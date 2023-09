Das bringt der Montag

Russland und Ukraine beschäftigen wieder den UN-Menschenrechtsrat

GENF: Der russische Angriff auf die Ukraine beschäftigt den UN-Menschenrechtsrat auch bei seiner dritten Sitzung des Jahres. Diese beginnt am Montag in Genf. Unter anderem läuft das Mandat der Sonderberichterstatterin über die Menschenrechtslage in Russland aus. Europäische Länder setzen sich dafür ein, dass es verlängert wird. Auch die Untersuchungskommission, die Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine dokumentiert, wird im Laufe der fünfwöchigen Sitzung über die Lage vor Ort informieren. Der UN-Menschenrechtsrat befasst sich ebenfalls unter anderem mit Ländern wie Belarus, Venezuela, Myanmar, der Demokratischen Republik Kongo, Syrien und Haiti. Ebenso betrachtet er Rassismus oder Menschenrechte, die etwa durch toxische Abfälle verletzt werden.

EU-Kommission legt Sommerprognose für die Wirtschaft vor

BRÜSSEL: Die EU-Kommission stellt an diesem Montag (11.00 Uhr) in Brüssel ihre Sommer-Konjunkturprognose vor. Zuletzt ging die Brüsseler Behörde davon aus, dass sich die Wirtschaft der EU sowie der Euro-Länder in diesem Jahr besser entwickeln wird als zunächst erwartet. So wurde die EU-Wachstumsprognose im Mai von 0,8 Prozent auf 1,0 Prozent erhöht. Für das kommende Jahr rechnete die Kommission mit 1,7 Prozent Wachstum. Für die Staaten der Eurozone ging die Brüsseler Behörde von einem Wachstum von 1,1 Prozent in diesem und 1,6 Prozent im nächsten Jahr aus.

Start des Großmanövers «Northern Coasts» in der Ostsee

RIGA: Vor der Küste Lettlands und Estlands startet am Montag ein rund zweiwöchiges Marine-Manöver unter deutscher Leitung. An der diesjährigen Ausgabe der seit 2007 stattfindenden Übung «Northern Coasts» nehmen laut Marine mehr als 3000 Soldatinnen und Soldaten aus 14 Ländern teil, darunter neben Ostsee-Anrainern auch Italien, Frankreich, Kanada und die USA. Rund 30 Schiffe und Boote, darunter ein U-Boot, rund 20 Luftfahrzeuge sowie diverse Landeinheiten gehören zum Manöververband. Die von einem rund 1000 Kilometer entfernten Stab in Rostock geleitete Übung soll das gemeinsame Verständnis der Verbündeten für die Ostsee verbessern. Erstmals wird laut Marine bei «Northern Coasts» ein Szenario der Bündnisverteidigung zugrunde gelegt.

Habeck zum Baustart der Suedlink-Leitung in Schleswig-Holstein

WEWELSFLETH: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt zum Baustart der SuedLink-Stromleitung in Norden am Montag nach Schleswig-Holstein. Von Wewelsfleth nordwestlich von Hamburg an der Elbe aus soll die Stromtrasse die Elbe in einem Tunnel bis zum niedersächsischen Wischhafen unterqueren. Die Stromleitung SuedLink soll 700 Kilometern lang werden und Norddeutschland mit seinen vielen Windenergieanlagen mit dem Süden Deutschlands verbinden. Die Investitionssumme liegt bei zehn Milliarden Euro.

Urteil zu mutmaßlichem Frauenmord am Würmsee erwartet

HANNOVER: Im Mordprozess um eine am Würmsee verschwundene Frau wird an diesem Montag das Urteil am Landgericht Hannover erwartet. Zunächst soll um 14.30 Uhr der Verteidiger des 55-Jährigen sein Plädoyer halten. Auch wird das letzte Wort des Angeklagten erwartet. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen heimtückischen Mordes für den Mann aus Warburg in Ostwestfalen gefordert. Ihm wird vorgeworfen, im September 2022 eine 56-Jährige in ihrer abgelegenen Laube am Würmsee in Burgwedel überfallen und erstochen zu haben.