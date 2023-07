Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 17.07.23 | Überblick

EU-Gipfeltreffen mit lateinamerikanischen und karibischen Staaten

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich am Montag (15.00 Uhr) in Brüssel mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (Celac) zu einem zweitägigen Gipfel. Es ist das dritte Mal, dass sich die 60 Länder in diesem Rahmen treffen. Im Mittelpunkt stehen voraussichtlich Verhandlungen über das geplante Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Zuletzt war in Südamerika jedoch die Skepsis gegenüber dem bereits fertig ausgehandelten Freihandelsabkommen gewachsen. Auch Umweltorganisationen wie Greenpeace sehen das Vorhaben kritisch.

Baerbock beim 25. Jubiläum des Internationalen Strafgerichtshofs

NEW YORK: Außenministerin Annalena Baerbock nimmt an diesem Montag (16.00 Uhr) in New York am Festakt zum 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs teil. Es wird erwartet, dass die Grünen-Politikerin in einer Rede auch ihren Vorstoß für eine Überarbeitung des Römischen Statuts als rechtliche Grundlage des Gerichtshofes zur Sprache bringt. Dabei geht es um Regelungen in Bezug auf das Verbrechen der Aggression - unter anderem vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Schlichtung des Tarifkonflikts bei der Bahn beginnt

BERLIN: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn beginnt am Montag das Schlichtungsverfahren. Bis Ende des Monats sollen die beide Schlichter Heide Pfarr (SPD) und Thomas de Maizière (CDU) zwischen den Tarifparteien vermitteln und sie zu einem Ergebnis führen. Anschließend will die Gewerkschaft EVG ihre Mitglieder über das Ergebnis beziehungsweise einen möglichen Schlichterspruch abstimmen lassen. Bis zum Ende der Urabstimmung Ende August hat die EVG weitere Streiks auf der Schiene ausgeschlossen. Gewerkschaftschef Martin Burkert betonte jedoch die Streikbereitschaft der Beschäftigten, sollte auch die Schlichtung zu keinem Ergebnis führen.

Urteil im Prozess gegen IS-Rückkehrerin erwartet

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess vor dem Frankfurter Oberlandesgericht gegen eine Frau wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) wird am Montag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Laut Anklage soll die Frau im Frühjahr 2016 mit ihren beiden kleinen Söhnen nach Syrien ausgereist sein, um sich dem IS anzuschließen. Die Generalbundesanwaltschaft plädierte auf eine zweijährige Bewährungsstrafe, der Rechtsanwalt forderte eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten. In dem Prozess wird der 33-Jährigen auch die Verletzung der Fürsorgepflicht vorgeworfen.

Erste Zeugenbefragungen im Prozess um Messerattacke von Brokstedt

ITZEHOE: Im Mordprozess um die tödliche Messerattacke im Regionalzug im schleswig-holsteinischen Brokstedt beginnen am Montag (9.30 Uhr) die Zeugenbefragungen. Vor dem Landgericht Itzehoe sollen zwei Fahrgäste aus dem Zug aussagen. Dem 34 Jahre alten Palästinenser Ibrahim A. wird Mord in zwei Fällen und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. Er soll am 25. Januar in der Nähe des Bahnhofs von Brokstedt eine 17-Jährige und ihren zwei Jahre älteren Freund erstochen haben. Zwei weitere Frauen und zwei Männer erlitten schwere Verletzungen.

Columbiabad in Neukölln öffnet an diesem Montag wieder

BERLIN: Nach einer rund einwöchigen Schließung öffnet das Sommerbad Neukölln auf dem Columbiadamm an diesem Montag (7.00 Uhr) wieder die Tore. Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Sonntag vor einer Woche war das Freibad vorläufig geschlossen worden. Zu viele Beschäftigte hatte sich krank gemeldet. Aufgrund der Vorfälle müssen sich Besucherinnen und Besucher beim Einlass in die Berliner Bäder seit diesem Wochenende ausweisen. An vier Schwimmbädern sollen mobile Polizeiwachen stehen.

Wasserspringer hoffen auf erste WM-Medaille in Japan

FUKUOKA: Die deutschen Wasserspringer hoffen am dritten Finaltag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka auf das erste Edelmetall. Allerdings müssen sich am Montag (2.00 Uhr MESZ) sowohl das Synchronsprungpaar vom Drei-Meter-Brett, Jana Lisa Rother/Lena Hentschel, als auch das männliche Synchronsprungduo Jadon Eikermann/Timo Barthel für den Wettbewerb vom Turm erst einmal qualifizieren. Außenseiterchancen besitzen beide Paare, die EM-Zweiten Rother und Hentschel gelten aber als das Paar mit den größeren Aussichten.