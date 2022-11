Das bringt der Montag

Bundesrat entscheidet über Bürgergeld

BERLIN: Der Bundesrat stimmt am Montag über die Einführung des von der Ampel-Koalition geplanten Bürgergelds ab. Nach dem Bundestagsbeschluss in der vergangenen Woche könnte das Vorhaben in der Länderkammer gestoppt werden, da eine Zustimmung unionsregierter Bundesländer erforderlich ist. CDU und CSU lehnen das Ampel-Vorhaben ab, weil es aus ihrer Sicht die Motivation senkt, eine Arbeit anzunehmen. Die Ampel-Parteien weisen das zurück. Sollte der Bundesrat nicht zustimmen könnte der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag für eine Kompromisssuche angerufen werden.

Mutmaßlicher «Reichsbürger» soll Polizist angefahren haben - Prozess

STUTTGART: Nach einer dramatischen Verkehrskontrolle muss sich ein mutmaßlicher «Reichsbürger» in Stuttgart wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 62-Jährigen vor, am 7. Februar einen Polizisten absichtlich angefahren zu haben. Bei dem aufsehenerregenden Vorfall in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) soll der Mann alkoholisiert in eine Verkehrskontrolle geraten sein und Gas gegeben haben, dabei fuhr er laut Bundesanwaltschaft einen Beamten an. Die hauptsächlich für Terror-Ermittlungen zuständige Bundesanwaltschaft hatte das Verfahren im Juni wegen der «besonderen Bedeutung des Falles» übernommen.

Biden und Xi treffen sich vor G20-Gipfel auf Bali persönlich

NUSA DUA/BALI: US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping kommen am Montag vor Beginn des G20-Gipfels in Indonesien zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit Bidens Amtsantritt zusammen. Bei der Begegnung auf der Ferieninsel Bali soll es sich nach Angaben der US-Regierung um ein «strategisches, tiefgreifendes und substanzielles Gespräch» handeln. Die Beziehungen zwischen China und den USA sind auf einem Tiefstand. Streitpunkte sind Pekings Rückendeckung für Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Krieg, der Handelskrieg, die Spannungen um das demokratische Taiwan und die Territorialansprüche Chinas im Südchinesischen Meer.

Außenminister wollen Start von Ukraine-Militärtraining beschließen

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag bei einem Treffen in Brüssel den Start einer Ausbildungsmission für die ukrainischen Streitkräfte beschließen. Die in den vergangenen Wochen erarbeiteten Pläne für den Einsatz sehen vor, dass zunächst etwa 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland, Polen und anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Die EU will so mithelfen, dass sich die Ukrainer künftig noch besser als bislang gegen die Angreifer aus Russland verteidigen können.

Deutsche Bischöfe zu einwöchigem Arbeitsbesuch in Rom

ROM: Die deutschen Bischöfe sind in dieser Woche im Vatikan zu Gast. Bei dem sogenannten Ad-limina-Besuch wollen die 67 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz in den Kuriendikasterien und auch bei einer Audienz mit Papst Franziskus den deutschen Reformprozess des Synodalen Wegs erklären. Der DBK-Vorsitzende Georg Bätzing sprach vor seiner Abreise nach Rom von «erkennbarem Gesprächsbedarf». Im Vatikan sorgt der deutsche Reformeifer immer wieder für Zweifel. Bätzing weiß, «dass es viel Unverständnis zu unserem Weg in Rom gibt».

Scholz mit Habeck bei Wirtschaftskonferenz in Singapur

SINGAPUR/HANOI: Bundeskanzler Olaf Scholz setzt seine viertägige Asien-Reise am Montag in Singapur fort. In dem reichen und mit harter Hand regierten Stadtstaat in der Nähe des Äquators will er am Montag zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck an einer Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft teilnehmen. Ein Thema ist, wie die Abhängigkeit deutscher Unternehmen von China verringert und die Partnerschaften mit anderen asiatischen Ländern breiter aufgestellt werden können.

Bundesrat berät über Entlastung für Gaskunden

BERLIN: Der Bundesrat will am Montag (ab 11.00 Uhr) den Weg für die milliardenschwere einmalige Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden frei machen. Sie ist als Überbrückung gedacht, bis die Gaspreisbremse wirkt, was im kommenden März der Fall sein soll. Die Bundesregierung prüft aber ein Vorziehen auf Februar. Die Bundesregierung rechnet mit Kosten von neun Milliarden Euro.

Christkind beantwortet Briefe von Kindern aus aller Welt

ENGELSKIRCHEN: Die Wunschzettel warten: Am Montag (11.00 Uhr) eröffnet die sogenannte Christkindpostfiliale in Engelskirchen östlich von Köln. Das Christkind - so heißt es - nimmt dort rund sechs Wochen vor Weihnachten seine Arbeit auf und beantwortet zusammen mit mehreren Helfern Zuschriften von Kindern aus aller Welt.

Elf Tage zum Schutz der Arten: Mehr als 180 Staaten tagen in Panama

PANAMA-STADT: Über den Schutz von Elefanten und Haien, Nashörnern und Schildkröten diskutieren ab Montag die Vertreter von mehr als 180 Ländern in Panama. Die Repräsentanten der Vertragsstaaten der Artenschutzkonvention Cites werden bis zum 25. November über 52 Schutzvorschläge beraten, die rund 600 Wildarten betreffen. Weitere wichtige Themen der Konferenz sind zunehmende Konflikte zwischen Mensch und Tier in Dürrezeiten, Wildtierkriminalität und Pandemien.

Bundestrainer Flick hebt mit DFB-Elf Richtung Oman ab

FRANKFURT/MAIN: Die WM-Reise beginnt. Um 13.30 Uhr hebt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montag vom Frankfurter Flughafen aus in den Oman ab. Bundestrainer Hansi Flick schwört zuvor seinen Kader um Kapitän Manuel Neuer im Teamhotel direkt am Airport noch einmal auf das große Ziel ein. In Katar soll im Endspiel am 18. Dezember zum fünften Mal der WM-Titel geholt werden.

Deutschlands Basketballer spielen in WM-Qualifikation in Slowenien

KOPER: Die deutschen Basketballer treten nach der geschafften WM-Qualifikation beim ehemaligen Europameister Slowenien an. Am Montag (18.00 Uhr/Magentasport) geht es für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Koper noch um einen Erfolg für den Sieg in Gruppe J. Während Deutschland und Finnland schon sicher für die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen qualifiziert sind, benötigt Slowenien noch einen Sieg. Beide Teams treten ohne ihre NBA-Stars an, weil diese in der laufenden Saison gefordert sind. Das Hinspiel in München hatte die deutsche Auswahl im August klar mit 90:71 für sich entschieden.