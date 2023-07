Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 24.07.23 | Überblick

Israels Parlament soll über Gesetz zu Justizumbau abstimmen

TEL AVIV: Israels Parlament wird voraussichtlich am Montag final über ein Kernelement der umstritten Regierungspläne zum Umbau der Justiz abstimmen. Die Knesset in Jerusalem war dazu am Sonntag zu einer Marathonsitzung zusammengekommen, um über den Gesetzentwurf zu beraten.

UN wollen Tanker vor Jemens Küste leerpumpen lassen

SANAA: Vor der Küste des Bürgerkriegslands Jemen soll am Montag eine UN-Aktion beginnen, bei der mehr als 200 Millionen Liter Öl von einem schrottreifen Tanker abgepumpt werden. Dazu wurden im Roten Meer rund um den Tanker «FSO Safer» schwimmende Barrieren und Schläuche verlegt. Daneben liegt ein Schiff der Vereinten Nationen, auf das das Öl umgepumpt werden soll.

Nach Entwarnung bei Löwensuche wird Analyse von Spuren erwartet

POTSDAM/KLEINMACHNOW: Nach der Entwarnung bei der Suche nach einer vermeintlichen Raubkatze bei Kleinmachnow südlich von Berlin wird am Montag die Analyse von gefundenen Spuren erwartet. Die Ergebnisse sollen Klarheit darüber bringen, ob es sich bei einem von einem jungen Anwohner in der Nacht zum Donnerstag beobachteten Tier um ein Wildschwein oder vielleicht doch um eine Löwin handelte.

Strafprozess gegen Kevin Spacey: Jury soll Beratungen aufnehmen

LONDON: Im Strafprozess wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe gegen US-Hollywood-Star Kevin Spacey sollen am Montag voraussichtlich die Beratungen der Jury beginnen. Erwartet wird, dass der Richter noch ein Schlusswort zum Ende der Beweisaufnahme spricht, bevor sich die Geschworenen zurückziehen.

Gedenkfeier zum 13. Jahrestag des Loveparade-Unglücks

DUISBURG: Zum 13. Mal jährt sich an diesem Montag das Unglück bei der Loveparade in Duisburg. 21 junge Menschen, die bei der Technoparade feiern wollten, starben in einem Gedränge am einzigen Ein- und Ausgang der Veranstaltung. Zum Jahrestag organisiert die «Stiftung Duisburg 24.7.2010» wieder eine Gedenkfeier (16.45 Uhr).

Warm-up in Bayreuth - Open-Air der Richard-Wagner-Festspiele

BAYREUTH: Schon einen Tag vor dem offiziellen Start der Richard-Wagner-Festspiele können Musikbegeisterte am Grünen Hügel in Bayreuth klassischer Musik lauschen. Am Montag (20.00 Uhr) lädt die Festspielleitung zum Open-Air.

Fußball-Nationalteam startet gegen Außenseiter Marokko in die WM

MELBOURNE: Mit einigen Fragezeichen und gegen Neuling Marokko starten die deutschen Fußballerinnen in die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bangt vor ihrem ersten Vorrundenspiel an diesem Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) um den Einsatz eines angeschlagenen Trios.

Erneut Medaillenchance für deutsche Schwimmer bei WM in Japan

FUKUOKA: Nach dem Bronze-Auftakt durch Lukas Märtens bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka sind die deutschen Schwimmer auch am Montag nicht aussichtslos. Über 100 Meter Brust schwimmt Lucas Matzerath aus Frankfurt als Zweitschnellster des Semifinals um die Medaillen mit.