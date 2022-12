Das bringt der Montag

Polens Präsident Duda trifft Steinmeier in Berlin

WARSCHAU/BERLIN: Polens Präsident Andrzej Duda reist am Montag zu einem Arbeitsbesuch nach Berlin. Dort wird er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Bei den Gesprächen dürfte es auch um Polens Reparationsforderungen gehen. Die nationalkonservative PiS-Regierung fordert für die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg von Deutschland Entschädigung von umgerechnet mehr als 1,3 Billionen Euro. Polens Vize-Außenminister Arkardiusz Mularczyk führte dazu kürzlich Gespräche in Berlin, unter anderem auch mit der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann.

Außenminister beraten über Krieg in der Ukraine und Lage im Iran

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag (13.00 Uhr) in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Iran und in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Es wird erwartet, dass bei dem Treffen auch weitere Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran beschlossen werden. Damit soll auf die anhaltend brutale Unterdrückung der systemkritischen Proteste in dem Land reagiert werden. Zuletzt hatte insbesondere die Hinrichtung von Mohsen Schekari international Entsetzen und Empörung ausgelöst.

Sondersitzungen zu «Reichsbürger»-Razzia im Bundestag

BERLIN: Mit den Ermittlungen zu einer mutmaßlichen terroristischen Vereinigung aus der «Reichsbürger»-Szene beschäftigt sich an diesem Montag der Bundestag. Sowohl der Rechtsausschuss als auch der Innenausschuss werden jeweils zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Auch im geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollgremium wollen Abgeordnete Fragen zu dem Fall stellen. Die Unionsfraktion hatte die Sondersitzungen beantragt. Die Ampel-Koalition hatte zunächst dagegen argumentiert.

Angeklagte in Prozess um Terroranschlag in Nizza haben Schlusswort

PARIS: Im Prozess um den wohl islamistisch motivierten Terroranschlag in Nizza mit 86 Toten können die acht Angeklagten ein letztes Mal das Wort vor dem Spezialgericht ergreifen. Am Montagmorgen (9.30 Uhr) beginnen ihre Schlussworte. Am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, war ein Mann auf der Flaniermeile Promenade des Anglais in Nizza mit einem tonnenschweren Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Er schoss auch auf Menschen. Es gab 86 Todesopfer und mehr als 200 Verletzte.

Bundesumweltministerin besucht nach Fischsterben Oder-Nationalpark

SCHWEDT/CRIEWEN: Nach dem massiven Fischsterben im August in der Oder besucht Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Montag (12.00 Uhr) den Nationalpark Unteres Odertal. Das Gebiet bei Schwedt im Nordosten Brandenburgs war von der Umweltkatastrophe in dem deutsch-polnischen Grenzfluss stark betroffen. Das Bundesumweltministerin teilte mit, Lemke wolle sich über den aktuellen Zustand der Oder informieren. Zudem werde sie Auskunft über geplante Renaturierungsmaßnahmen geben.

Wirecard-Prozess: Erste Stellungnahme der Verteidiger

MÜNCHEN: Im Wirecard-Strafprozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem früheren Dax-Konzern wird am Montag (9.00 Uhr) erstmals die Verteidigung auf die Anklage reagieren. Die Anwälte des früheren Vorstandsvorsitzenden Markus Braun haben eine gut zweistündige Eröffnungserklärung angekündigt. Braun selbst wird voraussichtlich erst im Laufe der kommenden Tage das Wort ergreifen. Der Manager ist mit zwei weiteren früheren Wirecard-Führungskräften angeklagt, mit Hilfe frei erfundener Geschäfte Banken und andere Kreditgeber um mehr als drei Milliarden Euro geprellt zu haben.

Plädoyers im Prozess gegen Apothekerin wegen Rezeptfälschungen

AUGSBURG: Im Prozess um den Betrug mit gefälschten Kassenrezepten im Wert von einer halben Million Euro werden am Montag (10.00 Uhr) die Plädoyers erwartet. Möglicherweise wird anschließend auch das Urteil gegen die angeklagte Apothekerin verkündet. Die 53-Jährige hatte in dem Prozess vor der Wirtschaftsstrafkammer des Augsburger Landgerichts zugegeben, Blankorezepte ihres Ehemannes, der Zahnarzt ist, ohne dessen Wissen gefälscht zu haben. Die Manipulationen der Neu-Ulmer Apothekerin fielen auf, weil die Rezepte für ein sehr teures Schuppenflechte-Präparat waren.

Abgetrennter Kopf lag vor Bonner Landgericht - Prozess beginnt

BONN: Im Bonner Landgericht beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen Mann, der im Juni den abgetrennten Kopf einer Leiche vor dem Gerichtsgebäude abgelegt haben soll. Der 39-Jährige ist wegen Störung der Totenruhe angeklagt. Er soll den Kopf seines zuvor an einer Krankheit gestorbenen Bekannten mit einem Messer abgeschnitten haben. Dann soll er den Körperteil in einer Tüte zum Gericht getragen und vor das Eingangsportal gelegt haben. Der ungewöhnliche Fall hatte im Sommer für großes Aufsehen gesorgt.

Nominierungen für Golden Globes werden verkündet

LOS ANGELES: Im kalifornischen Beverly Hills werden am Montagmorgen (Ortszeit/ab 14.35 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 80. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 27 Film- und Fernsehkategorien sollen am 10. Januar vergeben werden. Traditionell schaute die Branche zum Auftakt der Preis-Saison mit Spannung auf die Globes, als Vorbote für die späteren Oscars. Doch der HFPA-Verband (Hollywood Foreign Press) war im vorigen Jahr wegen mangelnder Diversität und fragwürdiger Praktiken der Mitglieder heftiger Kritik ausgesetzt.

Argentinien und Kroatien schließen Halbfinal-Vorbereitung ab

DOHA: Zu Beginn der letzten WM-Woche bereiten sich die vier verbliebenen Mannschaften auf die Halbfinals bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vor. Für die Teams von Argentinien um Superstar Lionel Messi und Kroatien steht am Montag jeweils das Abschlusstraining für ihr Duell an. Die Trainer Lionel Scaloni (13.30 Uhr) und Zlatko Dalic (14.15 Uhr) stellen sich noch einmal den internationalen Medien vor der Partie am Dienstag. Das zweite Halbfinale bestreiten am Mittwoch Titelverteidiger Frankreich und die WM-Sensation Marokko.

VfB startet mit Labbadia in die Wintervorbereitung

STUTTGART: Der VfB Stuttgart startet am Montag mit dem neuen Trainer Bruno Labbadia in die Vorbereitung auf die restliche Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. Labbadia erwartet die Mannschaft um 15.00 Uhr erstmals zum Training auf dem Platz. Fehlen wird der Mittelfeldspieler Chris Führich. Der 24-Jährige muss nach einem operativen Eingriff am Schlüsselbein noch pausieren. Neben dem Offensivspieler muss Labbadia vorerst noch auf die WM-Teilnehmer Borna Sosa, Wataru Endo und Hiroki Ito verzichten.