Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 14.08.23 | Überblick

Bundeskanzler Scholz setzt Sommerreise fort - in seinem Wahlkreis

POTSDAM: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt am Montag seine Sommerreise durch Brandenburg fort. Am dritten Reisetag ist er auch in seinem Wahlkreis unterwegs. Es stehen unter anderem Besuche beim Deutschen Institut für Ernährung in Potsdam, der Freiwilligen Feuerwehr in Brieselang und ein Wahlkreisgespräch an. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte Scholz das Mandat für den Wahlkreis 61 gewonnen. Zu diesem gehört unter anderem Potsdam. Der Kanzler tritt bei der Reise als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter seines Wahlkreises auf; seine Rolle als Bundeskanzler soll dabei etwas in den Hintergrund rücken. Es geht bei den Besuchen größtenteils um regionale Themen.

Entwicklungsministerin Schulze reist nach Westafrika

NOUAKCHOTT: Entwicklungsministerin Svenja Schulze bricht zu einer viertägigen Westafrika-Reise nach Mauretanien und Nigeria auf. Die SPD-Politikerin wird am Montag zu Gesprächen mit der Regierung im Küstenstaat Mauretanien erwartet, der als einer der letzten Partner Europas in der von Armut und Terror bedrohten Sahel-Zone am Südrand der Sahara gilt. Zudem will sie sich über Entwicklungsprojekte in dem Land informieren. Von den knapp fünf Millionen Einwohnern des Landes leben rund 40 Prozent in extremer Armut. Etwa die Hälfte der Bevölkerung sind Kinder und junge Menschen unter 20 Jahren.

Erkrankung nach Corona-Impfung - Gericht verkündet Entscheidung

BAMBERG: Im Prozess einer 33-Jährigen aus Oberfranken gegen den Impfstoffhersteller Astrazeneca wegen eines mutmaßlichen Impfschadens wird am Montag (14.00 Uhr) eine Entscheidung verkündet. Der Zivilprozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) Bamberg gehört zu den ersten gegen einen Corona-Impfstoffhersteller in Deutschland. Ob am Montag direkt ein Urteil fällt, ist nach Angaben eines Gerichtssprechers unklar. Die Kammer könne auch erst weitere Beweise einfordern. Der Anwalt der Frau hatte zu Prozessbeginn Anfang Juli unter anderem beantragt, einen Gutachter hinzuzuziehen. Die Klägerin hatte sich im März 2021 mit em Covid-19-Vakzin Vaxzevria des britisch-schwedischen Unternehmens impfen lassen und danach eine sogenannte Darmvenenthrombose erlitten.

DFB-Pokal: Drei Bundesligisten am Montag im Einsatz

BERLIN: Die erste Runde des DFB-Pokals wird am Montag mit vier weiteren Partien fortgesetzt - drei Fußball-Bundesligisten sind im Einsatz. Die TSG Hoffenheim ist beim Drittligisten VfB Lübeck gefordert. Auch Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 beim Regionalligisten FC 08 Homburg (beide 18.00 Uhr/Sky) und der 1. FC Köln beim Zweitligisten VfL Osnabrück (20.45 Uhr/Sky) gehen als Favoriten ins Spiel. Zweitligist 1. FC Magdeburg muss beim Drittligisten Jahn Regensburg ran (18.00 Uhr/Sky).