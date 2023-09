Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 25.09.23 | Aktualisiert um: 09:20 | Überblick

Regierung und Verbände tagen zu Wohnungskrise im Kanzleramt

BERLIN: Bundesregierung, Bau- und Wohnungswirtschaft suchen an diesem Montag Wege zu mehr bezahlbarem Wohnraum in Deutschland. Gestiegene Zinsen und Preise machen es Wohnungssuchenden derzeit schwer. Viele Bauvorhaben werden auf Eis gelegt. Beim sogenannten Wohnungsbaugipfel (14.00 Uhr) sollen nach Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) «ganz konkrete Dinge» besprochen werden, wie mehr Wohnungen gebaut werden können. Gebraucht werde unter anderem mehr Bauland, das in den Kommunen ausgewiesen werden müsse. Der Kanzler will außerdem mehr Bauen in Serie ermöglichen.

Deutsche katholische Bischöfe beginnen Herbstvollversammlung

WIESBADEN: In Wiesbaden beginnt an diesem Montag die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Die 65 Bischöfe der katholischen Kirche in Deutschland beraten bis einschließlich Donnerstag. Themen sind unter anderem der Missbrauchsskandal, der innerkirchliche Reformprozess und die anstehende Weltsynode in Rom.

Verteidigungsminister Pistorius reist zu Partnern ins Baltikum

BERLIN: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reist an diesem Montag für mehrere Tage zu Gesprächen mit Nato-Partnern ins Baltikum. Die Reise beginnt mit Treffen in der lettischen Hauptstadt Riga und führt am Dienstag weiter nach Estland. Dort findet bis Mittwoch die jährliche baltische Sicherheitskonferenz («Annual Baltic Conference on Defence/ABCD») statt.

EU-Staaten wollen Position zu Abgasnorm Euro 7 festlegen

BRÜSSEL: Die EU-Staaten wollen am Montag bei einem Ministertreffen in Brüssel (9.30 Uhr) über ihre Position zur geplanten neuen Abgasnorm Euro 7 abstimmen. Die neuen Regeln gehen auf einen Vorschlag der EU-Kommission zurück, durch den der Schadstoffausstoß von Fahrzeugen wie Autos, Transportern und Lkw strenger als bislang reguliert werden soll.

Nationale Luftfahrtkonferenz in Hamburg mit Kanzler Scholz

HAMBURG: Hochrangige Politiker und Luftfahrtexperten treffen sich am Montag in Hamburg unter dem Motto «Luftfahrt: innovativ und klimaneutral» zur 3. Nationalen Luftfahrtkonferenz. Im Zentrum der Veranstaltung bei der Lufthansa Technik steht die Transformation der Luftfahrt hin zur Klimaneutralität, welche die Industrie und die Bundesregierung aktiv mitgestalten wollten. Offiziell eröffnet wird die Konferenz (10.15 Uhr) von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Umstürzender Ahorn erschlägt Kleinkind - Baumkontrolleur vor Gericht

AUGSBURG: Nach dem Tod eines Kleinkindes durch einen umstürzenden Baum muss sich am Montag (9.00 Uhr) ein Baumkontrolleur vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Im Juli 2021 war ein Ahornbaum auf einem Spielplatz umgestürzt und hatte eine Wippe getroffen, auf der gerade eine Mutter mit ihrer 20 Monate alten Tochter spielte. Beide wurden schwer verletzt, das Mädchen starb später in der Uniklinik. Der angeklagte Mann arbeitet für die Stadt Augsburg als Baumkontrolleur. Er hatte den betreffenden Baum 14 Monate vor dem Unglück untersucht und nichts festgestellt.