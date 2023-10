Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.23 | Überblick

Einheitsfeiern beginnen mit Bürgerfest in Hamburg

HAMBURG: Mit der Eröffnung eines Bürgerfests beginnt an diesem Montag (12.00 Uhr) in Hamburg die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Bei dem Fest rund um Rathaus und Binnenalster will sich die Stadt zusammen mit rund 400 Partnern und Akteuren in einem bunten Programm als vielfältige, nachhaltige, welt- und zukunftsoffene Metropole präsentieren. Die Feier steht unter dem Motto «Horizonte öffnen». Hunderttausende Besucher werden erwartet. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist am Dienstag (12.30 Uhr) der Festakt in der Elbphilharmonie mit rund 1300 Gästen, darunter die gesamte Staatsspitze und die Regierungschefs der Länder. Zuvor (10.00 Uhr) wird es in der Hauptkirche St. Michaelis - dem «Michel» - einen ökumenischen Gottesdienst geben. Beide Veranstaltungen werden live von ARD (Gottesdienst) und ZDF (Festakt) im Fernsehen übertragen.

Betrugsprozess gegen Trump startet in New York

NEW YORK: Gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump soll am Montag ein Prozess wegen Betruges starten. Der New Yorker Richter Arthur Engoron hatte Trump, seinen Söhnen und leitenden Mitarbeitern in einer Vorentscheidung am Dienstag vorgeworfen, den Firmenwert seiner Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben. Damit sollen sie versucht haben, günstigere Konditionen für Kredite und Versicherungsverträge zu bekommen, was gegen New Yorker Recht verstößt. In dem Verfahren geht es nun um die genaue Festlegung möglicher Strafen. Bei dem Verfahren handelt es sich um einen Zivilprozess, Gefängnis droht Trump nicht.

Nobelpreis-Bekanntgaben beginnen am Montag

STOCKHOLM: Zum Start der diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben wird am Montag verkündet, wer diesmal den Medizin-Nobelpreis erhält. Frühestens um 11.30 Uhr will die Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts den oder die Preisträger in der Kategorie Physiologie oder Medizin bekanntgeben. Im vergangenen Jahr war die prestigeträchtige Auszeichnung an den in Leipzig arbeitenden schwedischen Forscher Svante Pääbo für seine bahnbrechenden Erkenntnisse zur menschlichen Evolution gegangen.

Tausende Arztpraxen bleiben aus Protest geschlossen

BERLIN/DÜSSELDORF: Tausende Haus- und Fachärzte wollen an diesem Montag aus Protest gegen die Gesundheitspolitik ihre Praxen nicht öffnen. Der Virchowbund hatte zu der Aktion aufgerufen, weitere knapp 20 Ärzteverbände sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen hatten sich angeschlossen. Der Virchowbund rechnet damit, dass deutschlandweit eine fünfstellige Zahl von Arztpraxen geschlossen sein werden. Auch in Nordrhein-Westfalen könnten Patienten und Patientinnen vor verschlossenen Praxistüren stehen.

Hapag-Lloyd tauft «Berlin Express» - First Lady ist Taufpatin

HAMBURG: Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd tauft am Montag (14.00 Uhr) im Heimathafen Hamburg ihr bislang größtes Containerschiff, die «Berlin Express»: Patin der Zeremonie am Terminal Burchardkai ist Deutschlands First Lady Elke Büdenbender, die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mit knapp 400 Metern Länge, einer Breite von 61 Metern und einer Transportkapazität von 23.664 20-Fuß-Standardcontainern (TEU) ist das in Südkorea gebaute Schiff laut Hapag-Lloyd der größte Frachter, der jemals unter deutscher Flagge gefahren ist.

Erster Werktag mit weitreichender Bahnsperrung im Ruhrgebiet

DUISBURG: Viele Bahnpendler zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland müssen an diesem Montag zum ersten Mal auf Ersatzbusse umsteigen. Die Bahn hat am Freitagabend für zwei Wochen den Zugverkehr rund um Duisburg wegen Bauarbeiten weitgehend eingestellt. Nach dem Wochenende trifft das nun erstmals an einem Werktag viele Pendler auf dem Weg zur Arbeit. Wegen des Brückentags rechnet die Bahn aber mit einem überschaubaren Verkehrsaufkommen. Bis zum 13. Oktober (21.00 Uhr) fahren zwischen Essen, Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf Ersatzbusse. Im Fernverkehr werden Züge weiträumig umgeleitet - in großen Städten wie Düsseldorf, Essen und Bochum fahren dadurch deutlich weniger ICEs.