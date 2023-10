Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 09.10.23 | Überblick

Zweitägige deutsch-französische Kabinettsklausur in Hamburg

HAMBURG: Die Regierungen von Deutschland und Frankreich kommen am Montag zu einer zweitägigen gemeinsamen Kabinettsklausur in Hamburg zusammen. Dabei soll es unter anderem um den industriellen Wandel, die technologische Souveränität Europas, die EU-Erweiterung und die Afrika-Politik gehen. Überschattet wird das Treffen allerdings von dem Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel, der eine militärische Auseinandersetzung mit bereits Hunderten Toten auf beiden Seiten ausgelöst hat.

Urteil zu Brandanschlag auf Asylbewerberheim von 1991 erwartet

KOBLENZ: Mehr als 30 Jahre nach der Tat wird im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis am Montag (9.30 Uhr) das Urteil erwartet. Vor dem Oberlandesgericht Koblenz ist seit November 2022 ein 52 Jahre alter Deutscher unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes in 20 Fällen angeklagt. Bei einer Verurteilung wird voraussichtlich Jugendstrafrecht angewandt werden, da der Mann zum Tatzeitpunkt erst 20 Jahre alt war.

Jahrestagung von Weltbank und IWF beginnt nach Erdbeben in Marokko

MARRAKESCH/WASHINGTON: Überschattet von den Folgen des Erdbebens in Marokko beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank am Montag ihre Jahrestagung in Marrakesch. Aus Deutschland nehmen unter anderem Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) teil. Bei dem Treffen kommen Finanzministerinnen und Finanzminister, Vertreter der Finanzwirtschaft und der Entwicklungszusammenarbeit sowie Zentralbanker zusammen.

Wirtschaftsnobelpreisträger werden gekürt

STOCKHOLM: Zum Abschluss der Nobelpreis-Bekanntgaben werden an diesem Montag die diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträger gekürt. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften will frühestens um 11.45 Uhr in Stockholm bekanntgeben, wem sie den Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr zuspricht. Dotiert ist die Auszeichnung diesmal mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) pro Preiskategorie.

Großkundgebung von Verdi zu Novelle des Postgesetzes

BERLIN: Mit einer Großkundgebung mit Tausenden angemeldeten Teilnehmern will die Gewerkschaft Verdi an diesem Montag (13.00 Uhr) in Berlin für gute Arbeitsbedingungen und Jobsicherheit in der Post- und Paketbranche protestieren. Hintergrund ist eine geplante Reform des Postgesetzes, die die Bundesregierung umsetzen will.

Pistorius eröffnet Baustelle für Airbus-Wartungszentrum in Wunstorf

WUNSTORF: Der Flugzeughersteller Airbus Defence and Space baut am Militärflugplatz Wunstorf bei Hannover ein millionenschweres Wartungszentrum für den Transportflieger A400M. Zum Spatenstich am Montag (13.00 Uhr) werden Verteidigungsminister Boris Pistorius, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD), Airbus-Defence-Chef Michael Schöllhorn sowie der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, erwartet.

Mordfall Claudia Otto - neues DNA-Gutachten erwartet

BONN: Im Prozess um den Mord an der Gastwirtstochter Claudia Otto vor 36 Jahren soll im Bonner Landgericht am Montag (9.00 Uhr) ein neues DNA-Gutachten vorgestellt werden. Der ursprüngliche Prozess gegen den Angeklagten war Ende vergangenen Jahres geplatzt, weil zwei entscheidende DNA-Spuren nach Auffassung des Gerichts nicht sachgerecht untersucht worden waren. Der 66-Jährige kam daraufhin auf freien Fuß.

Sechsfache Mutter erstochen - Urteil im Prozess gegen Ehemann erwartet

BERLIN: Rund eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer sechsfachen Mutter aus Afghanistan will das Berliner Landgericht am Montag (12.00 Uhr) ein Urteil im Prozess gegen den angeklagten Ehemann verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Die Verteidiger plädierten auf einen Schuldspruch wegen Totschlags und eine Strafe von nicht unter zehn Jahren Haft.

Nagelsmann fliegt mit großem DFB-Kader in die USA

FRANKFURT/MAIN: Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montag für anderthalb Wochen in die USA. Der DFB-Tross um Rückkehrer Mats Hummels fliegt am Mittag zunächst von Frankfurt am Main nach Boston. Nach der Ankunft am Nachmittag Ortszeit geht es direkt weiter ins erste Quartier nach Foxborough.