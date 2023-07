Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 10.07.23 | Überblick

US-Präsident legt vor Nato-Gipfel Zwischenstopp in Großbritannien ein

LONDON/WASHINGTON: Auf seiner Reise zum Nato-Gipfel in Litauen legt US-Präsident Joe Biden am Montag einen Zwischenstopp in Großbritannien ein. Neben einem Treffen mit Premierminister Rishi Sunak in der Londoner Downing Street wird der 80-jährige US-Präsident auch auf Schloss Windsor bei König Charles III. erwartet.

Spitzentreffen vor Gipfel soll Schwedens Nato-Beitritt ermöglichen

VILNIUS: Einen Tag vor dem Nato-Gipfel soll es an diesem Montag neue Verhandlungen geben, um die Türkei zur Aufgabe ihrer Blockade eines Bündnisbeitritts Schwedens zu bewegen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg berief dazu ein Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein. Es wird nach Bündnisangaben am Nachmittag in Litauens Hauptstadt Vilnius stattfinden und damit dort, wo am Dienstag der zweitägige Gipfel beginnt.

Israels Regierung will Teil der Justizreform dem Parlament vorlegen

JERUSALEM: Israels rechts-religiöse Regierung will am Montag trotz massiven Widerstands einen Gesetzentwurf der umstrittenen Justizreform dem Parlament (Knesset) vorlegen. Das Gesetz könnte Medienberichten zufolge noch am Montagabend in der ersten von drei Lesungen gebilligt werden. Die Protestbewegung kündigte in dem Fall für Dienstag einen «Tag der Störung» an. Der Beginn der Plenarsitzung ist für 15.00 Uhr (MESZ) angesetzt, die Abstimmung könnte sich jedoch bis tief in die Nacht ziehen.

Erneute Bund-Länder-Runde zur Krankenhausreform

BERLIN: Im Ringen um eine Neuaufstellung der Krankenhäuser in Deutschland kommen Bund und Länder am Montag zu erneuten Beratungen zusammen. Bei dem Treffen in Berlin sollen Lösungen für strittige Punkte gesucht werden, um eine Einigung auf Eckpunkte zu erreichen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuletzt von mehreren noch bestehenden Problemen mit den Ländern gesprochen und ein Ergebnis unsicher genannt. An der Sitzung sollen auch Vertreter der Koalitionsfraktionen teilnehmen. Lauterbach strebt an, dann über den Sommer einen Gesetzentwurf für die Reform zu erarbeiten.

Habeck bricht zu Sommerreise auf - Betriebe und Bürgerdialog

STUTTGART/HEIDELBERG/BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will am Montag in Stuttgart zu einer mehrtägigen Sommerreise durch verschiedene Bundesländer aufbrechen. Geplant sind Firmenbesuche und Dialoge mit Bürgerinnen und Bürgern - am Montagabend ist ein solcher in Heidelberg geplant. Die Reise des Grünen-Politikers ist in zwei Teile aufgeteilt: von Montag bis Mittwoch sowie dann von Donnerstag bis Freitag. Das Motto: «Wer, wenn nicht hier - Handwerk und Hightech».

BGH klärt Hersteller-Haftung für Dieselmotoren in anderen Autos

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe beschäftigt sich am Montag (10.00 Uhr) mit einer weiteren Frage zum Schadenersatz für geprellte Dieselfahrer. Diesmal muss der Diesel-Senat klären, ob Autoproduzenten einem Fahrzeugbesitzer auch dann Schadenersatz schulden, wenn einer ihrer manipulierten Motoren im Wagen eines anderen Herstellers verbaut wurde.

Verdacht auf Mord - Prozess gegen 14-Jährigen beginnt

HANNOVER: Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen im niedersächsischen Wunstorf steht ein gleichaltriger Jugendlicher ab Montag (9.00 Uhr) in Hannover vor Gericht. Der Jugendliche muss sich wegen des Vorwurfs des heimtückischen Mordes am Landgericht Hannover verantworten. Nach Angaben des Gerichts ist die Hauptverhandlung nicht öffentlich. Sieben Verhandlungstage sind angesetzt. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte im Frühjahr Anklage gegen den 14-jährigen Deutschen erhoben. Seit seiner Verhaftung schweigt er zu den Vorwürfen.

Fashion Week startet am Montag in Berlin

BERLIN: Die Fashion Week beginnt am Montag in Berlin. Neben etablierten Designern wie Kilian Kerner oder Anja Gockel zeigen viele neue Talente ihre Kreativität, auch Modestudentinnen und Modestudenten. Mit dabei sind wieder ukrainische Modeschöpferinnen und Modeschöpfer. Gleichzeitig starten die Modemessen «Premium» und «Beyondfashion Berlin». Viele Geschäfte in Berlin öffnen ihre Türen und locken mit Veranstaltungen oder Pop-Ups anlässlich der Fashion Week, die es zwei Mal im Jahr gibt.

Nach Fristablauf: Staaten müssen Umgang mit Tiefseebergbau klären

KINGSTON: Nach Verstreichen einer Frist können nun Anträge für Tiefseebergbau-Vorhaben bei der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) eingereicht werden. Bei einer zweiwöchigen Sitzung des ISA-Rats auf Jamaika geht es ab Montag darum, wie darüber zu entscheiden ist - ohne verbindliche Regeln. Die Organisation mit Sitz in Kingston hatte bis Sonntag zwei Jahre Zeit, den kommerziellen Abbau von Rohstoffen am Boden internationaler Gewässer zu regulieren. Von einer Einigung auf ein Regelwerk schienen die 36 Mitgliedstaaten des ISA-Rats aber angesichts komplizierter Detailfragen zuletzt noch weit entfernt.

Mitten im Juli beginnt in München der Aufbau für das Oktoberfest

MÜNCHEN: Gut zwei Monate vor dem Start des Oktoberfestes beginnen am Montag in München die Aufbauarbeiten für das Volksfest, die Theresienwiese wird zur Baustelle. Das Betreten ist aus Sicherheitsgründen verboten. Morgens um 08.00 Uhr will Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) zum Start des Aufbaus am Festgelände sein. Am Abend (17.30 Uhr) stellen die Wiesnwirte ihren Krug vor. Das Fest dauert vom 16. September bis 3. Oktober, also 18 Tage und damit zwei Tage länger als sonst. Normalerweise endet die Wiesn am ersten Sonntag im Oktober. Weil der Feiertag am 3. Oktober auf den Dienstag danach fällt, wird aber die Brücke geschlagen.

Alcaraz in Wimbledon gegen Zverev-Bezwinger Berrettini

LONDON: Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz kämpft in Wimbledon an diesem Montag um den Einzug ins Viertelfinale. Der 20 Jahre alte Spanier trifft am Abend im letzten Spiel auf dem Centre Court auf Matteo Berrettini. Der Italiener, 2021 beim Rasen-Klassiker im Finale, hatte in der dritten Runde Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ausgeschaltet. Mit Spannung erwartet wird der nächste Auftritt von Mirra Andrejewa. Die erste 16 Jahre alte Russin bekommt es mit der US-Amerikanerin Madison Keys zu tun.