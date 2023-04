Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.23 | Überblick

Bundeskanzler Scholz und DGB-Chefin Fahimi bei Kundgebungen am 1. Mai

KÖLN/KOBLENZ: In Zeiten von gestiegenen Preisen, Warnstreiks und harten Tarifverhandlungen ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am 1. Mai deutschlandweit zu Kundgebungen und Demonstrationen auf. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi wird am Montag auf der Hauptkundgebung in Köln sprechen (13.30 Uhr), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Deutschen Eck in Koblenz (11.55 Uhr) erwartet.

Demonstrationen mit Gewaltpotenzial - 6300 Polizisten in Berlin

BERLIN: Neben den Gewerkschaftsdemonstrationen zum 1. Mai ist die Polizei an diesem Montag in Berlin und anderen Orten auch durch Aufzüge von Links- und örtlich auch Rechtsradikalen gefordert. Für den Abend ist in der Hauptstadt die jährliche «Revolutionäre 1. Mai Demonstration» geplant. Die Polizei erwartet bei dem Aufzug vom Stadtbezirk Neukölln nach Kreuzberg bis zu 15.000 Teilnehmer. Immer wieder kam es in vergangenen Jahren bei der Demonstration zu Gewaltausbrüchen vor allem durch linksautonome Randalierer.

Hunderttausende in Frankreich zu Rentenprotesten am 1. Mai erwartet

PARIS: In Frankreich haben die Gewerkschaften zum 1. Mai zu erneuten Protesten gegen die inzwischen beschlossene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Die Behörden erwarteten bei landesweit über 300 Kundgebungen an diesem Montag insgesamt rund 500.000 bis 650.000 Teilnehmer. Alleine in Paris wurden an diesem Montag rund 100.000 Demonstranten erwartet.

Ab Montag gilt das Deutschlandticket im Nah- und Regionalverkehr

BERLIN: Ab Montag können Fahrgäste im Nah- und Regionalverkehr bundesweit das neue Deutschlandticket nutzen. Das Ticket für 49 Euro im Monat berechtigt zur Fahrt in Bussen und Bahnen - ausgenommen sind lediglich Angebote des Fernverkehrs, also zum Beispiel ICE-, IC- und EC-Züge. Zum Start am 1. Mai haben nach einer Hochrechnung des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) weit mehr als drei Millionen Menschen bereits den neuen Fahrschein gelöst, etwa 750.000 davon hatten dem Verband zufolge bisher kein Abo für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Deutschlandticket muss als Abo gebucht werden, es ist aber monatlich kündbar.

Südafrika: Auktion des weltgrößten Nashornzuchtprojekts geht zu Ende

KAPSTADT: In Südafrika geht am Montag (17.00 Uhr) die Versteigerung des größten Nashornzuchtprojekts der Welt zu Ende. Eigentümer John Hume besitzt nach eigenen Angaben knapp 2000 bedrohte Breitmaulnashörner auf seiner Farm «Platinum Rhino» im Norden des Landes, oder gut 12 Prozent der geschätzt 16.000 Breitmaulnashörner weltweit.

Freibadsaison startet bei mauem Wetter

BERLIN: Am 1. Mai beginnt in Deutschland traditionell die Freibadsaison - obwohl die Temperaturen meist noch unter 20 Grad liegen. Dennoch erwartet die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB), dass sich Freibäder vielerorts an den Stichtag halten, wie eine Sprecherin mitteilte. Möglich sei aber, dass einige Freibäder wegen des mauen Wetters erst später öffneten. «Die Leute müssen erst in Freibadstimmung kommen, und dafür braucht es ein paar Tage mit an die 30 Grad», hieß es. Bis Ende der zweiten Maiwoche dürfte laut DGfdB aber das Gros der Bäder geöffnet haben.

Gegen Arsenal und 50.000: Wolfsburg will ins Champions-League-Finale

LONDON: Vor mehr als 50.000 Zuschauern muss der VfL Wolfsburg am Montag im Halbfinal-Rückspiel der Frauenfußball-Champions-League beim WFC Arsenal in London antreten. Die Wolfsburgerinnen verspielten am vergangenen Wochenende eine bessere Ausgangsposition, als sie trotz einer 2:0-Führung im Hinspiel nur 2:2 spielten. Ein gutes Omen für den VfL: Im Viertelfinal-Duell der vergangenen Saison endete die erste Partie ebenfalls Unentschieden. Wolfsburg gewann dann das Rückspiel gegen Arsenal mit 2:0.

Am Tag der Arbeit: Radprofis starten bei Klassiker Eschborn-Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Angeführt von mehreren Ex-Siegern wie John Degenkolb oder Pascal Ackermann wird am Montag der deutsche Radklassiker Eschborn-Frankfurt ausgetragen. Am Tag der Arbeit starten die Topfahrer um den deutschen Meister Nils Politt gegen 12:05 Uhr in Eschborn und werden rund fünf Stunden später im Ziel an der Alten Oper in der Frankfurter Innenstadt erwartet.