Das bringt der Montag

Außenminister der EU-Staaten wollen neue Iran-Sanktionen beschließen

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag (10.00 Uhr) in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Iran und im Krieg in der Ukraine beraten. Wegen der anhaltenden schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran ist geplant, weitere Sanktionen gegen Verantwortliche zu verhängen. Zudem sollen die Minister zustimmen, dass weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung gestellt werden können. Die neuen Iran-Sanktionen werden einer Vorab-Einigung zufolge rund drei Dutzend Personen und Organisationen treffen, die an der brutalen Unterdrückung von landesweiten Protesten nach dem Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini beteiligt sind.

Luftwaffe verlegt Patriot-Kampfstaffeln nach Polen

GNOIEN: Die Bundeswehr wird am Montag (ab ca. 11.30 Uhr) von Gnoien in Mecklenburg-Vorpommern aus mit der Verlegung der ersten beiden der drei zugesagten Patriot- Flugabwehrraketenstaffeln nach Polen beginnen. Die Flugabwehrsysteme sollen Einsatzstellungen im Umfeld der Stadt Zamosc im Südosten Polens beziehen. Von dort sind es rund 60 Kilometer bis zu ukrainischen Grenze und 110 Kilometer bis zur ukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg). Ziel der Verlegung ist es laut Bundeswehr, zum Schutz des polnischen Luftraums beizutragen und die Nato-Ostflanke zu stärken.

Programm zur Berlinale 2023 wird vorgestellt

BERLIN: Die Festivalleitung der Berlinale will am Montag bekanntgeben, welche Filme ins Rennen um den Goldenen Bären gehen. Das Programm wird um 11.00 Uhr vorgestellt. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die nächste Ausgabe ist vom 16. bis 26. Februar geplant. US-Schauspielerin Kristen Stewart wird in diesem Jahr die Internationale Jury führen, der Regisseur und Oscarpreisträger Steven Spielberg soll in Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden.

Prozess gegen Ex-Rocker-Boss Frank Hanebuth beginnt in Madrid

MADRID: Vor dem Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid beginnt am Montag ein Strafprozess gegen den früheren Rocker-Boss Frank Hanebuth. Die spanische Staatsanwaltschaft wirft dem 58-Jährigen aus Hannover unter anderem Drogenhandel und Zuhälterei vor. Sie fordert für ihn Haftstrafen von insgesamt 13 Jahren. Die Straftaten soll Hanebuth in den Jahren 2009 bis 2013 auf Mallorca als regionaler Chef des Motorradclubs Hells Angels begangen haben. Der Deutsche bestreitet nach Angaben seiner Anwälte alle Vorwürfe.

Prozess gegen «Kinderzimmer-Dealer» beginnt in Leipzig

LEIPZIG: In Leipzig beginnt am Montag der Prozess gegen einen als «Kinderzimmer-Dealer» bekannt gewordenen 27-Jährigen. Gemeinsam mit vier Mitangeklagten muss sich er sich wegen Drogenhandel vor Gericht verantworten. Den Männern wird vorgeworfen, von April 2019 bis Januar 2021 unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamine, zweieinhalb Kilogramm Haschisch, zwei Kilogramm einer Partydroge, 500 Gramm Methamphetamin und 350 Gramm Kokain in Deutschland und im Ausland verkauft zu haben.

Urteil im Prozess um den Doppelmord von Mistelbach wird verkündet

BAYREUTH: Das Landgericht Bayreuth will am Montag (11.00 Uhr) das Urteil im Prozess um den Doppelmord von Mistelbach in Oberfranken verkünden. Ein Ärzte-Ehepaar war Anfang Januar 2022 in der Nacht in seinem Schlafzimmer erstochen worden. Unter Mordverdacht stehen der 19 Jahre alte Freund der ältesten Tochter - und das Mädchen selbst. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hatte der Mann zugestochen, die 17-Jährige hielt in der Zeit ihre jüngeren Geschwister davon ab, Hilfe zu holen oder einzuschreiten. Als Motive nannte die Staatsanwaltschaft Streit und Hass.

44. Filmfestival Max Ophüls Preis startet in Saarbrücken

SAARBRÜCKEN: In Saarbrücken beginnt am Montag das 44. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) für den jungen deutschsprachigen Film. Nach einer Online- und einer Hybrid-Ausgabe wegen der Corona-Pandemie wird es wieder in Präsenzform stattfinden, ergänzt um einige Online-Angebote. Eröffnet wird das Festival mit dem Spielfilm «Aus meiner Haut» von Alex Schaad (19.30 Uhr). Dazu werden neben dem Filmteam unter anderem auch Barbara Philipp, Peter Lohmeyer, Ben Münchow und Pegah Ferydoni erwartet. Bis Sonntag werden insgesamt werden 127 Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in 225 Vorstellungen gezeigt.

Handballer gegen Norwegen vor bisher schwerster WM-Prüfung

KATTOWITZ: Deutschlands Handballer wollen die WM-Hauptrunde erfolgreich abschließen und sich weiteres Selbstvertrauen für das bereits erreichte Viertelfinale holen. Im Duell mit Norwegen wartet am Montag (20.30 Uhr/ARD) in Kattowitz die bisher schwerste Aufgabe bei der Endrunde in Polen und Schweden auf die DHB-Auswahl, die wie die Skandinavier bereits in der K.o.-Runde steht. Dort trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason entweder auf Rekord-Weltmeister Frankreich oder den EM-Zweiten Spanien.

Djokovic bei den Australian Open im Achtelfinale gefordert

MELBOURNE: Bei den Australian Open in Melbourne wartet am Montag auf den serbischen Tennisstar Novak Djokovic die bislang schwerste Aufgabe. Der 21-malige Grand-Slam-Turniergewinner trifft im Achtelfinale auf Alex de Minaur, der in den drei Runden zuvor überzeugende Leistungen gezeigt hat. Außerdem könnte der an Nummer 22 gesetzte Australier in der Rod Laver Arena vom Heimvorteil profitieren. Hinter dem Fitness-Zustand steht wegen der Oberschenkelprobleme ein Fragezeichen.