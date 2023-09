Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 18.09.23 | Überblick

UN-Woche startet mit Entwicklungsgipfel - Selenskyj in USA erwartet

NEW YORK: Mit einem hochrangig besetzten Gipfel wollen die Vereinten Nationen am Montag die stockenden UN-Nachhaltigkeitsziele wiederbeleben. Bei der Veranstaltung (ab 15.00 Uhr MESZ) wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen. Der SPD-Politiker nimmt im zweiten Jahr in Folge an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York teil, die am Dienstag startet und eine Woche dauert. Mit Spannung erwartet wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der am Montag in Manhattan ankommen dürfte.

Italiens Kabinett berät über Lampedusa und will Maßnahmen beschließen

ROM: Das italienische Kabinett will am Montag (12.30 Uhr) in Rom angesichts der Migrationskrise auf der Mittelmeerinsel Lampedusa neue Maßnahmen auf den Weg bringen. Die kleine Insel zwischen Sizilien und Nordafrika ist seit Tagen mit der Ankunft Tausender Bootsmigranten konfrontiert. Das Erstaufnahmelager der Insel ist völlig überlastet. Bei der Kabinettssitzung werden neben dem Thema Migration auch weitere Punkte auf dem Programm stehen.

Strobl will sich über Einsatz zu Krawall in Stuttgart informieren

STUTTGART: Nach massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung will Landesinnenminister Thomas Strobl am Montag mit Stuttgarter Polizisten sprechen und sich über den Einsatz informieren. Gemeinsam mit Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz will der CDU-Politiker um die Mittagszeit das Polizeipräsidium Stuttgart besuchen, wie die Landesregierung am Sonntag mitteilte. Dort wolle Strobl mit der Polizeiführung und Polizisten über die Ausschreitungen sprechen und sich nach dem Gesundheitszustand der verletzten Beamten erkundigen. Am Dienstag werde er zudem das Kabinett informieren. Strobl hatte zudem angeboten, am Mittwoch dem Innenausschuss des Landtags über die Ereignisse zu berichten.

Auftakt im Cum-Ex-Prozess gegen Bankier Olearius

BONN: Vor dem Bonner Landgericht beginnt an diesem Montag (10 Uhr) ein Prozess wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung gegen den Hamburger Bankier Christian Olearus. Er soll als persönlich haftender Gesellschafter der Privatbank Warburg bei den Cum-Ex-Steuerdeals mitgemischt haben. Es geht um 14 Tatvorwürfe, bei denen nach Schätzung der Ankläger insgesamt ein Steuerschaden von 280 Millionen Euro entstand. Dem 81-Jährigen drohen bis zu 10 Jahre Haft. Er hat die Vorwürfe in der Vergangenheit stets bestritten, vor dem Prozessauftakt wollte er sich seinem Pressesprecher zufolge aber nicht mehr dazu äußern.

Lauterbach informiert über Corona-Herbst - Angepasster Impfstoff

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) äußert sich nach zuletzt gestiegenen Infektionszahlen am Montag (10.15 Uhr) zur Corona-Lage vor dem Herbst. Die Situation einordnen will auch der amtierende Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade. Nach dem Sommer nehmen Ansteckungen üblicherweise in der kälteren Jahreszeit zu. Von Montag an soll auch der an aktuelle Virusvarianten angepasste Impfstoff von Biontech in den Praxen zu bekommen sein. Für diese Impfsaison werden insgesamt 14 Millionen Dosen davon erwartet. Es handelt sich um ein an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasstes Präparat, das besser gegen kursierende Varianten schützen soll.

Geschäftsführer Rettig wird beim DFB vorgestellt

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund stellt seinen neuen Geschäftsführer Sport Andreas Rettig vor. Am Montag (12.00 Uhr) wird sich der 60-Jährige in Frankfurt am Main an der Seite von Präsident Bernd Neuendorf den Fragen der Medien stellen. Rettig verantwortet ab sofort die Bereiche Nationalmannschaften und Akademie und ist damit Nachfolger von Oliver Bierhoff. Der Posten war seit Dezember 2022 vakant. Rettig selbst, der seit bald vier Jahrzehnten im Fußball tätig ist, schlüpft damit in eine neue Rolle.