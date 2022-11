Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.11.22 | Überblick

Staats- und Regierungschefs bei Weltklimakonferenz erwartet

SCHARM EL SCHEICH: Am zweiten Tag der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten werden Dutzende Staats- und Regierungschefs erwartet. Unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am Montag (16.30 Uhr) mit einer kurzen Rede an die Klimakonferenz im Badeort Scharm El Scheich wenden. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der neue britische Premierminister Rishi Sunak und US-Präsident Joe Biden wollen in den kommenden Tagen zur COP27 anreisen.

SPD und Grüne in Niedersachsen unterzeichnen Koalitionsvertrag

HANNOVER: Rund einen Monat nach der Landtagswahl in Niedersachsen unterzeichnen SPD und Grüne am Montag (10.00 Uhr) in Hannover den Koalitionsvertrag für die künftige Landesregierung. Am Wochenende hatte die Basis der beiden Parteien bereits bei zwei Sonderparteitagen für den im Eiltempo ausgehandelten Vertrag gestimmt. Am Dienstag soll Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Landtag im Amt bestätigt werden. Er regiert seit 2013 und steht vor seiner dritten Amtszeit.

Euro-Gruppe berät über hohe Inflation und Energiepreise

BRÜSSEL: Die Finanzminister der Euro-Staaten beraten am Montag (15.00 Uhr) über die düstere Wirtschaftslage im Euroraum. Dabei soll es auch um die finanzpolitischen Reaktionen der Länder auf die explodierten Energiepreise und die hohe Inflation gehen. Beschlüsse werden nicht erwartet. Die EU-Statistikbehörde Eurostat gab die Inflation für Oktober mit 10,7 Prozent an. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte zuletzt, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession habe zugenommen. Für Deutschland wird Finanzminister Christian Lindner (FDP) an dem Treffen in Brüssel teilnehmen.

Landgericht Frankfurt will Urteil im Cum-Ex-Skandal fällen

FRANKFURT/MAIN: Das Landgericht Frankfurt will an diesem Montag ein Urteil im Cum-Ex-Skandal gegen vier frühere Beschäftigte der insolventen Maple Bank fällen. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte ihnen schwere Steuerhinterziehung mittels der illegalen Aktiendeals vorgeworfen und mehrjährige Haftstrafen für drei der Männer gefordert, darunter der ehemalige Deutschlandchef der Maple Bank. Für den vierten Angeklagten, den früheren Leiter der Handelsabteilung, wurden zwei Jahre auf Bewährung gefordert. Er hatte ein umfangreiches Geständnis abgelegt und beim Ermittlungsverfahren geholfen. Das Urteil wird gegen Mittag erwartet.

Gericht prüft Schadenersatz wegen Gebühren für Kartenzahlungen

BERLIN: Das Landgericht Berlin verhandelt am Montag (10 Uhr) erstmals über Schadenersatzklagen von Unternehmen für Kartenzahlungen in Millionenhöhe. Im vorliegenden Fall klagt eine Drogeriekette gegen vier Spitzenverbände deutscher Banken, die das Girocard-System betreiben. Das Unternehmen fordert laut Gericht für überhöhte Händlergebühren bei Kartenzahlungen in den Jahren 2004 bis 2014 Schadenersatz in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro. Zudem verlangt es die Kosten im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit.

Biontech präsentiert Zahlen fürs dritte Quartal

MAINZ: Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech legt an diesem Montag seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Außerdem will das Unternehmen in einer Telefonkonferenz (14.00 Uhr) einen Überblick über neue Entwicklungen geben. Im ersten Halbjahr hatte das Mainzer Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zur ersten Hälfte 2021 um 30,1 Prozent auf 9,57 Milliarden Euro gesteigert. Der Nettogewinn legte um 37,2 Prozent auf 5,37 Milliarden Euro zu.

Vorlesemonitor wird vorgestellt - über 800 Eltern befragt

BERLIN: Vorlesen fördert die Entwicklung von Kindern. Es kann die Kreativität anregen und den Wortschatz vergrößern. Der Vorlesemonitor (ehemals «Vorlesestudie») untersucht jährlich das Leseverhalten etwa in Kitas, Schulen oder Familien. Die aktuelle Studie wird am Montag (11.00 Uhr) vorgestellt. Dieses Mal seien mehr als 800 Eltern befragt worden, um Aufschluss über die Vorlesepraxis in Familien zu geben. Die Untersuchung ist ein gemeinsames Projekt der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung «Die Zeit» und der Deutsche Bahn Stiftung.

Urteil gegen mutmaßliche Drogenshop-Bande erwartet

GIEßEN: Im zweiten Mammutprozesses um den Drogen-Onlineshop «Chemical Revolution» werden die Urteile gegen die fünf Angeklagten erwartet. Das Landgericht Gießen will die Entscheidung am Montag (14.30 Uhr) verkünden - nach rund acht Monaten Verhandlung. Die Angeklagten sollen als Mitglieder einer Bande zwischen April 2018 und Februar 2019 unter anderem für den Drogen-Shop tätig gewesen sein. Die Drogen sollen in den Niederlanden beschafft und nach Deutschland transportiert und weiterverkauft worden sein. Einer der Tatorte war laut Staatsanwaltschaft Hamburg.

Verurteilter Kindermörder wegen Vergewaltigung vor Gericht

OLDENBURG: Der verurteilte Mörder der elfjährigen Lena aus Emden muss sich ab Montag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Oldenburg wegen Vergewaltigung verantworten. Der 29-Jährige soll während seines Aufenthalts in der geschlossenen psychiatrischen Klinik im Frühjahr 2020 eine Mitpatientin auf dem Außengelände vergewaltigt haben. Zwei Monate zuvor soll er dort eine Frau sexuell genötigt haben. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Aurich Lockerungsmaßnahmen genehmigt.

Vier deutsche Clubs bei Champions-League-Auslosung

ERLIN: Vier Fußball-Bundesligisten erfahren am Montag ihre Gegner im Achtelfinale der Champions League. Die UEFA lost die nächsten Europapokal-Partien von Meister FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ab 12.00 Uhr in Nyon aus. Den Gruppensiegern werden acht Gruppenzweite zugelost. Mannschaften aus dem gleichen Land können aber nicht gegeneinander spielen. So fallen Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und RB Leipzig als Gruppenzweite als Bayern-Gegner weg. Auch Paarungen mit dem Gruppengegner gibt es nicht. Mögliche Bayern-Kontrahenten sind damit der FC Liverpool, der FC Brügge, AC Mailand und Paris Saint-Germain.

Handballerinnen wollen bei EM vorzeitig in die Hauptrunde

PODGORICA: Deutschlands Handballerinnen wollen sich bei der Europameisterschaft im Duell mit Montenegro vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde sichern. Mit einem Sieg gegen den Co-Gastgeber der Endrunde am Montag (18.00 Uhr/sportdeutschland.tv) in Podgorica wäre die DHB-Auswahl, die sich zum Auftakt gegen Polen knapp mit 25:23 behauptet hatte, bereits sicher für die zweite Turnierphase qualifiziert. Gleiches gilt jedoch für die Montenegrinerinnen, die ihr erstes Vorrundenspiel gegen den WM-Vierten Spanien überraschend klar mit 30:23 gewannen.