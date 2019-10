Von: Redaktion DER FARANG | 28.10.19

Johnson will über Neuwahl abstimmen lassen

LONDON (dpa) - Der britische Premierminister Boris Johnson will am Montag über eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Derzeit hat er keine Mehrheit im Parlament und muss im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens um jede Stimme kämpfen. Die Abstimmung soll am Nachmittag nach einer Debatte im Unterhaus erfolgen. Die genaue Uhrzeit sei aber noch unklar. Man rechne etwa mit 18 Uhr (MEZ), teilte ein Pressesprecher auf Anfrage mit.

G6-Innenminister treffen sich in München

MÜNCHEN (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) empfängt an diesem Montag (15.15 Uhr) in München Kollegen aus fünf anderen europäischen Staaten sowie die EU-Kommissare für Inneres und Sicherheit. Bei dem zweitägigen Treffen der Minister aus den sogenannten G6-Staaten geht es um Rechtsextremismus und -terrorismus, Migration und Cyberkriminalität. Auch US-Politiker aus den Ministerien für Justiz und Heimatschutz sollen teilnehmen, ebenso Vertreter der internationalen Polizeibehörde Interpol und des Jüdischen Weltkongresses.

Außenminister Maas trifft neuen tunesischen Präsidenten

TUNIS (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) setzt seine Nordafrika-Reise am Montag in Tunesien fort, das in einer tiefen wirtschaftlichen Krise steckt. Als erster hochrangiger ausländischer Politiker trifft er in Tunis den neuen Präsidenten Kais Saied, der erst vor sechs Tagen vereidigt wurde.

Jüdischer Weltkongress zeichnet Merkel aus

MÜNCHEN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom Jüdischen Weltkongress am Montag (19.00) in München mit dem Theodor-Herzl-Preis ausgezeichnet. «Wenige Wochen nach dem Anschlag von Halle und ein Jahr nach dem Attentat auf die Tree-of-Life-Synagoge im amerikanischen Pittsburgh wird mit der Preisverleihung ein deutliches Zeichen gegen Judenhass gesetzt», teilte der Jüdische Weltkongress (WJC) mit.

Abschied von Mario Draghi - EZB bereitet sich auf Chefwechsel vor

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Europäische Zentralbank (EZB) bekommt erstmals eine Chefin: Die Französin Christine Lagarde löst Mario Draghi zum 1. November ab. Mit einem Festakt an diesem Montag (15.00 Uhr) in Frankfurt wird Draghis achtjährige Amtszeit gewürdigt. Als Redner erwartet die Notenbank unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und den scheidenden EU-Kommissions-Präsidenten Jean-Claude Juncker.

Ermittler informieren über Aktion gegen kinderpornografische Videos

WIESBADEN/FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach einer bundesweiten Durchsuchungsaktion zu Videodateien, die sexuelle Gewalt an Kindern zeigen, wollen die Ermittler vom Bundeskriminalamt am Montag (11.00) in Wiesbaden über den Fall informieren. 21 Verdächtige im Alter zwischen 14 und 26 Jahren sollen diese Art von Videos über soziale Netzwerke weiterverbreitet haben.

Weltpremiere von «Das Forum» eröffnet Filmfestival Dok Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Das 62. Dokumentarfilm-Festival Dok Leipzig beginnt am Montag (19.00 Uhr) mit einer Weltpremiere. «Das Forum» von Marcus Vetter wirft einen Blick hinter die Kulissen des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. Bis zum 3. November werden 310 Filme aus 63 Ländern auf dem Dok-Filmfestival präsentiert, wie die Veranstalter mitteilten. 152 Filme aus dem Programm werden erstmals in Deutschland, Europa oder weltweit zu sehen sein.