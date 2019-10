Das bringt der Montag

Von: Redaktion DER FARANG | 07.10.19

Wahlsieger Kurz bekommt Auftrag zur Bildung einer Regierung in Wien

WIEN (dpa) - Rund eine Woche nach der Wahl in Österreich beginnt die Phase der Regierungsbildung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag ÖVP-Chef Sebastian Kurz einen entsprechenden Auftrag erteilen. Der 33 Jahre alte Ex-Kanzler war als Spitzenkandidat der konservativen ÖVP der klare Sieger der Parlamentswahl. Kurz will mit allen im Parlament vertretenen Parteien zunächst Sondierungsgespräche führen.

Warnung vor Klimakollaps: Umweltschützer wollen Großstädte blockieren

BERLIN (dpa) - Mit Blockaden und anderen Protestaktionen will die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion von Montag an in Berlin und anderen Großstädten in aller Welt auf eine drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Aktionen soll es unter anderem in London, Paris, Madrid, Amsterdam, New York, Buenos Aires sowie in den australischen Städten Sydney, Melbourne und Perth geben. In Berlin will die Gruppierung unter anderem den Straßenverkehr an zentralen Knotenpunkten wie dem Potsdamer Platz behindern. Die Aktionen sollen mindestens eine Woche lang dauern.

Nobelwoche beginnt mit Bekanntgabe des Medizinnobelpreises

STOCKHOLM (dpa) - Zum Start in die Nobelwoche wird am Montag der diesjährige Medizinnobelpreisträger bekanntgegeben. Frühestens um 11.30 Uhr wird die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm ihre Auswahl verkünden. Im vergangenen Jahr hatte sie die beiden Immunologen James Allison aus den USA und Tasuku Honjo aus Japan für die Entwicklung spezieller Krebstherapien mit dem renommierten Preis ausgezeichnet.

Bankenaufseher veröffentlichen Ergebnisse zu Liquiditäts-Stresstest

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wie lange halten Europas Banken durch, wenn Kunden in großem Stil Geld abziehen? Dieser Frage ist die Europäische Zentralbank (EZB) nachgegangen. Die Ergebnisse des speziellen Stresstests will die EZB-Bankenaufsicht am Montag (15.00 Uhr) in Frankfurt veröffentlichen. Dabei geht es um eine Gesamtschau. Wie einzelne Institute im Detail abgeschnitten haben, soll nicht mitgeteilt werden.

Urteil im Prozess gegen 71 Jahre alten Bankräuber erwartet

HAMBURG (dpa) - Fünf Tage lang hatte der 71 Jahre alte Bankräuber das letzte Wort, nun ist die Vorsitzende Richterin dran. Am Montag (14.00 Uhr) will die Strafkammer des Landgerichts Hamburg ihr Urteil verkünden. Der zuletzt in Kiel wohnende Deutsche muss sich wegen schwerer räuberischer Erpressung und versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Er hatte zwischen 2011 und 2019 drei Hamburger Banken überfallen und dabei etwa 25 000 Euro erbeutet.

Löw versammelt dezimierten Kader - Neulinge im Blickpunkt

DORTMUND (dpa) - Gleich neun Spieler werden fehlen, wenn Bundestrainer Joachim Löw am Montag sein Aufgebot für die beiden anstehenden Länderspiele in Dortmund und in Tallinn versammelt. Zuletzt mussten auch Real-Madrid-Star Toni Kroos und der Kölner Jonas Hector verletzungsbedingt für den Test am Mittwoch gegen Argentinien und die EM-Qualifikationspartie vier Tage später gegen Estland absagen.