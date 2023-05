Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 29.05.23 | Überblick

30 Jahre Brandanschlag - Bundespräsident in Solingen erwartet

SOLINGEN: Zum 30. Jahrestag des rassistischen Brandanschlags von Solingen wird an diesem Montag (14.00 Uhr) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Stadt erwartet. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), weitere Spitzen der Landesregierung und Landtagspräsident André Kuper sagten ihr Kommen zu. Für die Türkei will deren stellvertretender Außenminister Yasin Ekrem Serim sprechen. Vor 30 Jahren, am 29. Mai 1993, starben fünf türkische Mädchen und Frauen, als Rechtsradikale das Wohnhaus der Familie Genç anzündeten. Der Anschlag gilt als eines der schwersten rassistischen Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik.

UN-Konferenz in Paris berät über globales Abkommen gegen Plastikmüll

PARIS: Um die Belastung von Umwelt und Menschen durch Plastikmüll einzudämmen, beraten die Vereinten Nationen von diesem Montag an in Paris über ein globales verbindliches Abkommen. Der UN-Wunsch ist es, die Umweltverschmutzung durch Plastikabfälle bis 2040 massiv einzudämmen. Das Pariser Treffen (29. Mai bis 2. Juni) ist die zweite von fünf zwischenstaatlichen Verhandlungsrunden für ein weltweites Abkommen. Daran nehmen UN-Mitgliedstaaten sowie Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler und Gewerkschaften teil. Aus Deutschland reist Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) mit einer Delegation an.

Steinmeier reist nach Litauen - Besuch bei deutschen Soldaten

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Montag zu einem eintägigen Besuch nach Litauen. Vor seinem Abflug (18.30 Uhr) wird er auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg Angehörige von zwölf Soldatinnen und Soldaten begrüßen, die derzeit in Litauen stationiert sind. Steinmeier nimmt diese mit in das baltische Land, damit sie ihre Frauen und Männer, Väter und Mütter wiedersehen können. Steinmeier will Litauen laut Bundespräsidialamt mit dem Besuch deutlich machen, dass Deutschland zu seinen Bündnisverpflichtungen in der Nato steht und die Sicherheit des baltischen Partners auch als seine eigene Sicherheit ansieht. Deutschland führt in Litauen einen multinationalen Gefechtsverband (Battlegroup) und ist dort momentan mit knapp 800 Soldatinnen und Soldaten präsent.

Vier deutsche Tennisprofis starten in French Open

PARIS: Bei den French Open in Paris sind am Montag vier deutsche Tennisprofis im Einsatz. Jan-Lennard Struff startet als am höchsten gesetzter Deutscher in den Sandplatz-Klassiker und steht in der ersten Runde gegen den Tschechen Jiri Lehecka vor einer kniffligen Aufgabe. Die Partie des 33 Jahre alten Warsteiners findet als drittes Spiel auf Platz 13 statt. Der Tennis-Tag im Stade Roland Garros beginnt um 11.00 Uhr. Zudem trifft Daniel Altmaier (24) beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf Marc-Andrea Hüsler aus der Schweiz. Die 35 Jahre alte Tatjana Maria bekommt es mit der an Nummer 14 gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia zu tun, Anna-Lena Friedsam (29) wird in der ersten Runde gegen Nao Hibino aus Japan spielen.