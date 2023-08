Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 21.08.23 | Überblick

Gericht äußert sich zu Klage wegen möglichem Corona-Impfschaden

MAINZ: Im Prozess wegen eines möglichen Impfschadens im Zusammenhang mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca will sich das Mainzer Landgericht am Montag (9.00 Uhr) äußern. Das Gericht will mitteilen, ob noch Gutachten zur Klärung für eine Nutzen-Risiko-Bewertung des Falls erforderlich sind. Möglich ist nach Angaben der Richterin aber auch, dass zu dem Termin eine Entscheidung verkündet wird. Eine Frau klagt vor dem Landgericht auf ein hohes Schmerzensgeld.

Voraussichtlich Plädoyers im Prozess gegen IS-Rückkehrerin

MÜNCHEN: Vor dem Oberlandesgericht München neigt sich der neue Prozess gegen die IS-Rückkehrerin Jennifer W. dem Ende entgegen. Für diesen Montag (9.30 Uhr) sind die Plädoyers von Bundesanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung geplant. Das OLG München hatte die junge Frau aus Lohne in Niedersachsen im Oktober 2021 zu zehn Jahren Haft verurteilt - unter anderem wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall.

Prozess gegen mutmaßliche Rechtsextremisten beginnt

JENA: Vor dem Thüringer Oberlandesgericht in Jena beginnt am Montag (10.00 Uhr) ein großer Staatsschutzprozess: Die Generalbundesanwaltschaft wirft vier mutmaßlichen Rechtsextremisten unter anderem vor, als Mitglieder einer Gruppe namens «Knockout 51» insbesondere im Raum Eisenach schwere und schwerste Straftaten vorbereitet zu haben.

Babys getötet: Strafmaßverkündung im Fall englischer Krankenschwester

MANCHESTER: Im Fall der wegen Mordes und versuchten Mordes mehrerer Babys schuldig gesprochenen englischen Krankenschwester Lucy Letby soll am Montag das Strafmaß verkündet werden. Die 33-Jährige ist am Freitag von einem Gericht in Manchester schuldig befunden worden, in den Jahren 2015 und 2016 auf einer Neugeborenenstation in der Stadt Chester sieben Babys getötet zu haben. Sechs weitere Babys soll sie versucht haben zu ermorden. Zur Strafmaßverkündung wolle sie nicht erscheinen, hatte Letby deutlich gemacht.

US-Präsident Biden besucht nach tödlichen Bränden die Insel Maui

MAUI: US-Präsident Joe Biden will nach der Feuerkatastrophe auf Maui mit weit mehr als hundert Toten am Montag die Insel im Bundesstaat Hawaii besuchen. Biden werde sich dort ein Bild von der Lage machen, sagte Deanne Criswell, Chefin der nationalen Katastrophenschutzbehörde Fema. Details zu seinem Besuch waren noch offen. Biden wird sein Programm voraussichtlich am Abend deutscher Zeit beginnen - die Zeitverschiebung nach Maui beträgt zwölf Stunden.

Borussia Dortmund stellt vorläufige Geschäftszahlen vor

DORTMUND: Nach zwei schwierigen finanziellen Jahren in der Corona-Pandemie stellt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Montag (11.30 Uhr) seine vorläufigen Zahlen vor. Nach hohen Verlusten von 72 und 35 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke für das Ende Juni beendete Geschäftsjahr 2022/2023 wieder Gewinne versprochen. Bereits bei den Halbjahreszahlen im Februar hatte das an der Börse notierte Unternehmen einen Konzerngewinn von 40,2 Millionen Euro verbucht.

Sprinterin Lückenkemper will erstes WM-Einzelfinale erreichen

BUDAPEST: Deutschlands beste Sprinterin Gina Lückenkemper will sich an diesem Montag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest den Traum vom ersten WM-Einzelfinale erfüllen. Bei ihrer fünften WM-Teilnahme muss die Doppel-Europameisterin dafür im Halbfinale über 100 Meter voraussichtlich unter 11 Sekunden laufen, was ihr in diesem Jahr nur mit etwas zu starker Windunterstützung glückte. Als bis dato letzte deutsche Sprinterin stand Melanie Paschke 1997 bei Weltmeisterschaften in einem Einzelfinale über 100 Meter.

DFB stellt neuen Nachwuchs-Direktor vor

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund stellt an diesem Montag (12.00 Uhr) einen neuen Direktor für den Bereich «Nachwuchs, Training und Entwicklung» vor. Einen Namen hatte der Verband in der Ankündigung nicht genannt - übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es der bisherige U20-Trainer Hannes Wolf (42) werden. Teilnehmer der Pressekonferenz auf dem DFB-Campus neben dem neuen Direktor sind DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler.