in diesem Jahr insbesondere der Luftraum über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer. Teilnehmerstaaten sind laut Nato insgesamt 13 Bündnismitglieder, darunter Deutschland.

Hamburger Bankier Olearius äußert sich im Cum-Ex-Prozess

BONN: Im Cum-Ex-Prozess gegen den Hamburger Bankier Christian Olearius vor dem Bonner Landgericht will der Angeklagte am Montag (10.00 Uhr) eine persönliche Erklärung abgeben. Diese werde umfangreich sein, sagte sein Sprecher im Vorfeld des Verhandlungstages. In dem Prozess, der Ende September losgegangen war, hatten sich bereits die vier Verteidiger des 81-Jährigen zu Wort gemeldet und die Vorwürfe der besonders schweren Steuerhinterziehung in 14 Fällen zurückgewiesen. Nach Berechnung der Staatsanwaltschaft entstand bei den Taten, die sich im Kern auf den Zeitraum 2006 bis 2011 beziehen, ein Steuerschaden von 280 Millionen Euro (Aktenzeichen 63 KLs 1/229).

Streit um «Freiwillig-Tempo-30»-Schilder vor Gericht

FREIBURG: Das Verwaltungsgericht in Freiburg verhandelt am Montag (11.30 Uhr) über die Frage, ob Bürger an Straßen Schilder für ein freiwilliges Tempo 30 aufstellen dürfen. Wie das Gericht am Anfrage bestätigte, liegen dazu drei Klagen vor. Diese werden von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unterstützt - sie will nach eigenen Angaben ein Grundsatzurteil erreichen. Das Landratsamt Konstanz hatte die Schilder zur freiwilligen Geschwindigkeitsbegrenzung als unzulässig und rechtswidrig eingestuft.

Deutscher Buchpreis wird in Frankfurt verliehen

FRANKFURT/MAIN: Wer bekommt den Deutschen Buchpreis 2023? Der Gewinner oder die Gewinnerin wird an diesem Montag in Frankfurt verkündet. In der Endrunde stehen: Terézia Mora («Muna oder Die Hälfte des Lebens»), Necati Öziri: («Vatermal»), Anne Rabe («Die Möglichkeit von Glück»), Tonio Schachinger («Echtzeitalter»), Sylvie Schenk («Maman») sowie Ulrike Sterblich mit dem Roman «Drifter». Der Festakt im Kaisersaal des Frankfurter Römer beginnt um 18.00 Uhr, der Sieger oder die Siegerin soll spätestens gegen 19.00 Uhr bekanntgegeben werden.

Weiter Ringen um Meeresschutzgebiete: Antarktis-Konferenz in Hobart

HOBART: Im australischen Hobart verhandeln ab Montag Staaten erneut über die Ausweisung von drei großen Meeresschutzgebieten in der Antarktis. Die Jahrestagung der Antarktis-Kommission CCAMLR dauert zwei Wochen. Die Schutzgebiete sollen in der Ostantarktis, im Weddellmeer und in den Gewässern der Antarktischen Halbinsel entstehen. Wegen des Widerstands von Russland und China ist ein Durchbruch bisher gescheitert - zuletzt im Juni bei einer CCAMLR-Sondersitzung zu dem Thema in Santiago de Chile. Um Fortschritte zu erzielen, braucht es die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten, da alle Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen.

Sportmanager Mronz vor Aufnahme ins IOC

MUMBAI: Der deutsche Sportmanager Michael Mronz steht am Montag (ab 05.30 Uhr) vor der Aufnahme ins Internationale Olympische Komitee. Die Wahl des 56 Jahre alten gebürtigen Kölners und der weiteren sieben Kandidaten für eine IOC-Mitgliedschaft gilt bei der Generalversammlung des Dachverbands in Mumbai als Formsache. Mronz wird der dritte Deutsche neben IOC-Präsident Thomas Bach und der Athletenvertreterin Britta Heidemann im elitären IOC-Zirkel werden, der derzeit 99 Mitglieder zählt.