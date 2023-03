Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.03.23 | Überblick

Ampel-Koalition beendet Klausurtagung in Meseberg

MESEBERG: Mit Diskussionen über die Energiewende und die Digitalpolitik beendet die Ampel-Koalition am Montag ihre Klausurtagung auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin. Die Kabinettsmitglieder waren dort am Sonntag zusammengekommen, um wichtige Themen «mit ein bisschen mehr Ruhe zu verhandeln», wie Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte. Zum Auftakt war die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, zu Gast.

Türkische Opposition will Kandidat gegen Erdogan bekanntgeben

ISTANBUL: Ein türkisches Oppositionsbündnis will trotz einer Spaltung einen Gegenkandidaten zu Präsident Recep Tayyip Erdogan bei den Wahlen im Mai aufstellen. Erwartet wird am Montag die Kandidatur von Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu (74), Chef der Mitte-Links Partei CHP.

Reisebranche trifft sich nach Corona-Jahren wieder auf ITB in Berlin

BERLIN: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie trifft sich die Reisebranche in diesem Jahr wieder in Berlin auf der Internationalen Tourismus-Börse ITB. Wie der Start ins aktuelle Tourismusjahr nach den harten Corona-Jahren verlaufen ist, berichtet unter anderem der Deutsche Reiseverband (DRV) auf dem Medientag am Montag (10.00 Uhr). Umfragen zufolge ist die Reiselust der Menschen in Deutschland trotz wirtschaftlicher Sorgen und hoher Inflation groß.

Auftakt für Tagung des Stadtwerkeverbands VKU

BERLIN: Der Stadtwerkeverband VKU beginnt am Montag mit einer zweitägigen Tagung in Berlin. Sie steht unter dem Motto «Wir halten Deutschland am Laufen». Hauptthema dürfte mehr Tempo bei der Energiewende sein. Zum Auftakt sprechen unter anderem VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing und Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Am Dienstag werden außer Kanzler Olaf Scholz (SPD) mehrere Bundesminister erwartet, darunter Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). In der Koalition gibt es derzeit einige ungelöste Fragen mit Bezug auf die Energieversorgung.

Prozess um Starnberger Dreifachmord neigt sich Ende zu

MÜNCHEN: Im Prozess um einen Dreifachmord in Starnberg könnte am Montag das Urteil fallen. Für den Morgen (9.15 Uhr) sind die Plädoyers der Verteidiger des Hauptangeklagten geplant. Am Nachmittag könnte das Landgericht München II nach rund anderthalb Jahren dann das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft hat hohe Jugendstrafen wegen Mordes für die beiden 21 und 22 Jahre alten Angeklagten gefordert. Sie sprach sich in ihrem Plädoyer für jeweils 13 Jahre und sechs Monate Haft aus und den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung.

Messerangriff und Amokfahrt: Mann vor Mannheimer Landgericht

MANNHEIM: Ein Mann soll im Juni vergangenen Jahres seinen Vater getötet und auf der Flucht mit einem Auto drei Radfahrer absichtlich angefahren haben, von denen zwei starben. In einem Prozess vor dem Mannheimer Landgericht geht es von diesem Montag (9.00 Uhr) an darum, ob der an einer paranoiden Schizophrenie leidende 37-Jährige weiter in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Die Staatsanwaltschaft stellt in dem Sicherungsverfahren einen entsprechenden Antrag. Aufgrund seiner Erkrankung soll er bei Begehung der ihm zur Last gelegten Taten - Totschlag, versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung - schuldunfähig gewesen sein (1 Ks 200 Js 18545/22).

Konferenz zu Mikroplastik in Süßwasser startet

PARIS: Mit der Verschmutzung von Süßwasser durch Mikroplastik beschäftigt sich eine europäische Konferenz, die am Montag (10.00 Uhr) in Paris beginnt. Drei Tage lang wollen Experten jüngste Forschungsergebnisse diskutieren, um Ratschläge für politische Entscheidungsträger zu formulieren und das Bewusstsein der gesellschaftlichen Akteure für die Problematik zu schärfen. Die Ergebnisse der Pariser Konferenz werden in die UN-Wasserkonferenz einfließen, die Ende März in New York stattfindet.