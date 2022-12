Das bringt der Montag

Gesundheitsminister diskutieren über Maskenpflicht und Isolation

MAGDEBURG: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen sich am Montag (16.00 Uhr) mit der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie mit der Isolationspflicht für Corona-Infizierte befassen. Zu den Beratungen schalten sie sich digital zusammen. Zuletzt hatte es unter den Verkehrsministern zur Maskenpflicht im ÖPNV keine einheitliche Linie gegeben. Einige Länder wollten die Pflicht bereits zum 1. Januar abschaffen, andere angesichts der weiter angespannten Lage in der Pandemie erst nach dem Winter.

Baerbock zu zweitägigem Besuch in Indien

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock beginnt am Montag einen zweitägigen Besuch in Indien. In der Hauptstadt Neu Delhi will die Grünen-Politikerin mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar über die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sprechen. Indien positioniert sich neutral: Es pflegt enge Beziehungen zu Russland und zum Westen. Die Atommacht mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern trägt westliche Sanktionen gegen Russland nicht mit. Bei Resolutionen der Vereinten Nationen zum Krieg in der Ukraine hat sich Indien enthalten.

Habeck will mit Namibia Zusammenarbeit bei Wasserstoff vertiefen

WINDHUK: Um eine vertiefte Zusammenarbeit bei Wasserstoff geht es am Montag bei einem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Namibia. Der Grünen-Politiker trifft mit Präsident Hage Geingob und Energieminister Tom Alweendo zusammen. «Grüner» Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien wie Wind- oder Sonnenkraft hergestellt wird, soll eine Schlüsselrolle bei der Energiewende und beim klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft sein. Namibia soll ein wichtiger Lieferant werden. Thema der Gespräche dürfte auch ein geplantes Aussöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia sein.

Berufungsprozess um Bestechungsvorwurf gegen Ex-Präsident Sarkozy

PARIS: Frankreichs Justiz rollt den Fall um den Vorwurf der Bestechung und der unerlaubten Einflussnahme gegen Ex-Präsident Nicolas Sarkozy neu auf. Gut anderthalb Jahre nachdem die erste Instanz eine dreijährige Haftstrafe für den Altpräsidenten verhängte, beginnt am Montag (13.30 Uhr) vor dem Pariser Berufungsgericht ein neuer Prozess. Die Verhandlung ist bis zum 16. Dezember angesetzt. Sarkozy war im März vergangenen Jahres zu drei Jahren Haft verurteilt worden, davon zwei auf Bewährung.

Öl-Sanktionen gegen Russland treten in Kraft

BRÜSSEL: Rohöl aus Russland darf von diesem Montag an nur noch in Ausnahmefällen in die Europäische Union importiert werden. Grundlage der Einfuhrbeschränkung ist eine im Juni von den 27 Mitgliedstaaten beschlossene Sanktionsverordnung wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie trat bereits kurz nach dem Beschluss in Kraft, sah aber für das Öl-Embargo Übergangsfristen vor. Ebenfalls ab diesem Montag gilt eine Regelung, die Russland dazu zwingen soll, Erdöl künftig für höchstens 60 US-Dollar pro Barrel an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen.

Verhandlungen im Brüsseler Terror-Prozess beginnen

BRÜSSEL: Mehr als sechs Jahre nach den islamistischen Terroranschlägen in Brüssel beginnen am Montag (9.00 Uhr) die Gerichtsverhandlungen in dem Fall. Der Prozess um die Anschläge von März 2016 wurde bereits im September offiziell eröffnet, die Anhörungen verzögerten sich jedoch wegen eines Streits darum, wie die Angeklagten im Saal untergebracht werden sollten. Sie werden nun gemeinsam in einem Glaskasten sitzen.

Statistiker stellen Zahlen zu Verkehrsunfällen 2022 vor

WIESBADEN: Blechschäden, Verletzte und Unfalltote: Das Statistische Bundesamt im Wiesbaden veröffentlicht an diesem Montag bundesweite Daten zu Straßenverkehrsunfällen 2022. Die Statistiker wollen ihre Jahresschätzung vorlegen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres gab es in Deutschland einen Anstieg bei den Unfallzahlen: Auf den Straßen starben 1238 Menschen, 12 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Bundesamt im August unter Berufung auf vorläufige Daten mitgeteilt hatte. Die Zahl der Verletzten stieg um ein Fünftel auf knapp 163.800.

Entertainer Frank Zander erhält Verdienstkreuz 1. Klasse

BERLIN: Für sein Engagement für Obdachlose soll der Berliner Schlagersänger Frank Zander am Montag (11.00 Uhr) von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse erhalten. Bei der Ehrung am Tag des Ehrenamts will Steinmeier im Schloss Bellevue insgesamt 15 Menschen unter dem Motto «Mitmenschlichkeit leben: Wege aus der Armut schaffen» auszeichnen. Sie setzen sich in herausragender Weise für benachteiligte Menschen ein, wie das Bundespräsidialamt vorab mitteilte. Zander hatte 2002 bereits die Erstauszeichnung, das Verdienstkreuz am Bande, erhalten.

Gift im Essen? Mordprozess in Traunstein vor Ende

TRAUNSTEIN: Vor dem Landgericht Traunstein geht ein Mordprozess gegen zwei Frauen zu Ende, die einen pflegebedürftigen Großvater getötet haben sollen. Der Vorwurf: Laut Staatsanwaltschaft mischten sie ihm Gift in sein Lieblingsessen, saures Lüngerl. Am Montag (9.00 Uhr) sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Nach Gerichtsangaben könnte dann auch das Urteil fallen.

Brasilien will mit Neymar ins Viertelfinale - Japan fordert Kroatien

DOHA: Mitfavorit Brasilien geht mit seinem Superstar Neymar in das Achtelfinale bei der Fußball-WM in Katar. Die Südamerikaner treffen am Montagabend (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) im Stadion 974 von Doha auf Südkorea um Angreifer Heung-Min Son. Der 30 Jahre alte Neymar hatte nach seiner Fußverletzung aus dem Auftaktspiel gegen Serbien (2:0) am Samstag erstmals wieder mit dem Ball trainiert. Ob er von Anfang spielen wird, ist noch unklar. Südkorea steht erstmals seit 2010 wieder in der K.o.-Runde einer WM.