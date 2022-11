Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 28.11.22 | Aktualisiert um: 13:31 | Überblick

Erste Konferenz für Abkommen gegen Plastikmüll beginnt in Uruguay

PUNTA DEL ESTE: In Uruguay verhandeln ab Montag Vertreter von Regierungen und Organisationen erstmals über ein global verbindliches Abkommen gegen Plastikverschmutzung. Im Ferienort Punta del Este findet bis Freitag die erste Verhandlungsrunde der von den Vereinten Nationen organisierten Konferenz statt, bei der ein zwischenstaatlicher Verhandlungsausschuss einen Vertrag zur Eindämmung der Verschmutzung durch Einwegplastik, ausgediente Fischernetze und Mikroplastik aushandeln soll.

Scholz spricht bei Veranstaltung zu Einwanderung und Integration

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält am Montag in Berlin eine Rede bei einer Dialogveranstaltung zum Thema Einwanderung und Integration. Im Fokus stehen nach Regierungsangaben die Themen Einbürgerung, Diversität und gleichberechtigte Teilhabe. Der Termin steht unter dem Titel «Deutschland. Einwanderungsland. Dialog für Teilhabe und Respekt». Es soll der Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe zu den integrationspolitischen Vorhaben der Bundesregierung sein.

Proteste im Iran: Prominente wollen in Berlin Solidarität zeigen

BERLIN: Schauspielerinnen wie Meret Becker, Iris Berben und Katja Riemann wollen am Montagabend (20.00 Uhr) im Berliner Ensemble Solidarität mit den protestierenden Menschen im Iran zeigen. Die ausverkaufte Veranstaltung «Frau Leben Freiheit» sei eine Initiative der deutsch-iranischen Schauspielerinnen Melika Foroutan, Sarah Sandeh und Jasmin Tabatabai, teilte das Theater mit. Becker, Berben und Riemann etwa wollen Texte aus dem Iran und über das Land vorlesen. Der Erlös des Abends soll zwei Hilfsorganisationen zugute kommen.

Beamtenbund entscheidet über Vorsitz - Kampfkandidatur

BERLIN: Der Beamtenbund dbb wählt am Montag seine künftige Spitze. Der Vorsitzende Ulrich Silberbach tritt wieder an, bekommt aber Konkurrenz: Der Vorsitzende des Verbands Deutscher Realschullehrer, Jürgen Böhm, kandidiert ebenfalls. Der dbb ist ein Dachverband von Gewerkschaften vorwiegend des öffentlichen Dienstes und hat rund 1,3 Millionen Mitglieder. Der Gewerkschaftstag wählt die Bundesleitung des dbb und legt die Grundsätze für die berufspolitische Arbeit fest.

Vestas-Beschäftigte zu fünftägigem Streik aufgerufen

HAMBURG: Die IG Metall hat die Beschäftigten beim Windanlagenbauer Vestas zu einem fünftägigen Streik ab Montag aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft sind in den kommenden Tagen Aktionen an verschiedenen Orten geplant, unter anderem Kundgebungen am Montag im schleswig-holsteinischen Husum (ab 8.30 Uhr) und in Thalfang in Rheinland-Pfalz (ab 10.30 Uhr). Am Donnerstag (ab 11.00 Uhr) werden Beschäftigte aus dem gesamten Bundesgebiet zur Kundgebung vor der Deutschlandzentrale von Vestas in Hamburg erwartet.

Prozessbeginn: Mutter ließ ihr Baby angeblich verhungern

VERDEN: Weil sie für den Tod ihres neugeborenen Sohnes verantwortlich sein soll, muss sich ab Montag (10.00 Uhr) eine 34 Jahre alte Frau vor dem Landgericht Verden verantworten. Nach Überzeugung der Anklage ließ sie im Frühjahr 2019 ihren zwei Wochen alten Säugling verhungern. Der Junge war im Krankenhaus geboren worden. Nach der Entlassung soll die Angeklagte ihr Baby weder gestillt noch ihm die Flasche gegen haben, so dass es starb. Angeklagt ist die Frau wegen Totschlags.

Mann soll Sexarbeiterin erwürgt haben: Urteil erwartet

HAMBURG: Im Prozess gegen einen 32-Jährigen, der im Mai eine Sexarbeiterin in Hamburg erwürgt haben soll, wird am Montag (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Etwa sechs Monate nach der Tat will das Gericht zum Wochenbeginn seine Entscheidung verkünden. Der Mann gestand laut Landgericht bereits in einem Brief an seinen Vater und im Gespräch mit seiner Frau die Tat. Er habe die 35-Jährige nach einem Streit auf einem Parkplatz in Hamburg erwürgt.

Ohne Neymar: Brasilien hofft auf Einzug ins WM-Achtelfinale

BERLIN: Ohne Superstar Neymar kann die brasilianische Nationalmannschaft mit einem Sieg gegen die Schweiz vorzeitig in die K.o-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar einziehen. Der 30 Jahre alte Stürmer wird das Spiel am Montag (17.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wegen einer Bänderverletzung nicht bestreiten können. Ein frühzeitiges Weiterkommen der Seleção ist nur möglich, wenn zuvor Kamerun gegen Serbien (11.00 Uhr/MagentaTV) keine drei Punkte einfährt.