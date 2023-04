Das bringt der Montag

Steinmeier trifft kanadischen Regierungschef Trudeau in Ottawa

OTTAWA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft sich am Montag in Ottawa mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Er will mit diesem an der Universität auch an einer Diskussionsrunde zu Stärkung der liberalen Demokratien teilnehmen. Steinmeier war am Sonntag zu einem viertägigen offiziellen Besuch nach Kanada geflogen. Dieser soll der Stärkung der beiderseitigen Beziehungen in politisch wie wirtschaftlich schwierigen Zeiten dienen.

Außenminister der EU-Staaten beraten über Unterstützung für Ukraine

LUXEMBURG: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag in Luxemburg über die anhaltenden Bemühungen der EU, der Ukraine einen Sieg über die russischen Angreifer zu ermöglichen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die militärische Unterstützung und weitere Sanktionen gegen Russland. Zudem soll es unter anderem um einen EU-Aktionsplan zu den geopolitischen Folgen des russischen Angriffskriegs und die Entwicklungen im Sudan gehen. Wegen der angelaufenen Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Sudan sieht Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) von einer Teilnahme an dem Treffen in Luxemburg ab.

Fünf Wochen nach Notübernahme: Credit Suisse legt Quartalszahlen vor

ZÜRICH: Die Schweizer Bank Credit Suisse legt nach dem Drama der Hauruck-Übernahme durch die Konkurrentin UBS am Montag ihre Zahlen für das erste Quartal 2023 vor. Mit Spannung wird unter anderem erwartet, wie sich die Mittelabflüsse in den turbulenten Wochen vor der Notrettung am 19. März entwickelt haben. Schon im 4. Quartal 2022 hatten Kunden nach Gerüchten über eine Schieflage der Bank im großen Stil Geld abgezogen.

Länder wollen mit Nordsee-Gipfel Offshore-Windenergie ankurbeln

OSTENDE: Bei einem Gipfel in der belgischen Küstenstadt Ostende wollen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Staats- und Regierungschefs aus acht weiteren europäischen Ländern am Montag den Ausbau der Windenergie in der Nordsee vorantreiben. Ziel des sogenannten Nordsee-Gipfels (16.00 Uhr) ist es, die Nordsee bis 2050 zum größten Energielieferanten Europas zu machen.

Warnstreik am BER - Keine Starts von Passagierflügen möglich

BERLIN: Der Flughafen Berlin-Brandenburg wird am Montag ganztägig ab 3.30 Uhr von der Gewerkschaft Verdi bestreikt. Der Flughafen hat daher sämtliche Starts von Passagierflügen abgesagt. Auch ankommende Flüge können von dem Warnstreik betroffen sein. Zum Ausstand aufgerufen sind Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle. Hintergrund sind Verhandlungen über Zuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Regelungen zur Entlohnung von Überstunden.

Urteil des BGH-«Dieselsenats» zu Kredit-Klausel bei Mercedes

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Montag (11.00 Uhr), ob Mercedes-Käufer etwaige Schadenersatz-Ansprüche im Dieselskandal beim Abschluss ihres Autokredits verloren haben. Der Kläger hatte sein Auto über die Mercedes-Benz Bank finanziert. Im unterzeichneten Vertrag steht, dass der Darlehensnehmer als Sicherheit unter anderem auch gegenwärtige und zukünftige Ansprüche gegen Daimler an die Bank abtritt - «gleich aus welchem Rechtsgrund».

ADFC vergibt Auszeichnungen für fahrradfreundlichste Städte

BERLIN: Der ADFC zeichnet an diesem Montag (13.30 Uhr) gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Berlin die 25 fahrradfreundlichsten Städte und Kommunen in Deutschland aus. Grundlage für die Bewertung ist eine nicht repräsentative Umfrage unter rund 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wie der Fahrradverein mitteilte. Sie richtet sich laut ADAC speziell an Radfahrer und -fahrerinnen.

Arlbergtunnel in Österreich wegen Sanierung bis Oktober gesperrt

LANGEN AM ARLBERG: Der Arlbergtunnel im Westen Österreichs wird am Montagmorgen ab 07.30 Uhr für mehr als fünf Monate wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Die kürzeste Alternativroute zu dieser wichtigen Verbindung zwischen den Bundesländern Vorarlberg und Tirol führt über den Arlbergpass. Für diese Strecke sollten mindestens 30 Minuten zusätzlich eingeplant werden.

Bluttat in Duisburger Fitnessstudio: Verdächtiger vor Haftrichter

DUISBURG: Sechs Tage nach der blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio wird ein 26-jähriger Tatverdächtiger an diesem Montag einem Haftrichter vorgeführt. Der Tatvorwurf lautet unter anderem versuchter Mord. Bei dem Angriff am Dienstagabend waren vier Menschen mit einer Hieb- und Stichwaffe schwer verletzt worden - ein 21-Jähriger schwebt noch immer in Lebensgefahr. Bislang ist der Syrer, der nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft im April 2016 einen Asylantrag in Deutschland gestellt hatte, polizeilich nicht in Erscheinung getreten.