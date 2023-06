Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 05.06.23 | Überblick

Scholz schaut sich Marine-Übungen in der Ostsee an

ROSTOCK: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Montag zu Besuch bei der Marine. Nach einem Termin beim Marinekommando Rostock-Warnemünde wird er sich von der Fregatte «Mecklenburg-Vorpommern» aus verschiedene Übungen in der Ostsee anschauen. Daran sind ein U-Boot, eine Korvette und ein Minenjagdboot der Bundeswehr sowie der französische Flottentanker «Somme» und die spanische Fregatte «Alvaro de Bazan» beteiligt. Außerdem sind Eurofighter und Tornados der Luftwaffe dabei.

Baerbock und Heil in Brasilia - Russland, Fachkräfte und Klima Themen

BRASILIA: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) starten an diesem Montag einen dreitägigen Besuch in Brasilien. In Baerbocks Gesprächen dürften der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sowie die Themen Klima und Umwelt im Mittelpunkt stehen. Zusammen mit Heil will sie sich in Südamerikas größtem Land auch um die Anwerbung von Pflegekräften bemühen.

Faeser zu Ministertreffen in Belgien

ANTWERPEN: Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Minister aus fünf weiteren EU-Staaten beraten an diesem Montag in Antwerpen über gemeinsame Anstrengungen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Im Fokus der Gespräche steht der internationale Drogenhandel. Beteiligt sind neben Gastgeber Belgien auch Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande.

Zwischenverhandlungen für Weltklimakonferenz beginnen in Bonn

BONN: Ein halbes Jahr vor der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai beginnen am Montag in Bonn Zwischenverhandlungen. Die Gespräche werden als schwierig eingestuft. Viele Beobachter sind der Meinung, dass von den Vereinigten Arabischen Emiraten als Gastgeber der diesjährigen Weltklimakonferenz keine Schritte für ein Ende der Energiegewinnung aus Öl und Gas zu erwarten sind. Das Treffen in Bonn soll zehn Tage dauern.

Europäischer Gerichtshof urteilt zu polnischem Justizsystem

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) spricht an diesem Montag (14.30 Uhr) ein weiteres Urteil zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen. Hintergrund ist eine Klage der EU-Kommission aus dem Jahr 2021, wonach mehrere polnische Regelungen gegen EU-Recht verstoßen. Dabei geht es um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz bei der Überprüfung von EU-Recht sowie die Rechte von Richtern auf Achtung des Privatlebens.

Lokführer-Gewerkschaft GDL will Tarifforderungen verkünden

BERLIN: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) verkündet am Montag (15.30 Uhr) in Berlin, mit welchen Forderungen sie im Herbst in die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn ziehen will. Zuvor will sie ihre Mitglieder informieren.

Computer-Brille von Apple erwartet

CUPERTINO: Apple wird am Montag (19.00 Uhr) voraussichtlich erstmals seit Jahren wieder in eine neue Produktkategorie einsteigen. Nach Medienberichten will der iPhone-Konzern zum Auftakt einer Entwicklerkonferenz eine Computer-Brille ankündigen. Das Gerät in Form einer großen Skibrille soll digitale Objekte mit der echten Umgebung der Nutzer vermischen können. Zudem soll man damit komplett in virtuelle Welten eintauchen können.

Prinz Harry bei Bespitzelungsprozess in London erwartet

LONDON: Der britische Prinz Harry (38) wird am Montag beim Bespitzelungsprozess gegen den Verlag Mirror Group Newspapers vor Gericht in London erwartet. Spätestens am Dienstag tritt er wohl selbst in den Zeugenstand. Britischen Medien zufolge wurde seit dem 19. Jahrhundert kein Mitglied der Königsfamilie mehr ins Kreuzverhör genommen. Harry und andere Promis werfen Blättern wie dem «Daily Mirror» vor, persönliche Sprachnachrichten auf dem Handy illegal abgehört zu haben. Dass manche britische Medien solche Praktiken angewandt haben, ist schon aus anderen Verfahren bekannt.

Picasso-Gemälde wird in Köln versteigert

KÖLN: Zwei Jahre vor seinem Tod schuf Pablo Picasso 1971 das Gemälde «Buste de femme» («Frauenbüste»). Am Montag (18.00 Uhr) wird das Werk in Köln versteigert. Der Schätzwert beträgt 1,5 bis 2,5 Millionen Euro. Dem Auktionshaus Van Ham zufolge ist es das erste Mal seit mehr als einem Vierteljahrhundert, dass ein wichtiges Picasso-Gemälde in Deutschland versteigert wird.

Zverev will bei French Open ins Viertelfinale

PARIS: Alexander Zverev hat bei den French Open am Montag die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Der Tennis-Olympiasieger trifft in der Runde der besten 16 in Paris auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Die Partie auf Sand wird nicht vor 20.15 Uhr beginnen. Damit tritt Zverev zum dritten Mal in Serie in der sogenannten Night Session an. Alle weiteren deutschen Tennisprofis sind im Einzel ausgeschieden.

Rückspiel zwischen Hamburger SV und VfB Stuttgart

HAMBURG: Der Hamburger SV und der VfB Stuttgart kämpfen im Rückspiel der Relegation um das letzte Ticket für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga. Am Montagabend (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) fällt im Hamburger Volksparkstadion die Entscheidung. Das Hinspiel hatte der Bundesliga-16. VfB gegen den Dritten der Zweiten Liga mit 3:0 gewonnen. Das Stadion ist mit 57.000 Zuschauern ausverkauft.