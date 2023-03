Das bringt der Montag

Verkehrsstreik - Züge, Busse und Flugzeuge stehen still

BERLIN: In ganz Deutschland stehen an diesem Montag Züge, Busse und Flugzeuge still. Um Mitternacht beginnt ein umfassender Warnstreik im Verkehr. Die Ausstände dürften zu umfangreichen Ausfällen und Staus im gesamten Verkehrssektor führen und sollen 24 Stunden andauern. Auf der Schiene wird der Fernverkehr komplett und der Regionalverkehr größtenteils eingestellt. Bestreikt werden nahezu sämtliche deutsche Flughäfen, nicht aber Berlin. Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft sind ebenfalls betroffen.

Deutsch-niederländische Regierungskonsultationen in Rotterdam

ROTTERDAM: Bundeskanzler Olaf Scholz reist an diesem Montag mit sieben Ministerinnen und Ministern zu Beratungen mit der niederländischen Regierung nach Rotterdam. Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit in Verteidigungs-, Wirtschafts- und Europafragen. Zu Beginn wird Scholz mit Ministerpräsident Mark Rutte zusammenkommen (16.45 Uhr). Anschließend sind eine Pressekonferenz (18.00 Uhr) und eine Plenarsitzung bei einem Abendessen geplant.

Nachfolge von schottischer Regierungschefin Sturgeon wird bekannt

EDINBURGH: In Schottland gibt die Regierungspartei SNP am Montag die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Nicola Sturgeon bekannt. Noch bis zum Mittag (13.00 Uhr MESZ) haben die Mitglieder der Schottischen Nationalpartei (SNP) die Wahl zwischen Finanzministerin Kate Forbes, Gesundheitsminister Humza Yousaf und Ex-Ministerin Ash Regan. Das Ergebnis wird noch am Montag erwartet.

Gläubiger entscheiden über Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof

ESSEN: Die Gläubiger des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof stellen am Montag (13.00 Uhr) in Essen die Weichen für die Zukunft des ums Überleben kämpfenden Traditionsunternehmens. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung des Gläubigertreffens ist die Abstimmung über den von der Unternehmensführung ausgearbeiteten Insolvenzplan, der den Weg zu einer Gesundung des Warenhausriesen weisen soll. Bundesregierung startet Plattform für Wiederaufbau in der Ukraine

BERLIN: Mit dem Start einer Plattform am Montag will die Bundesregierung das Engagement für den Wiederaufbau der Ukraine verstärken. Ziel ist, staatliche und private Organisationen und Initiativen besser zu vernetzen. Zu der Plattform gehört die Internetseite www.ukraine-wiederaufbauen.de, die über Angebote und Fördermöglichkeiten der Bundesregierung informiert. Sie richtet sich an Unternehmen, Kommunen, Wissenschaft und zivilgesellschaftliche Organisationen.

Corona-Impfstoffhersteller Biontech legt Zahlen vor

MAINZ: Zwar sind beim Corona-Imfpstoffhersteller Biontech zuletzt Gewinn und Umsatz nicht mehr so schnell gewachsen. Doch die Mainzer haben im November ihre Umsatzprognose für 2022 angehoben. Wie genau sich das Geschäftsjahr 2022 sowie das vierte Quartal entwickelt haben, wird das Unternehmen an diesem Montag berichten. Die angehobene Prognose hatte Biontech im November mit den an die Omikron-Untervarianten BA.1 und BA.4/5 angepassten Impfstoffen begründet.

Prozess gegen mutmaßlichen Serienvergewaltiger beginnt

HAMBURG: Ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger soll am Montag (10.00 Uhr) in Hamburg vor Gericht kommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Der Angeklagte soll vier junge Frauen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren an einer Bushaltestelle, im Bus oder der U-Bahn angesprochen und sich als Model- oder Musikagent ausgegeben haben. Auf diese Weise soll er seine Opfer in eine Wohnung oder in Parks gelockt und dort zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.