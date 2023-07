Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 31.07.23 | Überblick

Juli-Wetter: Deutscher Wetterdienst legt vorläufige Bilanz vor

OFFENBACH: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt an diesem Montag seine vorläufige Bilanz für den Monat Juli vor. Dabei werden die bisherigen Auswertungen der rund 2000 Messstationen des DWD bekanntgegeben. Interessant dürfte sein, wo der Juli 2023 mit Blick auf Temperaturen, Sonnenstunden und Niederschläge im vieljährigen Vergleich landet.

Bayreuther «Ring» schließt sich mit «Götterdämmerung»

BAYREUTH: Bei den Bayreuther Festspielen schließt sich am Montag (16.00 Uhr) der «Ring». Auf dem Spielplan steht die «Götterdämmerung», der letzte Teil von Richard Wagners «Ring des Nibelungen» in einer Inszenierung von Regisseur Valentin Schwarz. Mit Spannung wird erwartet, wie das Publikum in diesem Jahr auf Schwarz und sein Team reagieren wird, das bei der Premiere 2022 noch ziemlich gnadenlos ausgebuht worden war.