Das bringt der Montag

Weltklimarat legt Abschlussbericht zur Klimakrise vor

INTERLAKEN: Der Weltklimarat will am Montag seinen Abschlussbericht über Erkenntnisse zur Klimakrise vorlegen. Darin bündelt er die Kernaussagen über den Klimawandel aus sechs Berichten, die Tausende Wissenschaftler in den vergangenen acht Jahren präsentiert haben. Dieser Synthesebericht soll klarer als je zuvor aufzeigen, was getan werden muss, um den Klimawandel zu begrenzen und damit die schlimmsten Folgen noch abzuwenden. Die nötigen Entscheidungen dafür müssen Regierungen treffen. Hunderte Regierungsvertreter und Wissenschaftler haben seit einer Woche in Interlaken in der Schweiz über die Formulierungen verhandelt.

Putin empfängt Chinas Staatschef Xi Jinping zu dreitägigem Besuch

MOSKAU: Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping an diesem Montag zu einem dreitägigen Staatsbesuch im Kreml in Moskau. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geht es bei den bis Mittwoch angesetzten Gesprächen laut Kreml um die Entwicklung der Beziehungen zu einer allumfassenden Partnerschaft und strategischen Kooperation zwischen Russland und China. Für Putin kommt der Besuch aus Peking auch deshalb gelegen, weil er so zeigen kann, dass er international in dem Krieg nicht isoliert ist. China hat Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht verurteilt und setzt sich für Friedensverhandlungen ein.

Minister der EU-Staaten beraten über Munition für Ukraine

BRÜSSEL: Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen am Montagnachmittag über die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland beraten. Bei dem Treffen in Brüssel soll es vor allem um die Lieferung dringend benötigter Munition gehen. Hintergrund sind Sorgen, dass der Ukraine in der nächsten Zeit wichtige Munitionstypen fehlen könnten. Dabei geht es insbesondere um Artilleriegeschosse.

Misstrauensanträge gegen Frankreichs Regierung wegen Rentenreform

PARIS: Nach der umstrittenen Durchsetzung einer Rentenreform ohne finale Abstimmung im Parlament muss sich Frankreichs Regierung an diesem Montag zwei Misstrauensanträgen stellen. Die Anträge wurden vom rechtsnationalen Rassemblement National (RN) und der kleinen Zentrumspartei Liot gestellt. Es gilt jedoch als wenig wahrscheinlich, dass einer der Anträge erfolgreich sein wird.

Ethikrat äußert sich zu Herausforderungen von Mensch und KI

BERLIN: Der Deutsche Ethikrat will sich an diesem Montag (10.00 Uhr) zu Fragen rund um das Zusammenspiel von Künstlicher Intelligenz und Menschen äußern. Dazu wollen die Vorsitzende Alena Buyx sowie die Mitglieder der für das Thema eingesetzten Arbeitsgruppe «Mensch und Maschine», Julian Nida-Rümelin und Judith Simon, eine Stellungnahme in Berlin abgeben. Laut Ethikrat berieten die Sachverständigen in der Gruppe darüber, was ethisch bedeutsame Unterschiede zwischen Menschen und Maschinen mit ihren jeweiligen materiellen und funktionalen Merkmalen sind.

Bildungsministerin Stark-Watzinger reist nach Taiwan

BERLIN: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger reist an diesem Montag nach Taiwan. In der Hauptstadt Taipeh sind am Dienstag und Mittwoch Gespräche mit Vertretern von Regierung, Wissenschaft und Wirtschaft vorrangig aus den Bereichen Bildung und Technologie geplant. Nach Ministeriumsangaben ist es der erste Besuch eines deutschen Regierungsmitglieds in der demokratischen Inselrepublik seit 26 Jahren.

Polens Regierungschef Morawiecki hält Europa-Rede in Heidelberg

HEIDELBERG: Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will am Montag (11.00 Uhr) an der Universität Heidelberg eine Rede zur Zukunft Europas halten. Der Regierungschef wird nach Angaben der Hochschule unter anderem über die Frage sprechen, ob angesichts der Invasion Russlands in der Ukraine die europäischen Werte Bestand haben werden.

Heil und Faeser sprechen in Kanada über Arbeitsmigration

BERLIN: Auf ihrer Kanada-Reise kommen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil an diesem Montag in Ottawa mit Regierungsvertretern zusammen. Die beiden SPD-Minister wollen sich über Methoden zur passgenauen Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland informieren, was in Kanada eine lange Tradition hat.

Rüstungskonzern Rheinmetall wird in Dax aufgenommen

FRANKFURT/MAIN/DÜSSELDORF: Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird am Montag (9.00 Uhr) in den deutschen Leitindex Dax aufgenommen. Das Düsseldorfer Unternehmen ersetzt in der ersten deutschen Börsenliga den Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care. FMC steigt in den Index der mittelgroßen Werte, den MDax, ab.

Internationale Gemeinschaft sammelt Spenden für Erdbebenopfer

BRÜSSEL: Zur Unterstützung der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien richtet die EU am Montag (13.30 Uhr) eine internationale Geberkonferenz aus. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson haben nach Brüssel eingeladen, um Spenden für weitere Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen zu sammeln. Schweden hat derzeit den Vorsitz der EU-Staaten inne.

Tag des Glücks - Weltglücksbericht wird veröffentlicht

NEW YORK/HELSINKI: Am Montag ist Weltglückstag. Anlässlich des von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Tags des Glücks veröffentlicht eine Gruppe unabhängiger Experten erneut den jährlich erscheinenden Weltglücksbericht. In den vergangenen fünf Jahren kürte der Bericht jeweils Finnland zum Land mit der glücklichsten Bevölkerung der Erde, auch die weiteren nordischen Staaten sind traditionell weit vorne zu finden. Deutschland belegte im vergangenen Jahr Platz 14.

Flick legt wieder los: DFB-Auftakt mit Training vor Fans

FRANKFURT/MAIN: Hansi Flick startet die Vorbereitung auf die Heim-EM im Sommer 2024 mit einer öffentlichen Trainingseinheit. Am Montag können Fans der Fußball-Nationalmannschaft von 16.30 Uhr an im Stadion am Brentanobad in Frankfurt Jamal Musiala, Florian Wirtz und Joshua Kimmich bei Regenerationsübungen zuschauen. Flick reagiert damit gleich zum Jahresbeginn auf die Forderung nach mehr Nähe der DFB-Auswahl zu ihren Anhängern. Vor dem Training sprechen Flick, DFB-Sportdirektor Rudi Völler und U21-Trainer Antonio Di Salvo bei einer Pressekonferenz (11.00 Uhr).