Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.02.23 | Überblick

CDU-Bundesvorstand entscheidet über Ausschlussverfahren gegen Maaßen

BERLIN: Die Spitzengremien der CDU beraten am Montag über ein Parteiausschlussverfahren gegen den früheren Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Zunächst kommt das Präsidium (9.00 Uhr), anschließend der Bundesvorstand (11.00 Uhr) zusammen. Es wird erwartet, dass der Bundesvorstand beschließen wird, ein solches Verfahren einzuleiten. Die CDU-Führung hatte Maaßen eine Frist bis zum 5. Februar gesetzt, um freiwillig aus der Partei auszutreten, die dieser jedoch verstreichen ließ.

Baerbock besucht Nato-Beitrittskandidaten Finnland und Schweden

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist an diesem Montag zu einem zweitägigen Besuch nach Finnland und Schweden. Dabei dürfte es vor allem um die geplante Aufnahme beider Länder in die Nato gehen, der die Türkei bislang nicht zugestimmt hat. In der finnischen Hauptstadt Helsinki ist ein Gespräch mit Außenminister Pekka Haavisto geplant sowie der Besuch einer unterirdischen Zivilschutzanlage. Am Dienstag geht es weiter in die schwedische Hauptstadt Stockholm.

Notaufnahmen und Rettungsdienste sollen reformiert werden

BERLIN: Eine Regierungskommission legt an diesem Montag (14.00 Uhr) Empfehlungen für eine Reform von Notaufnahmen und Rettungsdiensten in Deutschland vor. Hintergrund ist, dass viele Notaufnahmen am Limit und Rettungsdienste in konstantem Stress sind. So hatte ein Bündnis pro Rettungsdienst im Dezember gewarnt: «Wir laufen Gefahr, dass das System der Notfallrettung in Deutschland zusammenbricht.» Die Empfehlungen zur Reform der Notfall- und Akutversorgung werden an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) übergeben.

Im Wirecard-Prozess hat Ex-Vorstandschef Braun das Wort

MÜNCHEN: Im Wirecard-Prozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem 2020 zusammengebrochenen Konzern hat am Montag (9.00 Uhr) erstmals der frühere Vorstandschef Markus Braun das Wort. Der österreichische Manager hat eine zwei- bis dreistündige Erklärung vor der vierten Strafkammer des Münchner Landgerichts angekündigt, anschließend wollen ihn die Richter vernehmen. Braun steht in dem Großprozess zusammen mit zwei anderen ehemaligen Wirecard-Führungskräften seit Dezember vor Gericht.

Proteststreik und Großdemonstration gegen Justizreform in Israel

JERUSALEM: Zahlreiche Berufsgruppen wollen am Montag in Israel als Protest gegen die geplante Justizreform streiken. Außerdem ist mittags eine Großkundgebung vor dem Parlament in Jerusalem geplant. In der Knesset soll zu dem Zeitpunkt ein Teil der umstrittenen Reformen bereits in erster Lesung gebilligt werden. Seit Wochen demonstrieren Zehntausende von Israelis gegen das Vorhaben der Regierung von Benjamin Netanjahu, das Höchste Gericht gezielt zu schwächen.

Prozess nach gewaltsamen Tod beim Christopher Street Day in Münster

MÜNSTER: Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 25-Jährigen beim Christopher Street Day (CSD) in Münster beginnt am Landgericht Münster am Montag (9.00 Uhr) der Prozess. Angeklagt wegen Körperverletzung mit Todesfolge ist ein 20-Jähriger. Er soll den Transmann Malte C. auf Körper und Kopf geschlagen haben. Der 25-Jährige schlug mit dem Kopf auf und starb Tage später im Krankenhaus an den Folgen seiner Schädelverletzung.

Pfarrer wegen sexueller Nötigung vor Gericht

SAARBRÜCKEN/TRIER: Ein Pfarrer im Ruhestand aus dem Bistum Trier muss sich von diesem Montag an (9.00 Uhr) wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Im Jahr 1997 soll der damalige Pfarrer laut Anklage in einem Pfarrhaus im saarländischen Freisen einen 14 Jahre alten Messdiener sexuell motiviert berührt und dazu körperliche Gewalt angewendet haben. Der Junge soll sich laut Staatsanwaltschaft Saarbrücken gewehrt und sich schließlich der Situation durch Flucht entzogen haben.

Der Ticketverkauf für die Berlinale beginnt

BERLIN: Filmfans können ab Montagmorgen Tickets für die Berlinale kaufen. Der Vorverkauf soll um 10.00 Uhr beginnen. Die Festivalleitung setzt dabei auf Onlinetickets. Im Unterschied zu früher soll es keine Verkaufsschalter mehr am Potsdamer Platz geben. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die Filmfestspiele werden am Donnerstag (16.2.) in Berlin eröffnet. Diesmal gelten keine Pandemieregeln mehr, die Kinos können wieder voll besetzt werden.

Großes Finale in der NFL: Chiefs und Eagles spielen im Super Bowl

GLENDALE: Die NFL-Saison endet in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr) mit dem Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles. Die beiden besten Footballteams der Saison treffen im State Farm Stadium in Glendale im US-Bundesstaat Arizona aufeinander. Für Wettanbieter und Experten sind die Eagles um Quarterback Jalen Hurts leichter Favorit in Super Bowl LVII. Für Philadelphia wäre es der zweite Super-Bowl-Sieg. Die Chiefs um Quarterback-Star Patrick Mahomes stehen zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im wichtigsten Football-Spiel der Saison.