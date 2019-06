Von: Redaktion DER FARANG | 17.06.19

UN-Klimakonferenz beginnt in Bonn

BONN (dpa) - In Bonn beginnt am Montag (10.00 Uhr) eine zehntägige UN-Klimakonferenz. Erwartet werden 3.000 Experten aus aller Welt.



Die Fridays-for-Future-Demonstrationen und andere Aktionen zum Klimaschutz sind nach den Worten von UN-Klimachefin Patricia Espinosa eine Inspiration für die Teilnehmer der Konferenz. Das Bonner Treffen soll unter anderem den nächsten Weltklimagipfel im Dezember in Santiago de Chile vorbereiten.

EU-Außenminister diskutieren über Umgang mit Angriffen auf Tanker

LUXEMBURG (dpa) - Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag in Luxemburg über die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die mutmaßlichen Attacken auf zwei Tanker im Golf von Oman.



Kontrovers diskutierte Frage dürfte dabei vor allem sein, ob sich die Europäische Union der Einschätzung der USA anschließen soll, dass der Iran hinter den Angriffen steckt. Bislang hat die EU das nicht getan, sondern alle Seiten aufgerufen, Zurückhaltung walten zu lassen und Provokationen zu vermeiden.

Neuer Kampfjet: Von der Leyen unterschreibt Verträge in Paris

PARIS (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird am Montag (09.30 Uhr) bei der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris erwartet, um die Verträge für das milliardenschwere Rüstungsvorhaben eines europäischen Kampfjets zu unterzeichnen. Bei dem sogenannten Luftkampfsystem der Zukunft (FCAS) wollen Deutschland, Frankreich und Spanien zusammenarbeiten.

Branche erwartet bei Pariser Luftfahrtmesse Antworten von Boeing

PARIS (dpa) - Zum Start der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris am Montag (8.30 Uhr) erwartet die Branche weitere Antworten des krisengeschüttelten US-Herstellers Boeing.



Nach den Abstürzen von Boeings Mittelstreckenjet 737 Max in Indonesien und Äthiopien gilt seit März ein weltweites Flugverbot für Maschinen dieses Typs. Dieser Bann führt bei den Airlines zu Verunsicherung. Die Luftfahrtbranche hat zwar weiter gut gefüllte Auftragsbücher. Doch neben der Sicherheitsdebatte bei Boeing gibt es in der Industrie Sorgen - wie beispielsweise die Spannungen in der Golfregion.

Kanzlerin trifft sich mit Sozialpartnern in Meseberg

MESEBERG (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Mitglieder ihres Kabinetts treffen sich am Montag (15.00 Uhr) mit den Spitzen von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden im brandenburgischen Meseberg.



Angesichts der konjunkturellen Eintrübungen und der nach der Europawahl angeschlagenen schwarz-roten Koalition dürfte es eine Menge zu besprechen geben. Offizielle Themen des traditionellen Treffens im Gästehaus der Bundesregierung gut 60 Kilometer nördlich von Berlin sind dieses Mal künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf Unternehmens- und Arbeitsprozesse.

EU-Kommissionspräsident Juncker erhält Point-Alpha-Preis

RASDORF (dpa) - Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, erhält am Montag (15.00 Uhr) den Point-Alpha-Preis.



Der 64 Jahre alte EU-Politiker aus Luxemburg bekommt die Auszeichnung im Rahmen eines Festakts auf dem Gelände der Gedenkstätte Point Alpha im osthessischen Rasdorf an der Grenze zu Thüringen. Dort verlief zu DDR-Zeiten der Eiserne Vorhang. Point Alpha ist der Name eines ehemaligen US-Militärcamps an der Grenze. Die Ehrung ist mit 25.000 Euro dotiert und würdigt Verdienste um die Einheit Deutschlands und Europas.

Erinnerung an DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953

BERLIN (dpa) - Mit einem zentralen Gedenken in Berlin wird am Montag (11.00 Uhr) an die Opfer des DDR-Volksaufstandes vor 66 Jahren erinnert.



Zu der Gedenkstunde der Bundesregierung auf dem Friedhof an der Seestraße werden Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet. Sie wollen am dortigen Mahnmal für die Opfer des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 Kränze niederlegen. Geplant sind auch eine Gedenkminute sowie Gespräche mit Zeitzeugen.

Marine stellt neue Fregatte «Baden-Württemberg» in Dienst

WILHELMSHAVEN (dpa) - Mit über vierjähriger Verspätung stellt die Marine am Montag (14.15 Uhr) die erste von vier neuen Fregatten der «F125»-Klasse in Dienst.



Die rund 150 Meter lange «Baden-Württemberg» kommt mit einer deutlich kleineren Stammbesatzung als die Vorgängerschiffe aus und kann bis zu zwei Jahre im Einsatzgebiet bleiben, ohne für größere Wartungsarbeiten nach Deutschland zurückkehren zu müssen. Zu der Indienststellungszeremonie wird Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Fregatten-Stützpunkt Wilhelmshaven erwartet.

Gläubiger der «Gorch Fock»-Werft kommen erstmals zusammen

NORDENHAM (dpa) - Nach dem Debakel bei der Sanierung des Schulschiffs «Gorch Fock» kommen die Gläubiger der insolventen Elsflether Werft am Montag (13.00 Uhr) in Nordenham zu ihrer ersten Versammlung zusammen.



Bei der Überholung des Traditionsseglers der Bundesmarine sind die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen. Statt der geplanten 10 Millionen Euro sind bislang mehr als 70 Millionen Euro ausgegeben worden. Die Endkosten werden auf 135 Millionen Euro geschätzt.

Urteil nach Messerangriff auf Elfjährigen erwartet

PASSAU (dpa) - Im Prozess um den Messerangriff auf ein elfjähriges Kind im niederbayerischen Vilshofen wird am Montag (8.00 Uhr) vor dem Landgericht Passau das Urteil erwartet.



Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der 26 Jahre alte Angeklagte wegen versuchten Mordes für neun Jahre ins Gefängnis. Der Verteidiger des aus Eritrea stammenden Mannes plädierte auf zweieinhalb Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung.

Deutschlands Fußballerinen wollen mit Gruppensieg ins WM-Achtelfinale

MONTPELLIER (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen wollen die WM-Vorrunde in Frankreich als Gruppen-Erste abschließen.



Dazu genügt dem bereits für das Achtelfinale qualifizierten Team von Martina Voss-Tecklenburg am Montag (18.00 Uhr) in Montpellier gegen den noch sieglosen WM-Debütanten Südafrika bereits ein Unentschieden. Gleichwohl kündigte die Bundestrainerin an, dass die DFB-Elf auf Sieg spielen werde.

Titelverteidiger Deutschland startet gegen Dänemark in U21-EM

UDINE (dpa) - Mit der Partie gegen Dänemark starten Deutschlands U21-Fußballer am Montagabend (21.00 Uhr) in die Europameisterschaft in Italien und San Marino.



Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz strebt im ersten Gruppenspiel gegen die Skandinavier in Udine einen Sieg an. Nur die drei Gruppensieger sowie der beste von drei Gruppenzweiten ziehen ins Halbfinale ein.