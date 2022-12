Das bringt der Montag

Kremlchef Putin besucht Lukaschenko in Minsk

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin wird an diesem Montag bei seinem ersten Besuch in Belarus seit Jahren Machthaber Alexander Lukaschenko treffen. Unter anderem wollen die Langzeit-Staatschefs über die strategische Partnerschaft der beiden Länder sprechen, die einen Unionsstaat bilden, sowie über regionale und internationalen Fragen. Putin, der seinen Kollegen zuletzt 2019 in Minsk besucht hatte, wird bei diesem Arbeitsbesuch von mehreren Regierungsmitgliedern begleitet.

Endspurt in Gesprächen um europäischen Gaspreisdeckel

BRÜSSEL: Die Energieminister der EU-Staaten treffen sich am Montag (9.00 Uhr), um einen europäischen Gaspreisdeckel zu verabschieden. Seit Monaten wird in Brüssel über einen solchen Mechanismus gestritten, um die wegen des Ukraine-Kriegs stark schwankenden Gaspreise zu kontrollieren. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und seine Kollegen sollen nun liefern. Die Staats- und Regierungschefs hatten ihnen dafür beim EU-Gipfel vergangene Woche das Mandat erteilt.

Letzte Anhörung des Kapitol-Ausschusses: Abstimmung zu Trump erwartet

WASHINGTON: Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol will bei seiner letzten öffentlichen Anhörung voraussichtlich darüber abstimmen, ob er dem Justizministerium Ermittlungen gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump empfiehlt. Bei dem Votum am Montag um 19.00 Uhr MEZ geht es Medienberichten zufolge um die Straftatbestände des Aufruhrs, der Verschwörung gegen die US-Regierung sowie der Behinderung eines öffentlichen Verfahrens. Eine Empfehlung des Gremiums hätte zwar keine rechtliche Bindung für das Ministerium, könnte aber den Entscheidungsprozess beeinflussen und letztlich zu einer Anklage führen.

Krisentreffen zu Pannenserie bei Schützenpanzer Puma

BERLIN: Nach einer Pannenserie beim Schützenpanzer Puma sollen an diesem Montag Vertreter der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie über das weitere Vorgehen beraten. Zu dem Treffen im Verteidigungsministerium wird auch Ressortchefin Christine Lambrecht (SPD) erwartet. Der Schützenpanzer Puma war bei Übungen der Bundeswehr für die Beteiligung an der Nato-Eingreiftruppe VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) im nächsten Jahr komplett ausgefallen. Bei einem Training mit 18 Gefechtsfahrzeugen sei die Einsatzbereitschaft binnen einiger Tage auf null gesunken, berichtete der «Spiegel» am Samstag. Vor allem die Elektronik der Hightech-Panzer ist dem Bericht zufolge anfällig.

Weltnaturgipfel in Kanada geht zu Ende

MONTREAL: Nach rund zwei Wochen soll im kanadischen Montreal am Montagabend offiziell der Weltnaturgipfel zu Ende gehen. Bis zuletzt hoffen Organisatoren, Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, dass bei dem Treffen noch ein richtungsweisendes globales Abkommen für den Artenschutz verabschiedet werden kann. Eines der Hauptziele ist, mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen.

Baerbock besucht Reintegrationsprojekte in Terrorhochburg Nigerias

ABUJA/MAIDUGURI: Außenministerin Annalena Baerbock will sich an diesem Montag bei einem Besuch in der nordöstlichen Krisenregion Nigerias ein Bild von der Sicherheitslage machen. Die Grünen-Politikerin fliegt dazu am ersten Tag ihrer zweitägigen Reise in das westafrikanische Land von der Hauptstadt Abuja in die gut 800 Kilometer entfernte Stadt Maiduguri. Die Region im Bundesstaat Borno gilt als Hochburg der islamistischen Terrormiliz Boko Haram.

Niederlande entschuldigen sich für Sklaverei

DEN HAAG: Die Niederlande wollen sich etwa 150 Jahre nach dem Ende der Sklaverei in ihren damaligen Kolonien offiziell für dieses Unrecht entschuldigen. Am Montag (15.00 Uhr) will Ministerpräsident Mark Rutte im Nationalarchiv in Den Haag eine Ansprache zum Thema Sklaverei halten. Zudem sollen Kabinettsvertreter in der ehemaligen niederländischen Kolonie Suriname in Südamerika sowie auf den sechs bis heute zum Königreich gehörenden Karibikinseln sprechen.

Giffey erinnert an Opfer des islamistischen Anschlags 2016

BERLIN: Zum sechsten Jahrestag des islamistischen Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 wird am Montagabend an die Opfer erinnert. Um 19.00 Uhr beginnt ein Gedenkgottesdienst in der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz nahe dem Ku'damm. Daran nehmen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), weitere Politiker, Opfer und Angehörige teil.

Uniper-Aktionäre sollen Rettungspaket absegnen

DÜSSELDORF: Die Aktionäre von Uniper sollen am Montag in einer außerordentlichen Hauptversammlung online über die Rettung des angeschlagenen Energieunternehmens mit Hilfe einer weitgehenden Verstaatlichung abstimmen. Es geht um ein milliardenschweres Rettungspaket, das einen Zusammenbruch von Deutschlands größtem Gasimporteur verhindern soll.

Wirecard-Prozess: Kronzeuge will aussagen

MÜNCHEN: Im Strafprozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem früheren Dax-Konzern Wirecard hat am Montag (9.00 Uhr) erstmals der Kronzeuge Oliver Bellenhaus das Wort. Die Verteidigung des früheren Wirecard-Geschäftsführers in Dubai hat angekündigt, dass ihr Mandant aussagen und sich seiner Verantwortung stellen werde. Über das Tochterunternehmen sollen laut Anklage jahrelang erfundene Scheingeschäfte verbucht worden sein.

Streit um Schmerzensgeld nach folgenschwerem Sittich-Kauf

MÖNCHENGLADBACH: Ein Streit um den folgenschweren Kauf von 14 wohl hochansteckend erkrankten Halsbandsittichen beschäftigt am Montag (14.00 Uhr) das Landgericht Mönchengladbach. Anlass ist die Klage des Käufers aus Mechernich. Der 60-Jährige wurde von den an Papageien-Krankheit leidenden Vögeln infiziert und erkrankte schwer. Jetzt fordert er von dem Verkäufer aus Mönchengladbach 20.000 Euro Schmerzensgeld und die Rückzahlung des Kaufpreises von 2700 Euro.

Urteil in Prozess um Totschlag an pflegebedürftiger Ehefrau erwartet

MÜNCHEN: Im Münchner Prozess gegen einen 85-Jährigen wegen der Tötung seiner pflegebedürftigen Frau sollen am Montag (9.30 Uhr) die Plädoyers gehalten und das Urteil verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor dem Landgericht München II Totschlag vor. Er soll zuerst mit einem Stock auf seine Frau eingeschlagen und sie dann zu Tode gewürgt haben.

Primus Price legt los: Erster Auftritt bei Darts-WM gegen Woodhouse

LONDON: Der Weltranglistenerste Gerwyn Price startet bei der Darts-WM in London. Am späten Montagabend (23.00 Uhr/Sport1 und DAZN) bekommt es der Waliser mit dem Engländer Luke Woodhouse zu tun. Price will nach 2021 seinen zweiten Titel beim wichtigsten Turnier des Jahres einfahren. Um die Nummer eins der Welt zu bleiben, muss der «Iceman» im Alexandra Palace triumphieren. Auch der Portugiese José de Sousa, der auf Simon Whitlock aus Australien trifft, hat seinen ersten Auftritt. Das deutsche Trio Gabriel Clemens, Florian Hempel und Martin Schindler ist erst ab Mittwoch wieder involviert.