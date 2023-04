Das bringt der Montag

Scholz reist nach Rumänien - Treffen mit Präsidentin Moldaus

BUKAREST/BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Montag zu seinem Antrittsbesuch nach Rumänien. In Bukarest wird er neben Präsident Klaus Ioannis und Ministerpräsident Nicolae Ciuca auch die moldauische Präsidentin Maia Sandu treffen. Moldau wurde im Juni 2022 wie die Ukraine zum EU-Beitrittskandidaten erklärt. Das zwischen Rumänien und der Ukraine liegende Land mit rund 2,6 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Europas. In der abtrünnigen Region Transnistrien sind seit den 1990er Jahren russische Soldaten stationiert.

Prozess startet 43 Jahre nach Terroranschlag auf Synagoge in Paris

PARIS: Gut vier Jahrzehnte nach einem Terroranschlag auf eine Synagoge in Paris mit vier Toten beginnt an diesem Montag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen der mutmaßlich Beteiligten. Der 69 Jahre alte Angeklagte soll als Teil eines fünfköpfigen palästinensischen Kommandos die Bombe vor der Synagoge deponiert haben. Der in Kanada lebende ehemalige Soziologieprofessor beteuert seine Unschuld und hat erklärt, für den Prozess nicht vor Gericht in Paris zu erscheinen. Vorherige Ermittlungen gegen ihn in Frankreich, während derer er sich in Untersuchungshaft befand, wurden zunächst eingestellt. Dagegen legten Anklage und Opfervertreter erfolgreich Einspruch ein.

CDU und SPD in Berlin stellen Koalitionsvertrag vor

BERLIN: Sieben Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin stellen der Wahlsieger CDU und die SPD am Montag (11.00 Uhr) ihren Koalitionsvertrag vor. Die Verhandlungen haben gut drei Wochen gedauert und verliefen vergleichsweise harmonisch. Bisher wird Berlin von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken regiert. Zu den Schwerpunkten des schwarz-roten Regierungsprogramms gehören mehr Wohnungsbau, ein Milliardenprogramm für mehr Klimaschutz, eine Verwaltungsreform sowie eine bessere Ausstattung von Polizei und Feuerwehr. Wichtig ist beiden Parteien auch ein Bekenntnis zu einer bunten, vielfältigen Stadt, in der Menschen aller Couleur zu Hause sind und sich entfalten können.

Rassistischer Angriff auf 17-Jährige - Zweiter Prozessanlauf

BERLIN: Im Fall eines mutmaßlich rassistisch motivierten Angriffs auf eine türkischstämmige Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen drei Frauen und drei Männer im Alter von 25 bis 55 Jahren. Die damals 17-Jährige war Anfang Februar 2022 nach ihrer Schilderung in einer Straßenbahn rassistisch beschimpft und dann an einer Haltestelle verprügelt und getreten worden. Ein erster Prozessanlauf vor dem Amtsgericht Tiergarten scheiterte im Januar, weil ein Angeklagter wegen einer Erkrankung nicht erschienen war.

Startschuss fürs 49-Euro-Ticket - Verkauf beginnt am Montag

BERLIN: Von diesem Montag an können Fahrgäste das ab Mai bundesweit gültige 49-Euro-Monatsabo für den Nah- und Regionalverkehr erwerben. Verkauft wird das sogenannte Deutschlandticket online, auf den Internetseiten und Apps der jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen sowie der Deutschen Bahn, außerdem in den Kundenzentren vor Ort. Es wird als Chipkarte oder Handyticket ausgegeben und kann ab Mai im ganzen Land in allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs genutzt werden. Das Abo kostet 49 Euro pro Monat. Es kann monatlich gekündigt werden und verlängert sich ansonsten automatisch.

Kinder aus Fenster gestoßen - Urteil gegen Mutter erwartet

WEIDEN: Eine Frau muss sich vor dem Landgericht Weiden in der Oberpfalz verantworten, weil sie zwei ihrer Kinder im Mai 2021 aus dem Fenster im ersten Stock eines Frauenhauses geworfen hat. Die beiden wurden mittelschwer verletzt. Einem Gerichtssprecher zufolge werden an diesem Montag (10.30 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Weil die 32 Jahre alte Syrerin als schuldunfähig gilt, geht es um die Frage, ob sie dauerhaft in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wird.

Erster Werktag mit vielen Sperrungen bei der Bahn im Ruhrgebiet

ESSEN/DUISBURG: Im Ruhrgebiet müssen Pendler am Montag erstmals an einem Werktag mit zahlreichen Streckensperrungen und Umleitungen bei der Bahn zurechtkommen. Wegen Bauarbeiten ist die wichtige Verbindung zwischen Essen und Duisburg seit Freitagabend komplett gesperrt. Auch von Dortmund nach Münster und von Oberhausen ins niederländische Arnhem sind die Gleise während der Osterferien gesperrt. Rund 20 Nahverkehrslinien und viele Fernzüge werden deshalb umgeleitet oder fallen aus. Bahnreisende müssen teilweise lange Umleitungen in Kauf nehmen oder in deutlich langsamere Busse umsteigen. Die Bahn habe die Bauarbeiten bewusst in die Ferien gelegt, weil dann weniger Berufspendler und keine Schüler unterwegs seien, sagte ein Sprecher.

Vertragsverlängerung von Voss-Tecklenburg soll bekannt gegeben werden

FRANKFURT/MAIN: Die Vertragsverlängerung von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg soll an diesem Montag vom Deutschen Fußball-Bund bekannt gegeben werden. Der DFB hält um 11.00 Uhr eine digitale Pressekonferenz mit der 55-Jährigen sowie Verbandspräsident Bernd Neuendorf und Joti Chatzialexiou, dem Sportlichen Leiter Nationalmannschaften, ab. Der Grund dafür wurde nicht genannt, aber eine weitere Zusammenarbeit zwischen Voss-Tecklenburg und dem DFB deutet sich schon seit mehreren Wochen an.