Das bringt der Montag

Scholz, Duda und Macron treffen sich zu Dreier-Gipfel in Paris

PARIS: Der französische Präsident Emmanuel Macron empfängt an diesem Montag (19.30 Uhr) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den polnischen Staatschef Andrzej Duda zu einem Dreier-Gipfel in Paris. Geplant ist ein gemeinsames Abendessen, bei dem es um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die weitere Unterstützung für Kiew und die Vorbereitung des Nato-Gipfels im Juli gehen soll. Die Dreier-Treffen zwischen Deutschland, Frankreich und Polen werden «Weimarer Dreieck» genannt. Das Gesprächsformat wurde im August 1991 von den damaligen Außenministern Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski im thüringischen Weimar gegründet.

Luftwaffenübung «Air Defender» beginnt

BERLIN: Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato - das Manöver «Air Defender 2023» - beginnt an diesem Montag. An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die Nato teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt. Darunter sind 70 Maschinen aus Deutschland. Unterschiedliche Einschätzungen gab es im Vorfeld zu den Beeinträchtigungen des zivilen Flugverkehrs. «Das wird sich maximal im Minutenbereich bewegen», hatte der Inspekteur der Deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, zu möglichen Verspätungen von Flügen gesagt.

Bundesminister Habeck und Geywitz sprechen über Fernwärme

BERLIN: Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Klara Geywitz treffen sich am Montag mit Vertretern der Wirtschaft und der Kommunen, um über die Fernwärme zu beraten. Von dem Gespräch soll ein «deutliches Aufbruchssignal» für den klimaneutralen Um- und Ausbau der Fernwärmeversorgung gesendet werden, wie es vorab hieß. Hintergrund ist der Plan, Gas und Kohle mit Ökoenergie zu ersetzen, um das Klima zu schützen. Der Umbau ist ein wichtiger Teil der Energiewende: Über die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland geht auf den Wärmesektor zurück.

Mutmaßlicher Impfschaden - Verfahren gegen Biontech um Schmerzensgeld

HAMBURG: Wegen eines mutmaßlichen Impfschadens verhandelt das Landgericht Hamburg am Montag (10.00 Uhr) über eine Schadenersatzklage gegen den Impfstoffhersteller Biontech. Das Unternehmen bestätigte, dass der Hamburger Fall die bundesweit erste mündliche Verhandlung in solch einem Verfahren wegen des Biontech-Impfstoffs Comirnaty ist. Die Klägerin sagt, sie leide seit und infolge der Impfung an Beschwerden wie Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten sowie Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen.

Nächste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt bei der Bahn ab Montag

BERLIN: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn wird ab Montag wieder verhandelt. Die Delegationen der DB und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wollen von 14.00 Uhr an im Hotel Intercontinental in Berlin zusammenkommen und dann bis einschließlich Freitag nach einer Lösung suchen. Ob ein Abschluss erzielt werden kann, ist offen. Vom Verlauf der Gespräche hängt letztlich auch ab, ob es in Kürze erneut zu Warnstreiks bei der Bahn kommen wird. Bisher wurde im laufenden Tarifstreit zweimal gestreikt, ein dritter Warnstreik-Aufruf wurde nach einer juristischen Auseinandersetzung kurzfristig wieder abgesagt.

Ford eröffnet neues Kölner Elektroauto-Werk - Kanzler Scholz dabei

KÖLN: Im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnet der Autobauer Ford am Montag (13.00 Uhr) sein neues Kölner Werk für Elektroautos. In der Domstadt hat der US-Konzern insgesamt zwei Milliarden Dollar (1,8 Mrd Euro) bereitgestellt, um zwei E-Automodelle auf den Markt zu bringen und binnen sechs Jahren 1,2 Millionen Exemplare des Stromers zu produzieren. Bei der Eröffnungsfeier wird auch der Urenkel des Firmengründers, William Clay Ford Jr., erwartet.

Scholz diskutiert bei Kölner Philosophiefestival

KÖLN: Bundeskanzler Olaf Scholz tritt am Montag (15.30 Uhr) bei einem Philosophie-Festival auf. Auf der Phil.Cologne diskutiert er in der Kölner Flora mit dem Arbeitsphilosophen Axel Honneth über «Arbeit und Demokratie». Der 73 Jahre alte Honneth ist Professor an der New Yorker Columbia University und hat soeben das Buch «Der arbeitende Souverän» veröffentlicht. Honneth war Direktor des renommierten Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt und ist Träger des Ernst-Bloch-Preises. Scholz gilt als eifriger und vielseitig interessierter Leser von Sachbüchern.

Prozess zum tödlichen Amoklauf in Kopenhagen beginnt

KOPENHAGEN: Knapp ein Jahr nach dem Amoklauf im Kopenhagener Einkaufszentrum Field's mit drei Toten und mehreren Verletzten beginnt am Montag (9.30 Uhr) der Gerichtsprozess gegen den Tatverdächtigen. Dem 23 Jahre alten Dänen wird dreifacher Mord und mehrfacher Mordversuch vorgeworfen. Für das Verfahren vor dem Stadtgericht von Kopenhagen wurden sechs Verhandlungstage bis zum 5. Juli angesetzt. Die Shopping-Mall Field's im Kopenhagener Stadtteil Ørestad gilt als eine der größten in ganz Skandinavien. Bei den Schüssen am 3. Juli 2022 wurden dort ein Mädchen und ein Junge im Alter von jeweils 17 Jahren sowie ein 46-jähriger Mann getötet.

Prozess um Sterilisation junger Männer

MÜNCHEN: In München beginnt am Montag (9.30 Uhr) ein Prozess gegen einen Arzt, der junge Männer ohne deren Zustimmung sterilisiert haben soll. Angeklagt ist auch ein Elternpaar, das seinen behinderten Sohn zu dem Arzt gebracht haben soll, um bei dem damals 24-Jährigen eine Sterilisation durchzuführen. Einen zur Tatzeit 17-Jährigen soll der Arzt während einer Leistenoperation sterilisiert haben, ohne dass das zuvor besprochen oder aus irgendeinem Grund medizinisch notwendig gewesen sein soll. Beide Männer sind laut Staatsanwaltschaft seit den Vorfällen zeugungsunfähig.

DFB-Auswahl bestreitet 1000. Länderspiel in Bremen gegen die Ukraine

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet an diesem Montag in Bremen ihr 1000. Länderspiel - und es ist ein sehr besonderes. Gegner im Weserstadion ist ab 18.00 Uhr (ZDF) die Ukraine, der Deutsche Fußball-Bund nutzt Einnahmen der Partie für Spenden an das von Russland angegriffene Land. Die Nationalspieler von Bundestrainer Hansi Flick werden mit Sondertrikots auflaufen, die ersteigert werden können.