Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.09.23 | Überblick

Putin und Erdogan treffen sich in Sotschi am Schwarzen Meer

MOSKAU: Der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen sich an diesem Montag zu Gesprächen in Sotschi am Schwarzen Meer. Bei dem Treffen geht es um bilaterale und um internationale Fragen, wie der Kreml mitteilte. Ein wichtiges Thema ist die von Erdogan geforderte Rückkehr zu dem Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer.

Aiwanger-Affäre und Landtagswahl: Polit-Auftritte bei Gillamoos-Fest

ABENSBERG: Bei den traditionellen Politiker-Auftritten auf dem Gillamoos-Jahrmarkt im niederbayerischen Abensberg dürfte es an diesem Montag (09.00 Uhr) besonders hoch hergehen. Der verbal deftige Schlagabtausch steht nicht nur im Zeichen der Landtagswahl in gut einem Monat, sondern auch der Flugblatt-Affäre um den Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Am Sonntag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, seinen Stellvertreter im Amt zu lassen.

Erster Afrika-Klimagipfel beginnt in Kenia

NAIROBI: Der erste Afrika-Klimagipfel beginnt am Montag in Kenias Hauptstadt Nairobi. Während des dreitägigen Treffens soll der Ausbau erneuerbarer Energien und die Finanzierung von Klimaschutzprojekten in Afrika im Vordergrund stehen. Auf dem vom kenianischen Präsidenten William Ruto und der Afrikanischen Union ausgerichteten Spitzentreffen werden afrikanische Staatschefs sowie Vertreter anderer Regierungen und der Vereinten Nationen erwartet.

Papst beendet Mongolei-Reise mit Einweihung eines Sozialzentrums

ULAN BATOR/ROM: Am letzten Tag seiner Mongolei-Reise weiht Papst Franziskus in der Hauptstadt des ostasiatischen Landes Ulan Bator das Sozialzentrum «Haus der Barmherzigkeit» ein (9.30 Uhr Ortszeit/3.30 Uhr MESZ). Zuvor trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche am Montagmorgen Mitarbeiter des kirchlichen Hilfswerks Caritas. Der Pontifex wird sich daraufhin zum Flughafen Dschingis-Khan begeben, um sich in einer Abschiedszeremonie (11.30 Uhr Ortszeit) von der Mongolei zu verabschieden. Nach seinem Besuch in dem flächenmäßig zweitgrößten Binnenstaat der Erde soll der 86-Jährige gegen 17.20 Uhr in Rom landen.

Frankreich verbietet zum Schuljahresstart das Tragen von Abayas

PARIS: Zum Start des neuen Schuljahrs ist in Frankreichs Schulen von diesem Montag an das Tragen von Abayas verboten. Dabei handelt es sich um traditionell von Frauen in islamischen Ländern getragene knöchellange Gewänder. Ebenso tabu ist in französischen Schulen nun das Tragen des entsprechenden Überwurfs für Männer, des Qamis. Das verfügte Frankreichs neuer Bildungsminister Gabriel Attal per Erlass.

Kölner Karnevalsmord vor 35 Jahren - Prozess beginnt

KÖLN: Ein 35 Jahre zurückliegender Mord an einer jungen Frau beschäftigt von Montag an (9.00 Uhr) das Kölner Landgericht. Angeklagt ist ein heute 56-jähriger Mann. Er soll die 24-Jährige im Februar 1988 - in der Nacht zum Karnevalssonntag - in der Kölner Altstadt getötet haben, um an ihre Wertsachen zu kommen.

Mord an Stewardess - Durchbruch in Velberter «Cold Case»

VELBERT: 16 Jahre nach dem Mord an einer Stewardess in Velbert bei Essen wollen die Ermittler an diesem Montag (11.15 Uhr) verraten, wie sie dem mutmaßlichen Mörder auf die Schliche gekommen sind. Der Verdächtige war in Hessen festgenommen worden und ist in Haft, hatten die Ermittler vor ein paar Tagen mitgeteilt.

Bericht über Gefahren durch gebietsfremde Arten wird veröffentlicht

BONN: Der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) veröffentlicht am Montag (14.00 Uhr) in Bonn einen Bericht zu sogenannten invasiven Arten. Darunter versteht man Tiere und Pflanzen, die sich in Gebieten außerhalb ihrer Heimat ausbreiten und dort eine Gefahr für die heimische Flora und Fauna darstellen. Bundestrainer Flick versammelt DFB-Kader in Wolfsburg

Bundestrainer Flick versammelt DFB-Kader in Wolfsburg

WOLFSBURG: Hansi Flick versammelt am Montag (18.00 Uhr) die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für die ersten Länderspiele der EM-Saison in Wolfsburg. In den Partien gegen Japan am kommenden Samstag in der Wolfsburger Arena sowie drei Tage später gegen den WM-Zweiten Frankreich in Dortmund will der Bundestrainer mit seinem Kader nach den jüngsten Enttäuschungen für einen Stimmungswandel im Land und bei den Fans sorgen.

Zverev unter Flutlicht im US-Open-Achtelfinale gegen Sinner

NEW YORK: Alexander Zverev will zum dritten Mal in Serie bei den US Open ins Viertelfinale einziehen. Der Tennis-Olympiasieger bestreitet seine Partie in der Runde der besten 16 gegen den Italiener Jannik Sinner am Montagabend (Ortszeit) unter Flutlicht. Der 26 Jahre alte Hamburger trifft im zweiten Spiel der sogenannten Nightsession im Arthur Ashe Stadium auf den 22 Jahre alten Weltranglistensechsten aus Südtirol.