Das bringt der Montag

Wiederaufbau der Ukraine ist Thema bei Wirtschaftsforum mit Scholz

BERLIN: Bei einem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum am Montag in Berlin mit Spitzenvertretern beider Länder geht es vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs um den Wiederaufbau der Ukraine. Die Konferenz wird von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal eröffnet. Erwartet wird außerdem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Aus der Ukraine werden mehrere Minister nach Berlin reisen oder online zugeschaltet, wie die Veranstalter bekanntgaben.

Neuer ukrainischer Botschafter Makeiev tritt offiziell sein Amt an

BERLIN: Der bisherige ukrainische Regierungsbeauftragte für die Sanktionen gegen Russland, Oleksii Makeiev, tritt an diesem Montag offiziell sein Amt als neuer Botschafter seines Landes in Deutschland an. Gegen 16.00 Uhr will Makeiev Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin sein Beglaubigungsschreiben und das Abberufungsschreiben seines Vorgängers Andrij Melnyk überreichen. Erst nach diesem Zeremoniell ist der bisherige designierte Botschafter Makeiev formell im Amt.

Britische Tory-Partei kürt Finalisten für Truss-Nachfolge

LONDON: In Großbritannien geht das Rennen um die Nachfolge der scheidenden britischen Premierministerin Liz Truss auf die Zielgerade. Bis Montagnachmittag (15.00 Uhr MESZ) können Kandidaten nominiert werden. Chancen auf das Amt des Premiers hat jedoch nur, wer den Rückhalt von 100 Abgeordneten der Tory-Fraktion für sich beanspruchen kann. Für den Favoriten und Ex-Finanzminister Rishi Sunak haben sich nach Zählung der BBC bereits mehr als 140 Parlamentarier ausgesprochen.

Lambrecht besucht das Kommando Spezialkräfte in Calw

BERLIN/CALW: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) besucht am Montag das Kommando Spezialkräfte (KSK). Die Ministerin werde sich über die Umsetzung des Reformpakets sowie über die Leistungsfähigkeit des KSK informieren, wie die Bundeswehr mitgeteilt hatte. Es ist der erste Besuch der Ministerin in der Kaserne in Calw in Baden-Württemberg. Dem Verband war nach rechtsextremistischen Vorfällen und anderen Fehlentwicklungen ein 60-Punkte-Plan verordnet worden, der inzwischen umgesetzt ist. Das KSK ist der Eliteverband des Heeres für die Befreiung von Geiseln im Ausland, aber auch für mögliche Einsatz zur Landes- und Bündnisverteidigung.

Friedensgespräche zwischen Äthiopiens Regierung und Tigray-Rebellen

ADDIS ABEBA: Friedensgespräche zwischen Äthiopiens Regierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) sollen an diesem Montag beginnen. Ziel ist es, einen seit fast zwei Jahre andauernden Bürgerkrieg zu befrieden. Außerdem sollen Hilfsorganisationen Zugang zu den Kriegsgebieten erhalten, um Millionen Menschen zu helfen. Dazu wollen sich Vertreter der Afrikanischen Union in Südafrika mit Verhandlern der Konfliktparteien treffen. Äthiopiens Militär kämpft gemeinsam mit eritreischen Streitkräften gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), die mehr Autonomie für ihre ethnische Gruppe verlangt.

Zehn Jahre Denkmal für ermordete Sinti und Roma - Steinmeier spricht

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert am Montag (11.00 Uhr) an die Eröffnung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas vor zehn Jahren. Bei einem Festakt an dem Mahnmal im Berliner Tiergarten sprechen unter anderen auch der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, und der Holocaust-Überlebende Zoni Weisz.

Urteil im Prozess um geplante Söldnertruppe im Jemen erwartet

STUTTGART: Mit einer eigenen Söldnertruppe sollen zwei frühere deutsche Soldaten versucht haben, im seit Jahren tobenden Bürgerkrieg im Jemen mitzumischen - am Montag (11.00 Uhr) wird am Oberlandesgericht das Urteil in dem außergewöhnlichen Prozess erwartet. Die Männer hatten aus Sicht der Bundesanwaltschaft geplant, eine bis zu 250 Mann starke Gruppe aus früheren oder auch noch aktiven Soldaten aufzubauen. Die Bundesanwaltschaft wirft den Männern vor, die beiden hätten eine terroristische Vereinigung gegründet, wäre ihr Plan denn aufgegangen.

Motiv Eifersucht: 71-Jährige wegen Mordes an Freundin vor Gericht

MÖNCHENGLADBACH: Wegen Mordes an ihrer gleichaltrigen Lebensgefährtin steht von Montag an (9.00 Uhr) eine 71 Jahre alte Frau in Mönchengladbach vor Gericht. Die Anklage wirft ihr vor, im Mai 2022 ihre Lebensgefährtin aus Eifersucht erstochen zu haben. Sie habe vermutet, dass die Freundin ein Verhältnis zu einer anderen Frau habe. 29 Mal soll auf das 70 Jahre alte Opfer eingestochen worden sein. An den schweren Verletzungen sei die Frau in der gemeinsamen Wohnung gestorben.