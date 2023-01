Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.23 | Überblick

Gestorbener Papst Benedikt XVI. wird im Petersdom aufgebahrt

ROM: Nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt des XVI. wird sein Leichnam an diesem Montag im Petersdom aufgebahrt. Ab 9.00 Uhr können Menschen Abschied von dem in Bayern geborenen Pontifex nehmen. Am Donnerstag sind der Trauergottesdienst auf dem Petersplatz und anschließend die Beisetzung im Petersdom geplant. Joseph Ratzinger starb am Samstagmorgen im Vatikan im Alter von 95 Jahren.

Steinmeier besucht Regenwald im Amazonasgebiet

MANAUS: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Montag den Regenwald im Amazonasgebiet besuchen und sich selbst einen Eindruck von der Abholzung und ihren Folgen verschaffen. Er wird dabei von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) begleitet. Beide haben schon am Sonntag deutlich gemacht, dass Deutschland eine enge Zusammenarbeit mit der neuen Regierung Brasiliens in Umwelt- und Klimafragen anstrebt.

Totenwache im Santos-Stadion: Fans nehmen Abschied von Pelé

SANTOS: Bei einer Totenwache im Stadion des FC Santos können Fans am Montag Abschied von der brasilianischen Fußball-Legende Pelé nehmen. Der Leichnam des dreimaligen Weltmeisters wird ab 10.00 Uhr (Ortszeit) in der Spielfeldmitte des Estádio Urbano Caldeira im Stadtteil Vila Belmiro aufgebahrt. Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit vollem Namen hieß, hatte den Fußball wie kaum ein anderer geprägt. Pelé war schon zu Lebzeiten eine Legende. Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist Pelé bis heute Rekordtorschütze der Seleção.

Fußball-Bundesligisten nehmen Trainingsbetrieb wieder auf

BERLIN: Mehrere Fußball-Bundesligisten nehmen zum Start des neuen Jahres nach der Weihnachtspause die Vorbereitung auf die weitere Saison wieder auf. Borussia Dortmund startet an diesem Montag mit einer zweitägigen Leistungsdiagnostik, unter anderen auch bei Abstiegskandidat Hertha BSC stehen interne Leistungstests an. Ins Trainingslager reisen am Montag ebenso mehrere Clubs. In zweieinhalb Wochen nimmt die Liga nach der langen WM-bedingten Pause mit dem 16. Spieltag wieder ihren Betrieb auf, bis dahin können die Trainer mit ihren Spielern noch am Feinschliff arbeiten.