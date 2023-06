Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 26.06.23 | Überblick

Pistorius und Stoltenberg bei Nato-Übung in Litauen

PABRADE/VILNIUS: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reist am Montag nach Litauen, um sich eine Übung der Bundeswehr mit der litauischen Armee anzuschauen. Bei dem Manöver «Griffin Storm», für das 1000 Soldaten der Panzergrenadierbrigade 41 «Vorpommern» nach Litauen verlegt wurden, wird die Verteidigung der Nato-Ostflanke trainiert. Das Übungsgelände in Pabrade ist keine 200 Kilometer von der russischen Exklave Kaliningrad entfernt. Zusammen mit Pistorius werden Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Botschafter des Nordatlantikrats, der litauische Präsident Gitanas Nauseda und der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas das Manöver beobachten.

Baerbock bricht zu verkürztem Besuch in Südafrika auf

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock bricht an diesem Montag zu ihrer wegen der Ereignisse in Russland auf einen Tag verkürzten Südafrikareise auf. Am Montagvormittag wollte die Grünen-Politikerin zunächst an einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg teilnehmen. Anschließend will Baerbock wieder nach Berlin zurückkehren und vor dort aus nach Pretoria weiterfliegen. In der südafrikanischen Hauptstadt sind an diesem Dienstag politische Gespräche geplant.

Außenminister tauschen sich zu Entwicklungen in Russland aus

LUXEMBURG: Die Außenminister der EU-Staaten wollen sich an diesem Montag (9.15 Uhr) bei einem Treffen in Luxemburg über den Machtkampf in Russland und die möglichen Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine austauschen. Mit dabei sein wird entgegen ihren ursprünglichen Plänen auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Sie hatte wegen einer Reise nach Südafrika eigentlich nicht an dem regulären EU-Treffen teilnehmen wollen, plante am Wochenende aber angesichts der jüngsten Entwicklungen in Russland um.

Lauterbach berät mit Politik und Verbänden über Hitzeschutz

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lädt an diesem Montag (14.45 Uhr) in Berlin zu einem Fachgespräch zum Umgang mit Hitzewellen. Geladen sind Vertreterinnen und Vertreter von Pflege, Ärzteschaft, Kommunen, Ländern und Sozialverbänden sowie weitere Experten aus Wissenschaft und Praxis. Thema ist der von Lauterbach geplante «Hitzeschutzplan».

Bundesgericht verhandelt über Verbot von Salafisten-Verein Ansaar

LEIPZIG: Mehr als zwei Jahre nach dem Verbot des Salafisten-Vereins Ansaar International beschäftigt sich das Bundesverwaltungsgericht mit dem Fall. Am Montag (10.00 Uhr) beginnt in Leipzig das Verfahren, nachdem der Verein gegen das Verbot vom Bundesinnenministerium geklagt hatte. Wann es eine Entscheidung gibt, ist noch unklar. Das Bundesverwaltungsgericht ist in diesem Fall erst- und letztinstanzlich zuständig und hat mehrere Termine angesetzt.

Kommission legt Mindestlohn-Vorschlag vor

BERLIN: Die Mindestlohnkommission aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern legt an diesem Montag (10.00 Uhr, Bundespressekonferenz) ihren Vorschlag für die neue Höhe des gesetzlichen Mindestlohns vor. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte ihn zum 1. Oktober 2022 ausnahmsweise per Gesetz von 10,45 Euro auf 12 Euro angehoben. Den nächsten Erhöhungsschritt zum 1. Januar 2024 soll nun wieder die Kommission vorschlagen.

Bundesgerichtshof vor wichtiger Weichenstellung in Diesel-Verfahren

KARLSRUHE: Drei Jahre nach seinem ersten Urteil zum Dieselskandal wird der Bundesgerichtshof (BGH) am Montag (12.00) erneut wichtige Weichen für die weitere Rechtsprechung stellen. Nötig ist dies wegen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom März diesen Jahres. Darin setzen die Luxemburger Richter die Hürden für Schadenersatz deutlich niedriger an als ihre deutschen Kollegen bisher. Das könnte gravierende Auswirkungen auf die Haftung der Autobauer haben und sie womöglich verpflichten, in sehr viel mehr Fällen Diesel-Kläger finanziell zu entschädigen.

Weltpremiere: «Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern»

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat gerade die turbulenteste Saison seiner jüngeren Vereinsgeschichte hinter sich gebracht, da erinnert eine neue Serie an die guten alten Zeiten: Auf dem Filmfest München feiert an diesem Montag (17.30 Uhr) «Gute Freunde» Weltpremiere. Untertitel: «Der Aufstieg des FC Bayern».