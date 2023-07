Das bringt der Montag

Eurojust: Neues Zentrum für Verfolgung der russischen Aggression

DEN HAAG: Westliche Staaten machen einen deutlichen Schritt zur strafrechtlichen Verfolgung Russlands wegen des Aggressionskrieges in der Ukraine. Bei der EU-Justizbehörde Eurojust wird am Montag ein Zentrum zur strafrechtlichen Verfolgung der russischen Aggression in der Ukraine eröffnet. In dem Zentrum am Sitz der Behörde in Den Haag sollen Beweise gesammelt, aber auch gezielt Anklagen gegen mutmaßliche Täter vorbereitet werden.

Pistorius besucht Patriot-Kontingent der Bundeswehr in Polen

WARSCHAU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht am Montag das Patriot-Kontingent der Bundeswehr im Südosten Polens. Pistorius wird zunächst die Kaserne in der Stadt Zamosc besichtigen, wo die Männer und Frauen der Bundeswehr untergebracht sind. Dort trifft er auch seinen polnischen Amtskollegen Mariusz Blaszczak. Anschließend besucht Pistorius die Feuerstellungen der Patriot-Flugabwehrsysteme außerhalb der Stadt.

Anhörung zum Heizungsgesetz im Klima- und Energieausschuss

BERLIN: Für Montag (13.30 Uhr) ist im Klima- und Energieausschuss eine erneute Anhörung zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) geplant. Am Freitag war eine sogenannte Formulierungshilfe des Bundeswirtschaftsministeriums beim Ausschuss eingegangen. In diesen Änderungsanträgen buchstabiert das Ministerium die von den Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP vereinbarten Neuerungen aus.

Rot-grün-roter Koalitionsvertrag für Bremen wird unterzeichnet

BREMEN: Im kleinsten Bundesland Bremen wird am Montag (11.30 Uhr) offiziell der neue Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linkspartei unterzeichnet. Am Mittwoch steht dann im Landesparlament, der Bremischen Bürgerschaft, die Wahl der neuen Landesregierung unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) an. Am Wochenende hatten die drei Parteien auf getrennten Parteitagen jeweils mit großen Mehrheiten den ausgehandelten Koalitionsvertrag gebilligt.

Prozesse gegen Impfstoffhersteller Biontech und Astrazeneca beginnen

ROTTWEIL/BAMBERG: Gleich zwei Gerichte beschäftigen sich ab Montag mit Schadenersatzklagen gegen Hersteller von Corona-Impfstoffen. Das Landgericht im baden-württembergischen Rottweil (13.30 Uhr) verhandelt die Klage eines 58-Jährigen wegen einer massiven Sehkraft-Verschlechterung auf dem rechten Auge, die dieser auf eine Corona-Impfung von Biontech zurückführt. Vor dem Oberlandesgericht im bayerischen Bamberg beginnt eine Berufungsverhandlung (09.30 Uhr) in einem Verfahren gegen den Hersteller Astrazeneca. Die Frau hatte nach starken gesundheitlichen Beschwerden, die sie auf eine Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers zurückführt, die Firma auf Schadenersatz verklagt.

13 Jahre unschuldig in Haft? - Prozess um «Badewannen-Mord» endet

MÜNCHEN: In dieser Woche soll der neue Prozess um den sogenannten Badewannen-Mord von Rottach-Egern zu Ende gehen. Für Montag (09.30 Uhr) sind am Landgericht München I die Plädoyers geplant, am Freitag (7. Juli) könnte dann das Urteil fallen. Die Frage: Saß Manfred Genditzki 13 Jahre lang für ein Verbrechen im Gefängnis, das es nie gegeben hat? Der 62-Jährige war 2010 vom Landgericht München II zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Schwurgerichts hatte er eine Seniorin im Oktober 2008 in deren Wohnung auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt. Er bestreitet die Vorwürfe.

Wimbledon-Auftakt mit sechs deutschen Tennisprofis

LONDON: Zum Auftakt in Wimbledon sind an diesem Montag gleich sechs deutsche Tennisprofis im Einsatz. In einem deutschen Erstrunden-Duell treffen in London Dominik Koepfer und Oscar Otte aufeinander. Der zuletzt stark spielende Yannick Hanfmann bekommt es mit dem an Nummer neun gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz zu tun, Davis-Cup-Spieler Daniel Altmaier tritt gegen Aleksandar Vukic aus Australien an. Zudem kämpft bei den Herren Qualifikant Maximilian Marterer gegen den Kroaten Borna Gojo um den Einzug in die zweite Runde. Den Auftakt aus deutscher Sicht macht um 12.00 Uhr deutscher Zeit (Sky) Anna-Lena Friedsam. Die aktuelle deutsche Nummer zwei trifft im ersten Spiel des Tages auf die US-Amerikanerin Alycia Parks.