Das bringt der Montag

Pistorius besucht Panzer-Ausbildung der Ukrainer in Deutschland

MUNSTER: Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht am Montag die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf deutschen Kampf- und Schützenpanzern. Dazu reist der SPD-Politiker zur Panzertruppenschule im niedersächsischen Munster. Ein Schwerpunkt des Besuches sind nach Angaben der Bundeswehr Gespräche mit ukrainischen Soldaten und deutschen Ausbildern.

Außenminister beraten über neue Russland-Sanktionen

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag (9.30 Uhr) über neue Russland-Sanktionen und weitere Militärhilfe für die Ukraine beraten. Als Gast wird in Brüssel der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erwartet.

Berlins Wahlsieger CDU setzt Sondierungen mit SPD fort

BERLIN: Nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gehen die Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung am Montag (10.00 Uhr) weiter. Der Wahlsieger CDU trifft sich zum zweiten Mal mit der SPD, um auszuloten, ob es eine Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und eine gemeinsame Regierung gibt. Mit den Grünen ist das nächste Treffen der CDU für Mittwoch geplant.

Klage gegen KBA wegen Thermofenster in Autos wird verhandelt

SCHLESWIG: Das Verwaltungsgericht in Schleswig verhandelt am Montag (9.15 Uhr) mündlich eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Kraftfahrt-Bundesamt. Dabei geht es um die Verwendung sogenannter Thermofenster in Dieselfahrzeugen (Euro 5) von Volkswagen. Um diese Thermofenster wird seit Jahren zwischen Umweltschützern und Autobauern gestritten.

Steinmeier bei Gedenkveranstaltung für Erdbebenopfer erwartet

BERLIN: Zwei Wochen nach den katastrophalen Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit Zehntausenden Toten wollen die Menschen in Berlin am Montag (17.30 Uhr) der Opfer gedenken. Bei der Gedenkveranstaltung am Brandenburger Tor soll auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede halten, wie die Türkische Gemeinde in Deutschland mitteilte. Gemeinsam mit dem Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine wolle man ein Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität setzen.

Gewerkschaft startet Urabstimmung über Streik bei der Post

BERLIN: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post startet die Gewerkschaft Verdi an diesem Montag die Urabstimmung über flächendeckende und unbefristete Streiks. Bis zum 8. März können die bei der Post beschäftigten Verdi-Mitglieder darüber entscheiden.

Neuer Anlauf für Hochsee-Abkommen: UN-Konferenz beginnt in New York

NEW YORK: Die Länder der Welt starten ab Montag einen neuen Anlauf für ein Abkommen zum Schutz der Hohen See. Dafür kommen Vertreterinnen und Vertreter der UN-Mitgliedsstaaten ab Montag für zwei Wochen im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York zusammen. Vergangenen August waren die Verhandlungen ergebnislos vertagt worden. Eigentlich hatten sich die Länder schon damals auf einen global verbindlichen Vertrag einigen wollen.

Erste Rosenmontagszüge seit drei Jahren rollen wieder

KÖLN/DÜSSELDORF/MAINZ: Erstmals seit drei Jahren setzen sich am Montag wieder die Rosenmontagszüge in Bewegung. 2021 und 2022 waren die Züge wegen Corona ausgefallen. Im vergangenen Jahr hatte es in Köln stattdessen eine Demonstration gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gegeben. Daran beteiligte sich eine Viertelmillion Menschen. Diesmal ist der Krieg das am häufigsten aufgegriffene Thema auf den großen Persiflagewagen.

Berlinale will Helen Mirrens neuen Film «Golda» zeigen

BERLIN: In ihrem neuen Film spielt Helen Mirren die israelische Politikerin Golda Meir. Die Premiere von «Golda» ist am Montag bei den Filmfestspielen in Berlin geplant. Zunächst ist eine Pressekonferenz (14.30 Uhr) vorgesehen, abends dann eine Vorführung im Festivalpalast am Potsdamer Platz (18.15 Uhr). Im Programm stehen auch «Inside» mit Willem Dafoe und «Seneca» mit John Malkovich und Geraldine Chaplin. Die Berlinale zählt zu den großen Filmfestivals.