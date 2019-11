Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.19

Mauerfall vor 30 Jahren - Erinnerungswoche beginnt in Berlin

BERLIN (dpa) - Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls startet in Berlin am Montag eine Erinnerungswoche mit mehr als 200 Veranstaltungen. Den Auftakt gibt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf dem Alexanderplatz (17.30 Uhr). Dort hatten vor genau 30 Jahren am 4. November 1989 Hunderttausende Ostdeutsche für Meinungsfreiheit und Demokratie demonstriert. Im Abgeordnetenhaus wird bei einer Diskussion über die Nachwirkungen der friedlichen Revolution (19.30 Uhr) gesprochen. Zuvor wird am Brandenburger Tor eine Kunstinstallation (etwa 18.30 Uhr) gezeigt.

Politik und Industrie kommen zu «Autogipfel» zusammen

BERLIN (dpa) - Politik und Autobranche wollen am Montagabend (19.00 Uhr) bei einem Spitzentreffen über die Zukunft der Schlüsselindustrie beraten. Dabei geht es neben einem Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos auch darum, wie Unternehmen den schwierigen Umbruch in der Branche meistern können. An dem Treffen im Kanzleramt nehmen neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrere Bundesminister, Ministerpräsidenten und die Spitzen von Union und SPD teil sowie die Chefs des Autoverbandes VDA, von Gewerkschaften und Autoherstellern.

Bundeskanzlerin Merkel besucht Gedenkort für NSU-Opfer in Zwickau

ZWICKAU (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gedenkt an diesem Montag (13.00 Uhr) in Zwickau der zehn Todesopfer der rechtsextremen Terrorgruppe «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU). Einen Tag nach seiner Einweihung will Merkel den Gedenkort im Schwanenteichpark besuchen. Er besteht aus zehn neu gepflanzten Bäumen. Außerdem ist geplant, dass die Kanzlerin an dem Anfang Oktober abgesägten Gedenkbaum für den vom NSU ermordeten Enver Simsek Blumen niederlegt. Der Vorfall hatte deutschlandweit Empörung ausgelöst.

Außenminister Maas besucht Budapest - Treffen mit Zeitzeugen von 1989

BUDAPEST (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas reist am Montag nach Budapest. Der SPD-Politiker trifft dort seinen ungarischen Amtskollegen Peter Szijjarto sowie Zeitzeugen der Grenzöffnung von 1989. Das deutsch-ungarische Verhältnis gilt als belastet, weil der rechts-nationale Regierungschef Viktor Orban Kritikern zufolge sein Land autoritär regiert. Ungarn hatte damals entscheidend zum Fall der Berliner Mauer beigetragen.

Britisches Unterhaus wählt Nachfolger von Parlamentspräsident Bercow

LONDON (dpa) - Das britische Unterhaus entscheidet am Montag (von 15.30 Uhr an) in London über die Nachfolge von Parlamentspräsident John Bercow. Zur Wahl stehen mehrere Kandidaten. Es wird solange in geheimer Wahl abgestimmt, bis ein Bewerber die absolute Mehrheit erhält. In jeder Runde scheiden der Abgeordnete mit den wenigsten Stimmen sowie alle Kandidaten mit weniger als fünf Prozent Zustimmung aus. Als Favoriten gelten die Labour-Abgeordneten Lindsay Hoyle und Harriet Harman, die dienstälteste Parlamentarierin.

Abschluss Asean-Gipfel: Ringen um Freihandelspakt

BANGKOK (dpa) - Beim Asean-Gipfel in Thailand ringen Staats- und Regierungschefs am Montag um den von China angeführten geplanten Freihandelspakt RCEP. Sollte er zustande kommen, könnte er ein Drittel des Welthandels einschließen. Medienberichten zufolge wird eine Vereinbarung über den Freihandelspakt aber erst im kommenden Jahr abgesegnet. Dies werde wahrscheinlich in einer gemeinsamen Gipfel-Erklärung festgehalten.

Ufo will Details zu neuen Streiks bei Lufthansa nennen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Im Dauerstreit mit der Lufthansa will die Gewerkschaft Ufo am Montag Details zu neuen Streiks der Flugbegleiter bekanntgeben. Diese sollen per Videobotschaft im Internet veröffentlicht werden, kündigte Ufo an. Möglich sind Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa-Kerngesellschaft ebenso wie bei vier weiteren Flugbetrieben mit deutschem Tarifrecht. Die Töchter sind für die Lufthansa, die Eurowings und die SunExpress unterwegs.

VW-Werk Zwickau beginnt mit Produktion des Elektroautos ID.3

ZWICKAU/WOLFSBURG (dpa) - Im Werk Zwickau läuft am Montag (11.15 Uhr) die Fertigung des ersten reinen Großserien-Elektroautos von Volkswagen an. Der ID.3 soll eine neu konzipierte Fahrzeugserie begründen, die massentauglich ist und die Grundlage für weitere E-Modelle des Konzerns bildet. Zum Produktionsstart werden neben VW-Vorstandschef Herbert Diess auch Kanzlerin Angela Merkel sowie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) erwartet.

Zeitschriftenverleger diskutieren digitalen Wandel

BERLIN (dpa) - Der digitale Wandel und die sich ständig verändernden Anforderungen beschäftigen Deutschlands Zeitschriftenverleger auf einem Treffen in Berlin. Im Vorfeld des Branchentreffens am Montag (10.00 Uhr) hatte der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) zudem Pläne im Bund kritisiert, die eine Verkürzung der Vertragslaufzeit von Zeitschriftenabonnements auf maximal ein Jahr vorsehen. Es gibt die Befürchtung, dass sich dadurch das Angebot verringern könnte.

Erste Plädoyers im Mordprozess gegen jungen Stuttgarter Raser

STUTTGART (dpa) - Nach den letzten Zeugenaussagen will die Staatsanwaltschaft am Montag (09.00) im Mordprozess um einen Autounfall mit zwei Toten in Stuttgart plädieren. Auch die Plädoyers eines Anwalts der Nebenklage gegen einen jungen Raser werden erwartet. Der 21-Jährige aus Stuttgart wird beschuldigt, im März die Kontrolle über seinen PS-starken Mietwagen verloren und einen Kleinwagen gerammt zu haben. In dem Kleinwagen waren der 25 Jahre alte Fahrer und seine 22 Jahre alte Freundin ums Leben gekommen.

«König von Deutschland» erneut vor Gericht - Berufungsverhandlung

DESSAU-ROßLAU (dpa) - Das Landgericht Dessau-Roßlau unternimmt am Montag (09.00 Uhr) einen zweiten Anlauf für eine Berufungsverhandlung gegen den selbst ernannten «König von Deutschland», Peter Fitzek. Dabei geht es um Fahren ohne Führerschein in 27 Fällen und Beleidigung in zwei Fällen. Der Verfassungsschutz rechnet Fitzek der sogenannten Reichsbürgerbewegung zu - er bestreitet dies. «Reichsbürger» erkennen den Staat und die deutschen Gesetze nicht an und weigern sich, Steuern, Sozialabgaben und Bußgelder zu zahlen.

Ex-Box-Weltmeister Sturm wegen Steuerhinterziehung vor Gericht

KÖLN (dpa) - Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm muss sich ab Montag (9.30 Uhr) vor dem Kölner Landgericht wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz verantworten. Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, Steuern in Höhe von 5,85 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Außerdem muss das Gericht darüber urteilen, ob Sturm am 20. Februar 2016 bei einem Kampf gegen den Russen Fedor Tschudinow gedopt gewesen ist.