Das bringt der Montag

Nordirland-Streit: Britischer Premier Sunak trifft von der Leyen

LONDON: Im Ringen um eine Einigung im Streit um Brexit-Regeln für Nordirland wollen sich der britische Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Montag persönlich treffen. Die beiden kommen in Großbritannien zusammen, wie EU-Kommission und Sunaks Amtssitz Downing Street am Sonntagabend gemeinsam mitteilten. Die Politiker hätten beschlossen, persönlich weiter an praktischen Lösungen für das sogenannte Nordirland-Protokoll zu arbeiten. Erwartet wird, dass bei dem Treffen eine Einigung in dem langen Streit verkündet wird.

Baerbock beim UN-Menschenrechtsrat: Ukraine, Iran, Afghanistan

GENF: Der völkerrechtswidrige russische Angriff auf die Ukraine sowie Menschenrechtsverletzungen im Iran, Afghanistan und anderen Ländern beschäftigen ab diesem Montag den UN-Menschenrechtsrat. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hält bei der Auftaktsitzung in Genf eine Rede. Kurz danach spricht laut Programm der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian. Das Treffen wird von UN-Generalsekretär António Guterres eröffnet. Zur Sprache kommen dürften bei dem Treffen unter anderem Berichte über die systematische Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland. Moskau weist dies als Falschmeldungen zurück. Die vor einem Jahr eingerichtete Untersuchungskommission zur Ukraine legt am 20. März ihren Bericht vor.

Vereinte Nationen suchen Geld für Jemen-Hilfe

GENF: Nach fast acht Jahren Bürgerkrieg ist die humanitäre Not im Jemen südlich von Saudi-Arabien immens. Die Vereinten Nationen (UN) wollen am Montag in Genf bei Geberländern um Spenden werben. Mehr als 20 Millionen Menschen brauchten Unterstützung, fast zwei Drittel der Einwohner des Landes. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wollte in Genf Mittel in dreistelliger Millionenhöhe zusagen. Die UN schätzen den Bedarf für 2023 auf 4,3 Milliarden Dollar (4,06 Mrd Euro). 2022 wurde ein Spendenaufruf in ähnlicher Höhe nur zur Hälfte gedeckt. Die größten Spender waren die USA, Deutschland und die Europäische Union.

Treffen der katholischen Bischöfe mit viel Konfliktstoff

DRESDEN: In einer brisanten kirchenpolitischen Situation kommen die katholischen Bischöfe am Montag in Dresden zu ihrer Frühjahrs-Vollversammlung zusammen. Das viertägige Treffen steht vor allem im Zeichen des Reformprozesses Synodaler Weg, den die Deutsche Bischofskonferenz seit 2019 gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) organisiert. Die angestrebte Erneuerung umfasst vier Themengebiete: Stellung der Frau in der Kirche, katholische Sexualmoral, Pflichtzölibat der Priester und Umgang mit Macht. Bei einer Synodalversammlung Anfang März in Frankfurt/Main soll der Prozess zu seinem vorläufigen Abschluss gebracht werden. Es ist anzunehmen, dass sich die Bischöfe in ihren nicht öffentlichen Sitzungen in Dresden auf diese Synodalversammlung vorbereiten und ein Meinungsbild für die dort anstehenden Abstimmungen erstellen. Eine Minderheit der Bischöfe um den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki lehnt die Reformen ab.

Wahlausschuss gibt amtliches Ergebnis der Berlin-Wahl bekannt

BERLIN: Gut zwei Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin will der Landeswahlausschuss am Montag (ab 10.00 Uhr) das endgültige Ergebnis veröffentlichen. Die Sitzung wurde vor allem deshalb mit Spannung erwartet, weil SPD und Grüne laut vorläufigem Ergebnis mit je 18,4 Prozent gleichauf hinter dem Wahlsieger CDU (28,2) liegen. Nach den vorläufigen Zahlen hat die SPD nur einen kleinen Vorsprung von 105 Stimmen vor den Grünen. Am Wochenende wurde der Entwurf des amtlichen Ergebnisses bekannt. Demnach hat sich der Vorsprung der SPD vor den Grünen auf 53 Stimmen verringert, an der Reihenfolge ändert sich aber nichts. Offiziell ist das freilich erst nach dem Beschluss im Landeswahlausschuss.

Commerzbank kehrt in den Dax zurück

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank kehrt zurück in den Dax: Nach fast viereinhalb Jahren steigt das Frankfurter Geldhaus wieder in die erste deutsche Börsenliga auf. Von diesem Montag (27.2.) an zählt die Commerzbank wieder zu den inzwischen 40 Mitgliedern im Deutschen Aktienindex. Möglich wurde die vorzeitige Rückkehr des Dax-Gründungsmitglieds durch den Rückzug des Industriegaseherstellers Linde von der Frankfurter Börse. Commerzbank-Chef Manfred Knof und Finanzvorständin Bettina Orlopp werden die Dax-Rückkehr am Montag (9.00 Uhr) an der Frankfurter Börse einläuten.

Mobile World Congress beginnt in Barcelona

BARCELONA: In Barcelona beginnt am Montag das wichtigste Branchentreffen der Mobilfunkbranche. Zum Mobile World Congress werden bis Donnerstag rund 80.000 Teilnehmer erwartet. Zu den wichtigsten Themen wird ein Ausblick auf den nächsten Mobilfunk-Standard 6G gehören. Er soll noch höhere Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung und kürzere Reaktionszeiten als 5G bringen. Das soll zum Beispiel bei der Fernsteuerung von Maschinen und Autos helfen. Auch dürften die Überlegungen in der EU, große Anbieter von Online-Inhalten wie Streamingdienste oder Videoplattformen für den Netzausbau mit zur Kasse zu bitten, in Barcelona zur Sprache kommen.

Zwei Amerikaner, ein Russe und ein Emirati sollen zur ISS aufbrechen

CAPE CANAVERAL: Zwei US-Amerikaner, ein Russe und ein Emirati sollen am Montag gemeinsam zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Die vier Raumfahrer sollen um 7.45 Uhr MEZ an Bord eines «Crew Dragon» der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten. Stephen Bowen, Warren Hoburg, Andrej Fedjajew und Sultan al-Nijadi werden am Dienstag an der ISS erwartet und sollen dort voraussichtlich rund sechs Monate lang bleiben.

Letzte Zeugen und psychiatrisches Gutachten in Dreifachmord-Prozess

ROSTOCK: Mit letzten Zeugenanhörungen soll am Landgericht Rostock am Montag (9.30 Uhr) der Prozess wegen dreifachen Mordes gegen einen 27-jährigen Mann fortgesetzt werden. Auch die Vorstellung eines psychiatrischen Gutachtens ist geplant. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Rövershagen im Landkreis Rostock vor, im Februar 2022 seinen Vater, seine Schwester und vier Tage später seine Mutter mit einer Armbrust und einer Gartenmachete heimtückisch getötet zu haben.

Mordprozess gegen Mutter nach Tötung von Baby in Geldersheim

GELDERSHEIM: Mehr als ein halbes Jahr nach der Tötung eines Babys in einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen die Mutter des Kindes. Sie ist vor dem Landgericht Schweinfurt wegen Mordes angeklagt. Die wahrscheinlich 28-Jährige soll im vergangenen August das drei Monate alte Mädchen im Halsbereich mit einem Messer tödlich verletzt haben. Gesicherte Erkenntnisse zu ihrem Tatmotiv gibt es bisher nicht. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen bestand laut Staatsanwaltschaft bei der Frau zur Tatzeit keine relevante Einschränkung der Schuldfähigkeit.

Nach Armbrust-Attacke in Schule: Plädoyers und Urteil erwartet

BREMEN: Rund neun Monate nach dem gewaltsamen Angriff mit einer Armbrust in einem Bremerhavener Gymnasium werden am Landgericht Bremen am Montag (9.00 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Wegen versuchten Mordes angeklagt ist ein 21-jähriger ehemaliger Schüler der Schule. Er soll im Mai 2022 mit einer mit Stahlbolzen geladenen Profiarmbrust, einer geladenen Schreckschusspistole, einer Machete und einem Messer in die Schule gegangen sein. Dort schoss er zweimal mit der Armbrust auf die Schulsekretärin. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.

Fasnacht in Basel startet in der Früh

BASEL: Eine Woche nach Rosenmontag sind auch in Basel bald die Jecken los: Am Montag um Punkt 4.00 Uhr gibt der Zeremonienmeister mit dem Befehl «Morgestraich: Vorwärts, marsch!» den Startschuss für drei tolle Tage in der Schweizer Grenzstadt. Das Fest gilt als bedeutendste protestantische Fasnacht der Welt. Die Fasnachtsvereine, Cliquen genannt, ziehen ab dem frühen Morgen mit meterhohen Laternen durch die Straßen.

Messi als Top-Favorit: FIFA kürt die besten Fußballer 2022

PARIS: Lionel Messi steht vor seiner nächsten Auszeichnung als bester Fußballer der Welt. Der argentinische Weltmeister ist Topfavorit auf die vom Weltverband FIFA ausgelobte Auszeichnung für das Jahr 2022. Gekürt wird der Preisträger bei einer Gala am Montagabend (21.00 Uhr/Sky) im Pariser Salle Pleyel unweit des Triumphbogens. Neben Messi sind noch dessen Pariser Club-Kollege Kylian Mbappé und Karim Benzema von Real Madrid unter den drei Finalisten. Messi hatte seit 2009 bereits mehrfach die von der FIFA oder dem Fachblatt «France Football» verliehenen Auszeichnungen als bester Spieler der Welt erhalten.

WM-Quali-Abschluss für deutsche Basketballer in Finnland

ESPOO: Zum Abschluss der WM-Qualifikation treten die deutschen Basketballer in Finnland an. Bei der Partie in Espoo geht es an diesem Montag (17.30 Uhr/Magentasport) um den Gruppensieg. Sowohl Deutschland als auch Finnland haben aktuell eine Bilanz von neun Siegen und zwei Niederlagen und sind bereits für die WM qualifiziert. Im Hinspiel setzte sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Bamberg mit 94:80 durch. Für die am 29. April in der philippinischen Hauptstadt Manila stattfindende WM-Auslosung hat der Gruppensieg allerdings keine Bedeutung. Die Weltmeisterschaft findet vom 25. August bis 10. September auf den Philippinen, in Japan und Indonesien statt.