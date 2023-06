Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 19.06.23 | Überblick

Chinesische Regierung in Berlin: Scholz trifft Ministerpräsident Li

BERLIN: Vor den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen kommt Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang zu einem Abendessen zusammen (18.00 Uhr). Es ist die erste Auslandsreise des neuen chinesischen Regierungschefs seit seinem Amtsantritt im März. Li Qiang wird in Berlin von neun Regierungsvertretern begleitet, die am Dienstag an den Konsultationen mit der Bundesregierung teilnehmen werden.

US-Außenminister Blinken setzt China-Besuch fort

PEKING: US-Außenminister Antony Blinken setzt am Montag seine politischen Gespräche in Peking fort. Es wurde spekuliert, dass Blinken dann auch Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen könnte. Eine Bestätigung aus Peking gab es zunächst nicht. Für Blinken ist es der erste Besuch in China seit Beginn seiner Amtszeit vor mehr als zwei Jahren.

Faeser spricht mit tunesischem Präsidenten über Migration und Terror

TUNIS: Am zweiten Tag ihres Besuchs in Tunesien will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an diesem Montag mit Präsident Kais Saied und ihrem tunesischen Amtskollegen Kamel Fekih über Migrationsfragen und Terrorismusbekämpfung sprechen. Dabei geht es nach den Worten der Ministerin einerseits darum, Abschiebungen in das arabische Land zu erleichtern. Andererseits soll es für tunesische Arbeitskräfte mehr Möglichkeiten der Erwerbsmigration nach Deutschland geben. Faeser besucht Tunesien gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen Gérald Darmanin.

Unterhaus berät über Bericht zu Partygate-Lügen von Boris Johnson

LONDON: Das britische Unterhaus berät am Montag über das Ergebnis der parlamentarischen Untersuchung zu Boris Johnsons Äußerungen im Partygate-Skandal. Der am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Bericht hatte Johnson ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Demnach hatte der frühere konservative Premierminister das Parlament wieder und wieder belogen, als es um die Aufarbeitung von Lockdown-Verstößen während der Pandemie im Regierungssitz 10 Downing Street und anderen Regierungsbehörden ging.

Erster Tag im «Extremismus»-Prozess gegen Kremlgegner Nawalny

MOSKAU: Im umstrittenen Extremismus-Verfahren gegen den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny ist an diesem Montag der erste offizielle Prozesstag angesetzt. Das Moskauer Stadtgericht tagt nach Angaben von Nawalnys Anwältin in einem Straflager rund 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt im Gebiet Wladimir. Dem prominentesten Gegner von Präsident Wladimir Putin drohen weitere 30 Jahre Lagerhaft.

Kontroverse Gender-Debatten im UN-Menschenrechtsrat erwartet

GENF: Bei der Sommersitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf geht es ab Montag unter anderem um Diskriminierung gegen Frauen und Mädchen. Diplomatinnen und Diplomaten schließen nicht aus, dass die in letzter Zeit in den Vereinten Nationen immer öfter kontrovers diskutierte Frage von Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung und Geschlechteridentität (Gender) zur Sprache kommt.

Scholz bei Tag der Industrie

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Montag beim Tag der Industrie in Berlin erwartet. Bei der zweitägigen Tagung des Bundesverbands der Deutschen Industrie dürfte es vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen im internationalen Vergleich gehen.

«Gault&Millau» präsentiert Koch des Jahres

MÜNCHEN: Der Restaurantführer «Gault&Millau» stellt am Montag (12.00 Uhr) in München seine neue Ausgabe vor und präsentiert den Koch oder die Köchin des Jahres. Auf rund 900 Seiten gibt der «Gault&Millau» 1000 Restaurant-Empfehlungen ab, darunter zahlreiche Neuaufnahmen. Erstmals sollen auch die besten Weinkarten der Republik ausgezeichnet werden.

Wer erhält den Friedenspreis? - Börsenverein gibt Namen bekannt

FRANKFURT/MAIN: In Frankfurt wird am Montag (11.00 Uhr) bekanntgegeben, wer im Herbst den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält. Gewürdigt werden damit Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Berufsorganisation der Verlage und Buchhandlungen, vergibt den Preis seit 1950.

Flick spricht vor wichtigem Kolumbien-Test

FRANKFURT/MAIN: Vor dem für die Stimmung rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wichtigen Test gegen Kolumbien spricht Bundestrainer Hansi Flick am Montag (13.00 Uhr) über seine Planungen. Der 58-Jährige ist nach den ernüchternden Auftritten der DFB-Auswahl gegen die Ukraine (3:3) und in Warschau gegen Polen (0:1) unter Druck geraten. Die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen ist das letzte Länderspiel vor der Sommerpause.