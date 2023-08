Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.08.23 | Überblick

Impfstoffhersteller Biontech legt Quartalszahlen vor

MAINZ: Beim Mainzer Impfstoffhersteller Biontech verlagert sich der Fokus nach und nach wieder mehr in Richtung der Entwicklung von Therapien gegen Krebs. Bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal an diesem Montag (12.00 Uhr) dürfte besonders interessieren, ob und was es Neues gibt auf dem Weg hin zu individualisierten Krebstherapien auf mRNA-Basis. In Sachen Covid-19-Impfstoff hatte Biontech für den Herbst ein verbessertes Vakzin angekündigt.

Nordrhein-Westfalen startet als erstes Bundesland ins neue Schuljahr

DÜSSELDORF: Im ersten Bundesland sind die großen Ferien zu Ende: In Nordrhein-Westfalen beginnt an diesem Montag nach sechseinhalb Wochen Sommerferien wieder der Unterricht. Rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler des bevölkerungsreichsten Bundeslands starten ins neue Schuljahr. Erstmals seit vier Schuljahren gibt es keine Corona-Auflagen. In den anderen Bundesländern haben die Kinder noch eine Weile frei, als letzte kehren die Bayern am 12. September in die Klassenzimmer zurück.