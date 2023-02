Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.02.23 | Überblick

Habeck reist zu Gesprächen über Investitionsprogramm in die USA

WASHINGTON: Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) reist an diesem Montag zu politischen Gesprächen nach Washington. Im Zentrum der Reise steht das amerikanische Inflationsbekämpfungsgesetz, das milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vorsieht. Auch die Handelspolitik sowie die geopolitische Lage sollen Themen der Treffen in der US-Hauptstadt sein. Am Mittwochmorgen will Habeck wieder in Berlin landen.

AfD feiert zehnjähriges Bestehen

KÖNIGSTEIN: Die AfD feiert an diesem Montag im hessischen Königstein ihr zehnjähriges Bestehen. Bei dem Treffen in einem Veranstaltungszentrum kommen nach Angaben eines Sprechers etwa 300 Parteimitglieder zusammen, darunter die beiden Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla und der Ehrenvorsitzende Alexander Gauland. Gewerkschaften und Verbände haben eine Gegenkundgebung angemeldet.

Steinmeier hält Weiße-Rose-Gedächtnisvorlesung in München

BERLIN/MÜNCHEN: Zur Erinnerung an den Widerstand der Gruppierung «Weiße Rose» gegen das nationalsozialistische Regime hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in München an der Ludwig-Maximilians-Universität eine Gedächtnisvorlesung. Die vorwiegend studentische Gruppe um Hans und Sophie Scholl hatte mit Flugblättern zum Widerstand gegen die NS-Diktatur und zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges aufgerufen.

Bundesweite Warnstreiks bei der Post am Montag und Dienstag

BERLIN/BONN: Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post für Montag und Dienstag abermals bundesweit Post-Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Arbeitsniederlegungen seien in ausgewählten Betrieben in den Brief- und Paketzentren sowie in der Zustellung geplant, hatte Verdi am Sonntag in Berlin angekündigt. Am Montag sind Protestkundgebungen in Berlin, Rostock und München angesetzt, am Dienstag in Dortmund, Hamburg, Saarbrücken, Polch (Rheinland-Pfalz), Nürnberg, Frankfurt/Main und Stuttgart.

EVG-Tarifkommissionen beraten über Lohnforderung in Fulda

FULDA: Die Mitglieder der Tarifkommissionen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG kommen an diesem Montag (14.00 Uhr) in Fulda zu Beratungen über ihre Lohnforderung für die bevorstehende Tarifrunde zusammen. Zum Auftakt wird die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, zu den Gewerkschaftern sprechen. Im Anschluss will sich der EVG-Vorsitzende Martin Burkert zu den politischen Positionen der EVG äußern. Die Gewerkschaft verhandelt von Ende Februar an mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Verkehrsunternehmen über neue Tarifverträge. Über ihre branchenweite Lohnforderung will die EVG dann am Dienstag (7. Februar) in Fulda entscheiden.

Alpine Ski-WM beginnt mit Kombination - Erstes Gold für Shiffrin?

MÉRIBEL: Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich wird im Kombinations-Wettbewerb die erste Goldmedaille vergeben. US-Superstar Mikaela Shiffrin ist Titelverteidigerin und nach ihren herausragenden Ergebnissen in diesem Winter am Montag in Méribel die große Favoritin. Zuerst steht im französischen Hochgebirge um 11.00 Uhr der Super-G an, um 14.30 Uhr geht es mit dem Slalom weiter.