Das bringt der Montag

Außenminister wollen Ukraine-Hilfe und Iran-Sanktionen beschließen

LUXEMBURG: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag (9.30 Uhr) in Luxemburg über die jüngsten Entwicklungen im Iran und die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine. Bei dem Treffen sollen ein Ausbildungseinsatz für die ukrainischen Streitkräfte sowie der Einsatz von weiteren 500 Millionen Euro für den Kauf von Waffen und Ausrüstung beschlossen werden. Als Reaktion auf die gewaltsame Unterdrückung von Protesten im Iran sind zudem neue EU-Sanktionen geplant.

Nato beginnt Verteidigungsübung mit Atomwaffen

BRÜSSEL: Die Nato beginnt an diesem Montag ihre jährlichen Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen. An der Übung «Steadfast Noon» werden nach Bündnisangaben in den kommenden zwei Wochen bis zu 60 Flugzeuge beteiligt sein - darunter moderne Kampfjets, aber auch Überwachungs- und Tankflugzeuge sowie Langstreckenbomber vom Typ B-52. Schauplatz der Manöver soll insbesondere der Luftraum über Belgien, Großbritannien und der Nordsee sein. Auch die Bundeswehr ist beteiligt.

Ulf Kristersson vor Wahl zum Ministerpräsidenten von Schweden

STOCKHOLM: Der Konservative Ulf Kristersson könnte am Montag zum neuen Ministerpräsidenten von Schweden gewählt werden. Der Vorsitzende der Partei Die Moderaten stellt sich am Vormittag (ab 11.00 Uhr) einem Parlamentsvotum im Reichstag von Stockholm. Dabei genügt es, wenn sich keine Mehrheit gegen ihn ausspricht. Die nötige Unterstützung dürfte der 58-Jährige dafür beisammen haben: Er hatte verkündet, sich mit mehreren Parteien einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten auf eine Regierungsgrundlage geeinigt zu haben.

Kanzler Scholz besucht Lehrübung der Bundeswehr in Bergen

OSTENHOLZ: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Montag den Truppenübungsplatz Bergen im Landkreis Celle. Dort wird er sich von einer Lehrübung für den Führungsnachwuchs ein Bild machen, wie die Bundeswehr mitteilte. Gezeigt wird Scholz eine Schau, bei der die Fähigkeiten der Panzerhaubitze 2000 demonstriert werden, außerdem kommen der Kampfpanzer Leopard 2 sowie der Raketenwerfer Mars II zum Einsatz. Ferner wird Scholz ein Gefechtsschießen beobachten. An der zweiwöchigen Lehrübung nehmen mehr als 1000 Soldatinnen und Soldaten der Führungsakademie der Bundeswehr sowie der Offiziersschule teil.

Faeser besucht Bundespolizeiinspektion in Leipzig

LEIPZIG: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) besucht am Montag (12.00 Uhr) die Bundespolizeiinspektion auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Dabei geht es vor allem um den Schutz kritischer Infrastruktur. Nach Angaben der Bundespolizei wird Faeser über die Aufgaben der Inspektion in Leipzig informiert und soll zudem mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienststelle sprechen. Im Anschluss will sie sich vor Medienvertretern äußern. Die Bundespolizei ist auch für die Sicherheit der Bahntrassen verantwortlich.

Pilotenstreik bei Eurowings sorgt für zahlreiche Flugausfälle

DÜSSELDORF: Eurowings-Passagiere müssen von Montag bis Mittwoch mit zahlreichen Flugausfällen rechnen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Piloten der Lufthansa-Tochter zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Eurowings erwartet, dass am Montag von den rund 400 geplanten Flügen mehr als 230 stattfinden, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Auch für Dienstag und Mittwoch geht das Unternehmen davon aus, mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können.

EU-Fischereiminister beraten über Ostseefangmengen

LUXEMBURG: Die für Fischerei zuständigen Ministerinnen und Minister der EU beraten am Montag (10.00 Uhr) über die zulässigen Fischfangmengen in der Ostsee. Eine Erlaubnis wieder deutlich mehr Hering und Dorsch zu fangen wird nicht erwartet. Die Bestände waren für deutsche Ostseefischer lange Zeit besonders wichtig. Seit diesem Jahr darf in der westlichen Ostsee Dorsch gar nicht mehr gezielt gefangen werden und Hering nur noch mit Kuttern unter zwölf Metern Länge und sogenanntem «passivem Fanggerät», also etwa Stellnetzen.

Spanisches Königspaar beginnt Staatsbesuch in Deutschland

BERLIN: Das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia beginnt am Montag einen Staatsbesuch in Deutschland. Zum Auftakt werden die beiden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender im Park von Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt (10.30 Uhr). Nach einem Gespräch sind Pressestatements des Bundespräsidenten und des Königs geplant. Dieser wird am Nachmittag auch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt empfangen. Am Abend geben Steinmeier und Büdenbender ein Staatsbankett zu Ehren der Gäste aus Madrid.

Wer bekommt den Deutschen Buchpreis?

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche: An diesem Montag wird in Frankfurt der Gewinner oder die Gewinnerin bekanntgegeben. Der Festakt im Kaisersaal des Frankfurter Römers beginnt um 18.00 Uhr, der Sieger oder die Siegerin wird gegen 19.00 Uhr verkündet. Sechs Finalisten stehen auf der sogenannten Shortlist: Fatma Aydemir («Dschinns»), Kristine Bilkau («Nebenan»), Daniela Dröscher («Lügen über meine Mutter»), Jan Faktor («Trottel»), Kim de l'Horizon («Blutbuch») und Eckhart Nickel («Spitzweg»).

Internationales Dokumentarfilmfestival wird in Leipzig eröffnet

LEIPZIG: Am Montag wird die 65. Ausgabe des Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm (Dok) eröffnet. Zwischen 17. und 23. Oktober sollen an verschiedenen Orten der Stadt insgesamt 74 Filme gezeigt werden, teilten die Festivalveranstalter mit. Das diesjährige Programm solle den Schwerpunkt des Festivals auf Mittel- und Osteuropa stärken. Als internationale oder Weltpremieren würden unter anderem Produktionen aus Argentinien, Kanada, den Philippinen und dem Libanon gezeigt.

Drogen im Millionenwert - Prozess gegen mutmaßliche Schmugglerbande

AACHEN: Es geht um Hunderte Kilo Ecstasy und Crystal Meth im Millionenwert: Eine mutmaßliche Drogenschmuggler-Bande muss sich in einem Komplex aus mehreren Prozessen am Landgericht Aachen verantworten. In dem Verfahren, das am Montag (9.00 Uhr) startet, sind vier Männer und zwei Frauen angeklagt, die insgesamt 830 Kilogramm Crystal Meth und 632 Kilogramm Ecstasy geschmuggelt haben sollen. Laut Anklage haben die Drogen einen geschätzten Wert von 14 Millionen Euro. Die Angeklagten sollen diese aus den Niederlanden in die Tschechische Republik und nach Berlin gebracht haben.

Betrugsprozess um Neymar-Wechsel beginnt

BERLIN: Wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten beim Wechsel von Brasiliens Fußballstar Neymar zum FC Barcelona vor neun Jahren beginnt am Montag ein Betrugsprozess. Medien zufolge muss der Profi von Paris Saint-Germain persönlich vor dem Landgericht in Barcelona erscheinen. Hintergrund ist eine Klage des brasilianischen Investment-Fonds DIS, der Rechte an Neymar hielt und sich um einen Millionen-Anteil an der damaligen Transfersumme betrogen sieht. Neymar hat die Vorwürfe zurückgewiesen.