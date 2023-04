Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 10.04.23 | Überblick

Frühjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt in Washington

WASHINGTON: Überschattet von der anhaltend hohen Inflation und den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank an diesem Montag ihre jährliche Frühjahrstagung. Zentrale Themen der Beratungen in Washington dürften die Bekämpfung der hohen Verbraucherpreise, die Entwicklung der Weltwirtschaft, Reformpläne für die Weltbank und die Turbulenzen im Bankensektor sein.

Papst Franziskus spricht zu Ostermontag Mariengebet

ROM: Papst Franziskus spricht an diesem Montag (12.00 Uhr) zum Ende der Osterfeierlichkeiten in Rom das Mariengebet Regina Caeli. Der 86-Jährige richtet sich zum Ostermontag vom Fenster des Apostolischen Palastes auch mit einer Ansprache an die katholischen Gläubigen. Dazu werden erneut Zehntausende Menschen auf dem Petersplatz erwartet. Am Sonntag hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche bereits den traditionellen Segen «Urbi et Orbi» erteilt. Das Mariengebet ersetzt bis zum Pfingsttag den Angelus, den viele von sonntäglichen Ansprachen des Papstes kennen.

Entscheidungen in DEL rücken näher - Zieht München ins Endspiel ein?

WOLFSBURG/MANNHEIM: Hauptrundensieger EHC Red Bull München kann am Ostermontag wie der Vorrundenzweite ERC Ingolstadt den Einzug ins Playoff-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft vorzeitig perfekt machen. Die Münchner führen in der Halbfinalserie gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 und haben im sechsten Duell bei den Niedersachsen (15.15 Uhr/MagentaSport) die erste Chance auf den notwendigen vierten Sieg. Ingolstadt könnte mit einemErfolg bei den Adler Mannheim (16.30 Uhr/MagentaSport) das Erreichen der Endspielserie feiern. Auch Ingolstadt hat drei von bisher fünf Halbfinal-Begegnungen für sich entschieden.