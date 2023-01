Das bringt der Montag

Bundeskanzler Scholz besucht Rüstungsindustrie in Ulm

ULM: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am Montag (13.00 Uhr) ein Bild machen von der Rüstungsindustrie in Ulm. Geplant ist eine Führung beim Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt, der unter anderem Radare für den Kampfjet Eurofighter baut. Scholz soll dort unter anderem ein Passivradar vorgeführt werden, das nicht aufspürbar ist, sowie ein Radar, das speziell für die Abwehr von Drohnen entwickelt wurde.

Baerbock in Den Haag - Mögliche Strafverfolgung Putins im Mittelpunkt

DEN HAAG: Außenministerin Annalena Baerbock will bei einem Besuch in Den Haag Möglichkeiten diskutieren, wie der russische Präsident Wladimir Putin wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden kann. Am Internationalen Strafgerichtshof in der niederländischen Stadt will die Grünen-Politikerin an diesem Montag (11.00 Uhr) zunächst dessen Präsidenten Piotr Hofmanski und anschließend Chefankläger Karim Khan treffen.

In Berlin ist wieder Modewoche

BERLIN: In Berlin beginnt am Montag die Modewoche. Mehrere Designerinnen und Designer zeigen in den kommenden Tagen ihre Entwürfe. Unter anderem auf der Gästeliste: US-Schauspielerin Andie MacDowell und ihre Tochter Rainey Qualley werden am Mittwochabend zur Laufstegschau von Marc Cain erwartet. Auf dem Programm stehen auch Kreative aus der Ukraine, etwa der Modeschöpfer Jean Gritsfeldt.

Mordprozess gegen Paar - Mitbewohner misshandelt und getötet?

ULM: Tagelang soll ein Paar seinen Mitbewohner misshandelt haben, am Ende stirbt er: Vor dem Landgericht Ulm beginnt am Montag (08.30 Uhr) der Mordprozess gegen die beiden. Laut Anklage beschlossen die 27-Jährige und der 24-Jährige, den Mann zu töten, um die vorausgegangenen Misshandlungen zu verdecken.

Veterinäre wegen Tierquälerei im Schlachthof vor Gericht

BAD IBURG: Weil sie als amtliche Kontrolleure zwar von massiven Tierquälereien auf einem Schlachthof gewusst haben sollen, aber nichts dagegen unternommen haben, müssen sich zwei Tierärzte vor Gericht verantworten. Die Verhandlung am Amtsgericht Bad Iburg bei Osnabrück ist für Montag (09.00 Uhr) angesetzt.

Adel Europas nimmt Abschied vom letzten König Griechenlands

ATHEN: Fast alle Königsfamilien Europas und andere Adlige nehmen am Montag in Athen Abschied vom verstorbenen Ex-König Griechenlands Konstantin II. Da die Monarchie in Griechenland 1974 per Volksabstimmung abgeschafft worden war, wird Konstantin II. als Privatmann beerdigt. Dies beschloss die konservative Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.

Niemeier zum Start der Australian Open gegen Swiatek

MELBOURNE: Zum Auftakt der 111. Australian Open bestreiten am Montag in Melbourne sechs deutsche Tennisprofis ihre Erstrunden-Duelle. Im Mittelpunkt steht dabei die Dortmunderin Jule Niemeier, die in der Rod Laver Arena in der Night Session ab 19.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr MEZ/Eurosport) gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen antritt.