Das bringt der Montag

Expertenkommission zur Gaspreisbremse legt Abschlussbericht vor

BERLIN: Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission legt am Montag ihren Abschlussbericht zur geplanten Gaspreisbremse vor. Der finale Bericht wird im Kanzleramt an Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner übergeben.

Baerbock besucht Kasachstan - Auch Menschenrechte Thema

ASTANA: Außenministerin Annalena Baerbock beginnt an diesem Montag vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einen dreitägigen Besuch in Zentralasien. In Astana, der Hauptstadt der früheren Sowjetrepublik Kasachstan, will sie sich mit ihrem Amtskollegen Muchtar Tleuberdi treffen. Geplant sind zudem Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft sowie der kasachischen Ombudsfrau für Menschenrechte. Für Montagabend ist die Weiterreise in die usbekische Hauptstadt Taschkent geplant.

Sportministerin Faeser informiert sich vor Fußball-WM in Katar

FRANKFURT: Knapp drei Wochen vor Beginn der Fußball-WM wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit einer Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Gastgeberland Katar erwartet. Im Vorfeld hatte es diplomatische Misstöne gegeben. Auslöser waren kritische Äußerungen der für die Spitzensport-Förderung zuständigen SPD-Ministerin zur Vergabe der WM 2022 an das arabische Land, die bei der Regierung in Doha nicht gut ankamen.

Gottesdienste und Andachten zum Reformationstag

BERLIN: Mit Gottesdiensten, Andachten und Konzerten feiern evangelische Christen an diesem Montag den Reformationstag. Er erinnert an den 31. Oktober 1517 - an diesem Tag hatte der Augustinermönch Martin Luther der Überlieferung nach in der Stadt Wittenberg seine 95 Thesen veröffentlicht und damit die Reformation sowie die Kirchenspaltung eingeläutet.

DWD stellt vorläufige Oktoberbilanz vor - gibt es Wärme-Rekord?

OFFENBACH: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt an diesem Montag seine vorläufige Bilanz des Monats Oktober vor. Auch wenn noch nicht sämtliche Ergebnisse der rund 2000 Messstationen vorliegen, deutet sich kurz vor Monatsende an, dass der Oktober 2022 rekordverdächtig warm gewesen sein könnte.

Auto fuhr in Kindergruppe - Prozess gegen Fahrer beginnt

KASSEL/WITZENHAUSEN: Nach der tödlichen Fahrt eines Autos in eine Kindergruppe in der nordhessischen Stadt Witzenhausen steht von diesem Montag (9.00 Uhr) an der Tatverdächtige vor dem Landgericht Kassel. Die Richter entscheiden dabei, ob der Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, im Oktober 2021 absichtlich in eine Gruppe Kinder im Alter von sieben und acht Jahren gefahren zu sein. Dabei wurden zwei Mädchen schwer verletzt und eine Achtjährige getötet.

Museum Barberini öffnet wieder nach Attacke auf Monet-Bild

POTSDAM: Gut eine Woche nach dem Brei-Angriff von Klimaaktivisten gegen das Gemälde «Getreideschober» von Claude Monet öffnet das Museum Barberini in Potsdam wieder. Ab Montag (10.00 Uhr) dürfen Besucher wieder in das Haus, das wegen der Störaktion geschlossen worden war. Mit den Leihgebern für die aktuelle Surrealismus-Ausstellung wurde dann über die Sicherheitsmaßnahmen beraten.