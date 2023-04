Das bringt der Montag

Angela Merkel erhält höchsten deutschen Orden

BERLIN: Höchste Ehre für Angela Merkel: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet die frühere Bundeskanzlerin (CDU) am Montag (18.00 Uhr) mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung aus. Bislang erhielten diese höchste mögliche Ehrung nur die früheren Kanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl (beide CDU).

G7-Außenminister beraten über Ukraine, Indopazifik und Iran

KARUIZAWA: Mit Beratungen über die wachsende Aggression Chinas im Indopazifik, den russischen Krieg in der Ukraine und den Stand der Atomverhandlungen mit dem Iran setzen die G7-Außenminister am Montag ihre Gespräche in Japan fort. Außenministerin Annalena Baerbock hatte mit ihren Kolleginnen und Kollegen bereits am Sonntagabend (Ortszeit) bei einem Arbeitsessen im zentraljapanischen Karuizawa über die Entwicklungen in China und Nordkorea beraten.

Treibhausgasemissionen: Expertenrat legt Auswertung vor

BERLIN: Der Expertenrat für Klimafragen veröffentlicht an diesem Montag (10.00 Uhr) seinen Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen. Die Sachverständigen wollen der Bundesregierung und dem Bundestag die Bewertung vorlegen.

Internationale Bau-Messe beginnt unter eingetrübten Vorzeichen

MÜNCHEN: Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) wird am Montag zur Eröffnung der internationalen Bau-Messe (11.00) in München erwartet. Die Branche leidet unter gestiegenen Baukosten, steigenden Zinsen und Fachkräftemangel. Laut Ifo-Institut gibt es eine wachsende Stornierungswelle, jeder vierte Wohnungsbaubetrieb berichtete von zu wenigen Aufträgen.

Urteil für Airbus und Air France zu Todesflug Rio-Paris erwartet

PARIS: Knapp 14 Jahre nach dem Absturz einer Air-France-Maschine zwischen Rio de Janeiro und Paris wird im Prozess um den Unglücksflug gegen die Airline und den Hersteller Airbus ein Urteil erwartet. Um 13.30 Uhr entscheidet ein Pariser Gericht, ob die Konzerne eine Mitschuld an dem Absturz mit 228 Toten tragen. In dem Verfahren mussten sie sich wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung verantworten.

Rutschen-Unfall im Freizeitbad - Ex-Mitarbeiter vor Gericht

WEINHEIM: Weil eine Frau etwa eine Stunde lang nicht aus einer Rutsche in einem Freizeitbad in Weinheim bei Mannheim gekommen ist, steht ein früherer Schwimmbad-Mitarbeiter am Montag (9.00 Uhr) vor Gericht. Der 23-Jährige wehrt sich gegen einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung, wie das Amtsgericht Weinheim mitteilte.

Urteil im Mordprozess um illegales Autorennen erwartet

HANNOVER: Im Mordprozess um ein verbotenes Autorennen mit zwei toten Kindern wird an diesem Montag (12.00 Uhr) das Urteil am Landgericht Hannover verkündet. Angeklagt sind eine 40-Jährige unter anderem wegen Mordes und ein 40-Jähriger wegen Beihilfe zum Mord. Sie sollen im Februar 2022 nahe Barsinghausen mit etwa 180 Stundenkilometern mit ihren Wagen nebeneinander gefahren sein - erlaubt war Tempo 70.

Prozess nach tödlichem Messerangriff in Siegburger Diskothek

BONN: Vor dem Bonner Schwurgericht beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess um ein Tötungsdelikt in einer Siegburger Diskothek im vergangen Sommer. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 24 und 23 Jahren. Dem Älteren wirft die Staatsanwaltschaft Bonn Totschlag, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Dem 23-Jährigen werden zwei gemeinschaftlich begangene Körperverletzungen zur Last gelegt.

«Starship»: Mächtigste Rakete der Welt soll abheben

BROWNSVILLE: Die leistungsstärkste jemals gebaute Rakete soll am Montag (ab 14.00 Uhr MESZ) in Texas abheben. Das «Starship» des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX wird von der Raketenstufe «Super Heavy Rocket» angetrieben und soll das Testgelände für einen etwa 90 Minuten langen Flug verlassen.

Dardai startet drittes Cheftrainer-Engagement bei Hertha BSC

BERLIN: Pal Dardai startet am Montag in sein drittes Engagement als Cheftrainer bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC. In den verbleibenden sechs Spielen soll der 47-Jährige den Tabellenletzten vor dem Abstieg retten. Dardai war am Sonntag als Nachfolger von Trainer Sandro Schwarz geholt worden.