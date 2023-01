Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 09.01.23 | Überblick

Pakistan will bei Konferenz Milliardenhilfe für Wiederaufbau sammeln

GENF: Nach den verheerenden Überschwemmungen in Pakistan braucht das südasiatische Land Milliarden, um sich gegen solche Katastrophen künftig besser zu wappnen. Bei einer UN-Konferenz in Genf am Montag will die pakistanische Regierung ihre Pläne für den Wiederaufbau erläutern. Wirtschaft und Infrastruktur sollen so erneuert werden, dass die Folgen des Klimawandels künftig nicht so verheerende Zerstörung verursachen. Die Überschwemmungen sind in ihrem Ausmaß nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern eine Folge des Klimawandels gewesen.

SPD bereitet bei Klausurtagung Landtagswahlen vor

BERLIN: Der SPD-Vorstand befasst sich am zweiten Tag seiner Jahresauftakt-Klausur mit den vier Landtagswahlen in diesem Jahr. Außerdem wirft er bereits einen Blick auf die Europawahl 2024. Dazu ist der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Europas, Stefan Löfven, eingeladen. Über die Ergebnisse der Klausur informieren am frühen Montagnachmittag SPD-Chef Lars Klingbeil und die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey auf einer Pressekonferenz (12.45 Uhr).

Wahlkampf-Kickoff der Berliner SPD mit Bundeskanzler Olaf Scholz

BERLIN: Rund fünf Wochen vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin kommen der SPD-Landesvorstand und die Kandidatinnen und Kandidaten der Hauptstadt-SPD im Varieté Wintergarten zusammen. Die Regierende Bürgermeisterin und Landesvorsitzende Franziska Giffey und Co-Landeschef Raed Saleh wollen sich beim sogenannten Wahlkampf-Kickoff am Montag (17.00 Uhr) in Berlin-Tiergarten auf die heiße Phase des Wahlkampfs einstimmen. Als Gast hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zugesagt.

Grünen-Bundesvorstand trifft sich zu Klausur

BERLIN: Der Bundesvorstand der Grünen kommt am Montag (9.30 Uhr) in Berlin zu einer zweitägigen Klausur zusammen. Bei dem Treffen will das sechsköpfige Gremium um die Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour über «Schwerpunkte und Leitlinien» der Partei für das neue Jahr beraten. Es soll außerdem um die in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen in Berlin, Bremen, Hessen und Bayern gehen.

Silvester-Krawalle beschäftigen Berliner Innenausschuss

BERLIN: Die Silvester-Krawalle mit Angriffen auf Polizei und Feuerwehr beschäftigen am Montag (9.00 Uhr) den Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will dabei aktuelle Zahlen zu den Einsätzen und den Ermittlungen nennen. Auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Landesbranddirektor Karsten Homrighausen werden erwartet. Die CDU-Fraktion verlangt eine umfassende Aufklärung.

Mehr Staat wegen Krisen? - Beamtenbund trifft sich zur Jahrestagung

BERLIN/KÖLN: Mit den wachsenden Herausforderungen des Staates in Krisenzeiten befasst sich der Beamtenbund dbb in seiner am Montag (10.00 Uhr) beginnenden Jahrestagung. Die zweitägige Veranstaltung steht unter dem Motto «Deutschland im Krisenmodus - Comeback des starken Staates?». Ihr Kommen haben auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zugesagt.

Polizei stellt Einsatz zur bevorstehenden Räumung von Lützerath vor

AACHEN: Die Polizei in Aachen will am Montag (12.00 Uhr) über ihre Pläne zur Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfes Lützerath informieren. Bei einer Pressekonferenz werden dazu Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach sowie der Einsatzleiter erwartet. Nach Angaben der Behörde ist mit einem Beginn der Räumung Mitte Januar zu rechnen. Früheren Angaben zufolge könnten dann mehr als 1000 Beamte in den Einsatz geschickt werden. Der Energiekonzern RWE will das rheinische Lützerath im Westen von Nordrhein-Westfalen abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen.

Louis Klamroth moderiert erstmals «Hart aber fair»

BERLIN: Der ARD-Polit-Talk «Hart aber fair» startet im neuen Jahr mit einem neuen Moderator. Der Journalist Louis Klamroth präsentiert am Montagabend (21.00 Uhr) live aus Berlin zum ersten Mal als Nachfolger von Frank Plasberg die Sendung, die es seit 2001 gibt. Das Erste strahlt die Folge aus. Das geplante Thema lautet «Ein Land wird ärmer - wer zahlt die Krisenrechnung 2023?». Als Gäste sind zum Beispiel SPD-Chef Lars Klingbeil und CDU-Politiker Jens Spahn angekündigt. Mit Spannung wird erwartet, welche neuen Elemente Klamroth (33) und sein Team dem bewährten Konzept hinzufügen.

Prozess: Vater soll Baby umgebracht haben

MÜNCHEN: Am Landgericht München II beginnt am Montag (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen 26-Jährigen, der sein knapp fünf Wochen altes Baby umgebracht haben soll. Laut Staatsanwaltschaft soll der aus Moldawien stammende Mann seine Tochter in Oberammergau geschüttelt und mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand geschlagen haben. Als Grund vermuten die Ermittler, dass das Neugeborene in die Windel gemacht hatte und sein Vater wütend darüber war, dass er es wickeln musste.

Prozess um «Axtmörder von Kalletal» beginnt

DETMOLD: Der sogenannte Axtmörder von Kalletal muss sich von Montag (13.00 Uhr) an vor dem Landgericht Detmold verantworten. Angeklagt ist der 36-Jährige wegen Mordes und Vergewaltigung. Nach Überzeugung der Anklage tötete er am 18. Juni 2022 in Kalletal im Nordosten Nordrhein-Westfalens einen 39-Jährigen aus dem niedersächsischen Rinteln mit dem Hieb einer Axt im Schlaf. Der Aserbaidschaner soll aus Eifersucht gehandelt haben. Nach der Tat soll er in derselben Wohnung seine Ex-Freundin, die zuvor auch schlafend im Bett gelegen hatte, im Badezimmer vergewaltigt haben.