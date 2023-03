Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.03.23 | Überblick

Warnstreiks an mehreren Flughäfen - zahlreiche Flüge gestrichen

BERLIN: Wegen Warnstreiks müssen sich Passagiere am Montag erneut auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen in Deutschland einstellen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden die norddeutschen Flughäfen Hamburg, Hannover, Bremen sowie der Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER ganztägig bestreikt. Dies dürfte auch Auswirkungen auf andere Airports haben. Die Gewerkschaft hat Sicherheitspersonal sowie andere Beschäftigte zu einem Arbeitskampf aufgerufen.

Weltklimarat berät über Synthese-Bericht zum Klimawandel

INTERLAKEN: In der Schweiz beginnen am Montag die Abschlussberatungen über den sogenannten Synthese-Bericht des Weltklimarats (IPCC). Er fasst die Ergebnisse von sechs Einzelberichten zusammen, die in den vergangenen Jahren veröffentlicht wurden und den Kenntnisstand der Wissenschaft über den Klimawandel zusammenfassen. Der Bericht soll die Kernbotschaften noch einmal herausarbeiten. Er ist eine der Grundlagen für die nächsten Klimaverhandlungen. Das Ergebnis wird am 20. März öffentlich vorgestellt.

Oscars werden verliehen - «Im Westen nichts Neues» mit neun Chancen

LOS ANGELES: Die Filmbranche fiebert der 95. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit; in Deutschland Montag 1.00 Uhr) in Hollywood entgegen. Der Science-Fiction-Film «Everything Everywhere All at Once» geht mit elf Nominierungen als Favorit ins Rennen. Der deutsche Antikriegsfilm «Im Westen nichts Neues» und die Tragikomödie «The Banshees of Inisherin» haben in jeweils neun Kategorien Gewinnchancen. Auch Filme wie «Die Fabelmans», «Top Gun: Maverick», «Elvis» oder «Black Panther: Wakanda Forever» wurden mehrfach nominiert.

SPD-Innenminister treffen sich in Bremen

BREMEN: Zwei Monate vor der Landtagswahl in Bremen kommen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und die SPD-Innenminister der Länder am Montag (11.00 Uhr) in der Hansestadt zusammen. Dabei soll es nach Angaben des Bremer Innenressorts um geplante Änderungen am Strafrecht und am Staatsangehörigkeitsrecht gehen. Auch die Aufnahme von Flüchtlingen sei ein Thema, ebenso die in vielen Bundesländern zunehmenden Geldautomatensprengungen.

Scholz bekommt Besuch aus dem «Land des Donnerdrachens»

BERLIN: Gut zwei Jahre nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ist erstmals ein Regierungsvertreter des Himalaya-Königreichs Bhutan zu einem offiziellen Besuch in Berlin. Ministerpräsident Lotay Tshering wird am Montag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit militärischen Ehren am Kanzleramt empfangen. Bhutan liegt zwischen den beiden Großmächten Indien und China mitten im Himalaya-Gebirge, hat weniger als 800.000 Einwohner und ist etwa so groß wie Baden-Württemberg. Bhutan ist das 195. Land, zu dem Deutschland 2020 diplomatische Beziehungen aufgenommen hat.

Nächste Phase der Berliner Koalitionsverhandlungen beginnt

BERLIN: Die Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD gehen in die nächste Phase. Von Montag an treffen sich die Arbeitsgruppen, um über Fachthemen zu beraten. In insgesamt 13 Gruppen verhandeln dabei jeweils in der Regel acht Experten beider Parteien über die Details zu Themen von Justiz über Klimaschutz, Arbeit und Soziales bis Haushalt und Finanzen. Am Mittwoch will dann die sogenannte Dachgruppe - das Kernteam der Verhandler mit Spitzenpolitikern von CDU und SPD - zum zweiten Mal zusammenkommen.

Biden trifft Regierungschefs aus Großbritannien und Australien

SAN DIEGO: US-Präsident Joe Biden trifft an diesem Montag im Bundesstaat Kalifornien die Regierungschefs aus Großbritannien und Australien. Biden wird nach Angaben des Weißen Hauses in der Großstadt San Diego mit den Premierministern Rishi Sunak und Anthony Albanese zusammenkommen, um über das gemeinsame Sicherheitsbündnis Aukus zu reden. Der Name ergibt sich aus den englischen Abkürzungen der drei Länder (AUS, UK und USA). Das Bündnis besteht seit 2021.

Chinas Volkskongress endet - Neuer Regierungschef vor Presse

PEKING: Nach neun Tagen endet am Montag die diesjährige Sitzung des chinesischen Volkskongresses. Zum Abschluss werden die knapp 3000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking die Arbeitsberichte und Weichenstellungen der Regierung sowie den Haushalt mit einer starken Steigerung der Verteidigungsausgaben um 7,2 Prozent absegnen. Nach der Beendigung der Null-Covid-Politik mit Lockdowns und Zwangsquarantäne im Dezember rechnet die Regierung mit einer Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft. Als Wachstumsziel für dieses Jahr gibt sie «rund fünf Prozent» vor.

Schottische Nationalpartei beginnt mit Wahl neuer Führung

EDINBURGH: Die schottische Regierungspartei SNP (Scottish National Party) beginnt am Montag mit der Abstimmung über die Nachfolge von Partei- und Regierungschefin Nicola Sturgeon. Das Ergebnis soll am 27. März feststehen. Sturgeon hatte Mitte Februar ihren Rücktritt vom Amt der Ersten Ministerin in dem britischen Landesteil angekündigt. Die 52-Jährige hat das Amt seit 2014 inne. Um ihre Nachfolge bemühen sich die bisherige Finanzministerin Kate Forbes, Gesundheitsminister Humza Yousaf und die frühere Staatssekretärin Ash Regan.

BGH-«Dieselsenat» prüft Darlehensvertrag der Mercedes-Benz Bank

KARLSRUHE: Vor dem Hintergrund des Dieselskandals prüft der Bundesgerichtshof (BGH), ob Käufer möglicherweise durch ihren Autokredit auf etwaige Schadenersatz-Ansprüche verzichtet haben. Die Karlsruher Richter verhandeln am Montag (11.00 Uhr) den Fall eines Mannes, der seinen neuen Mercedes-Diesel über ein Darlehen mit Anzahlung bei der Mercedes-Benz Bank finanziert hatte. Der Vertrag sah vor, dass der Darlehensnehmer als Sicherheit gegenwärtige und zukünftige Ansprüche gegen Daimler an die Bank abtritt, «gleich aus welchem Rechtsgrund». Porsche legt erste Jahreszahlen nach Börsengang vor

STUTTGART: Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche will am Montag (9.00 Uhr) seine ersten Jahreszahlen als börsennotiertes Unternehmen vorlegen. Die Stuttgarter haben für 2022 zuletzt ein leichtes Absatzplus von drei Prozent gemeldet. Sie hatten vor allem in China Probleme und traten in den USA auf der Stelle. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres stieg der Umsatz der Porsche AG im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 16 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro. Das Jahresergebnis wollen Porsche-Chef Oliver Blume, der inzwischen auch VW-Konzernchef ist, und Finanzchef Lutz Meschke vorstellen.

MDR-Rundfunkrat wählt neuen Intendanten

LEIPZIG: Der Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) will am Montag (10.00) über den künftigen Intendanten des Senders entscheiden. Einziger Kandidat für die Wahl in Leipzig ist der bisherige Verwaltungsdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), der 54-jährige Ralf Ludwig. Der MDR-Verwaltungsrat hatte den Manager im Januar einstimmig als Nachfolger von Karola Wille vorgeschlagen. Sie ist noch bis Oktober MDR-Intendantin. Ludwig ist seit 2015 Verwaltungsdirektor des ARD-Senders und hat damit einen der höchsten Posten dort inne.

Prozess um Gerüsteinsturz von Autobahnbrücke beginnt neu

SCHWEINFURT: Fast sieben Jahre nach dem Einsturz eines Traggerüstes beim Bau einer Autobahnbrücke beginnt am Montag (09.00 Uhr) der Prozess um das Unglück mit einem Toten und mehreren Verletzten. Vor dem Landgericht Schweinfurt stehen vier Angeklagte. Bis zum 5. April sind zwölf Termine angesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Prüfingenieuren - 49 und 65 Jahre alt - sowie einem 51 Jahre alten Statiker fahrlässige Tötung sowie fahrlässige Körperverletzung in 14 Fällen vor.

Gericht will Urteil gegen mutmaßlichen Dreifachmörder sprechen

ROSTOCK: Rund vier Monate nach Prozessauftakt will das Landgericht Rostock am Montagabend (18.00) das Urteil gegen einen 27-jährigen Mann verkünden, der im Februar vorigen Jahres in Rövershagen seine Eltern und seine Schwester ermordet haben soll. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Haftstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausschließen würde. Die Verteidigung plädierte wegen mutmaßlicher Rechtsverstöße bei der polizeilichen Vernehmung des Angeklagten auf Freispruch.